Пост о Путине и братьях-пастухах вызвал критику подписчиков Хабиба

20 декабря 2018, 20:40

Спортсмен Хабиб Нурмагомедов выразил от лица "всех дагестанцев" благодарность Владимиру Путину и журналистке, задавшей президенту вопрос о деле убитых силовиками братьев Гасангусейновых. Подписчики бойца раскритиковали Путина и самого спортсмена, который не рассказал президенту о деле своих земляков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на пикет в Махачкале, требуя расследовать убийство его сыновей и согласовать митинг против произвола силовиков. Путин пообещал "уделить необходимое внимание" делу об убийстве братьев Гасангусейновых, отвечая на вопрос дагестанской журналистки во время сегодняшней пресс-конференции в Москве. После заявления Путина отец убитых решил приостановить свои акции протеста, отметив, что он стал объектом внимания для множества федеральных журналистов.

Журналистка ГТРК "Дагестан" Елена Еськина попросила Путина взять дело об убийстве пастухов под личный контроль. "Пожалуйста, как можно быстрее реабилитируйте этих ребят. Просто очень жалко родителей", - сказала она. Путин признался, что впервые слышит о деле Гасангусейновых, и пообещал дать поручение главе СКР Александру Бастрыкину.

Боец UFC опубликовал фрагмент видео с пресс-конференции Путина, касавшийся убийства братьев Гасангусейновых, на своей странице в Instagram.

"Владимир Владимирович большое спасибо от всех Дагестанцев. Справедливость должна восторжествовать. И этой женщине (о Еськиной, - прим. "Кавказского узла") большое спасибо за вопрос", - написал спортсмен (орфография и пунктуация оригинала сохранены, - прим. "Кавказского узла").

Пост Нурмагомедова вызвал бурную реакцию его подписчиков: в первые два часа после публикации он получил свыше миллиона просмотров и 3149 комментариев. При этом далеко не все комментаторы разделили надежды спортсмена на справедливый исход дела после обращения к Путину.

Словам Путина о том, что он впервые слышит о деле Гасангусейновых, многие пользователи не поверили. "Все, что происходит на Кавказе, они очень хорошо знают", - написала heda___230985. "Сколько лет этому горю, а президент слышит это впервые! Может, он даже не в курсе, какие зарплаты в Дагестане?" - возмутилась saida_09_03.

"Не ему спасибо, а журналистке, которая задала вопрос. Он пока ещё ничего не сделал, кроме как сказал, что впервые слышит. Наверное, не за это ему спасибо, что впервые слышит?" - заметил abdurakhmanov.a.s.

"От всех дагестанцев не благодари. Все, что творится у нас, это вина чиновников, которых он распустил", - написал yusup_decor.

"Ирония в том, что именно сам Путин создал эту систему, где могут убить, подбросить оружие и далее обвинить в терроризме", - заявил muslim15258.

Некоторые пользователи отметили, что сам Хабиб Нурмагомедов во время встречи с Путиным не поднимал вопрос о земляках, ставших жертвами несправедливости.

"Ты ж сам возможность имел ему сказать за это. Свою минуту славы в обществе президента портить не хотел", - считает the_natural_born_killer_95.

"Извиняюсь конечно, но не могу не высказаться! Почему вы, уважаемый Хабиб, не рассказали про эту ситуацию во время вашей встречи с Путиным? А сейчас вы решили выложить это, я уверен, вы были знакомы с этой ситуацией", - написал z77zero.