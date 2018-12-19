Минюст Дагестана в шестой раз не согласовал митинг в поддержку Гасангусейновых

19 декабря 2018, 17:55

Митинг против произвола силовиков не может состояться 23 декабря в махачкалинском парке 50-летия Октября, так как там будет проходить сельхозярмарка, сообщил Минюст представителю отца убитых в Дагестане пастухов Гасангусейновых Джамбулат Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря в Махачкале Муртазали Гасангусейнов вышел на пикет с целью привлечь внимание к делу об убийстве его сыновей. Акция завершилась приемом в мэрии, где представитель Минюста рассказал, как правильно подать заявку на митинг. И.о. главы города выступил гарантом согласования акции, сообщил представитель Гасангусейнова Джамбулат Гасанов. Участники встречи, по его словам, пришли к единому мнению, что митинг 23 декабря должен состояться.

23 августа 2016 года в Шамильском районе были убиты 17-летний и 19-летний сыновья Муртазали Гасангусейнова из села Гоор-Хиндах. Изначально силовики объявили убитых братьев боевиками, заявив, что юноши открыли по ним огонь из автоматов. Односельчане убитых утверждали, что те были чабанами и не имели отношения к боевикам, говорится в статье "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленной "Кавказским узлом". Родителям убитых чабанов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат СК России. Об этом стало известно 2 октября. 12 декабря Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ему ничего не известно о том, как ведется следствие после этого.

В своем ответе на имя Джамбулата Гасанова, подавшего заявку на проведение митинга 23 декабря у стелы борцам за власть Советов в махачкалинском парке 50-летия Октября, Минюст Дагестана ссылается на администрацию Махачкалы, которая сообщила о проведении 23 декабря на этом месте сельскохозяйственной ярмарки.

Также чиновники сообщили, что в парке подрядной организацией управления ЖКХ администрации города ООО "Спецремстроймонтаж" ведутся ремонтные работы, говорится в письме Минюста, копию которого публикует сегодня портал "Кавказ.Реалии".

Копию письма из Минюста Дагестана сегодня также разместил на своей странице в Facebook активист Марат Исмаилов.

"Смешно. Врио мэра Алиев обещал Гасангусейновым содействие в проведении митинга. После администрация Махачкалы написала письмо в Минюст республики о том, что заявленная площадка под акцию занята", - прокомментировал Марат Исмаилов.

В письме Минюста Дагестана Гасанову предлагают выбрать другую площадку для проведения митинга. Документ от 14 декабря подписан министром юстиции Дагестана Казимагомедом Сефикурбановым. В нем указано, что уведомление о проведении публичного мероприятия в ведомство поступило 13 декабря.

Отметим, 12 декабря во время пикета Муртазали Гасангусейнова Джамбулат Гасанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "не менее пяти раз подавал уведомление о проведении митинга" и жаловался на постоянные отказы. Причиной отказа в согласовании митинга 16 декабря в парке 50-летия Октября, по его словам, Минюст указывал, что организатором акции не представлен список лиц, уполномоченных на проведение митинга.