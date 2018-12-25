Гасангусейнов указал на неэффективность обещания Путина

25 декабря 2018, 23:00

Обещание Путина взять дело под свой контроль не отразилось на ходе следствия, сообщил отец убитых в Дагестане пастухов Гасангусейновых. Он продолжает воздерживаться от проведения одиночных пикетов, ожидая согласования митинга Минюстом республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 декабря во время пресс-конференции в Москве Владимир Путин пообещал "уделить необходимое внимание" делу об убийстве братьев Гасангусейновых. После заявления Путина отец убитых решил приостановить свои акции протеста.

Журналистка ГТРК "Дагестан" Елена Еськина попросила Путина взять дело об убийстве пастухов под личный контроль. "Пожалуйста, как можно быстрее реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей", - сказала она. Путин признался, что впервые слышит о деле Гасангусейновых, и пообещал дать поручение главе СКР Александру Бастрыкину. Известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов выразил от лица "всех дагестанцев" благодарность Владимиру Путину и журналистке, задавшей этой вопрос, однако его подписчики раскритиковали Путина и самого спортсмена, который не рассказал президенту о деле своих земляков.

После пресс-конференции никаких изменений не произошло, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гасангусейнов. "Ко мне никто не обращался за дополнительными сведениями", - отметил он.

Об этом сообщил и законный представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов. "Как таковых изменений в деле, связанных с заявлением Путина, нет. Все идет в том же ключе. Проводятся запланированные следственные действия, которые возобновились после передачи дела в Москву. В частности, в середине декабря приезжал следователь из Центрального аппарата СКР. Он допросил отца убитых. После нового года он должен еще раз приехать. Мы собрали имеющиеся у нас документы и передадим их. А также мы ходатайствовали о допросе свидетелей, и надеемся, что он их допросит", - рассказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

После пресс-конференции президента делом об убийстве братьев начали интересоваться республиканские государственные СМИ и федеральные издания, отметил Гасанов. "Насколько это эффективно, пока рано говорить, потому что мы еще не видели серьезных публикаций в этих изданиях", - сказал он. Делом Гасангусейновых заинтересовались и некоторые депутаты Госдумы, которые выразили свою готовность оказать поддержку отцу убитых, рассказал Джамбулат Гасанов.

По его словам, Муртазали Гасангусейнов решил повременить с проведением одиночных пикетов, пока Минюст не ответит на новое уведомление о проведении митинга.

Ранее на такие уведомления шесть раз был получен отказ. Так, на уведомление от 23 декабря Минюст Дагестана сообщил, что выбранная протестующими площадка не подходит, так как на ней ведутся строительные работы и проходит сельскохозяйственная ярмарка.

"Мы решили подать новое уведомление о проведении митинга после новогодних праздников. Мы хотим собрать максимальное количество сторонников. Если на наше очередное уведомление мы получим отказ, то тогда, скорее всего, возобновим пикетирование, а также начнем отстаивать свое право на проведение публичной акции через суд", - пояснил Гасанов.

Проведение публичных акций с целью обратить внимание на неэффективную работу госорганов приносят пользу, считает юрист Марат Исмаилов. "В случае расследования дела об убийстве братьев Гасангусейновых мы видим, что именно многочисленные пикеты и поддержка людей привели к тому, что дело передали в центральный аппарат Следственного комитета. И именно после пикетов Муртазали Гасангусейнова его принял прокурор республики и изучил материалы дела. И после этого потребовал выделить материалы в отдельное производство в отношении начальника отдела МВД по Шамильскому району", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Говорить, что расследование совсем не двигается, нельзя, полагает Исмаилов. "Из публикаций в СМИ видно, что хоть и с трудом, но расследование идет. А то, что эту проблему подняли на пресс-конференции президента, то хуже от этого точно не будет. Правоохранительные структуры должны быть сами заинтересованы в скорейшем расследовании этого дела. Ведь это вопрос доверия к ним", - добавил юрист.