Гасангусейнов приостановил акции протеста после обещания Путина

20 декабря 2018, 18:45

После заявления Владимира Путина о том, что дело об убийстве братьев Гасангусейновых будет на особом контроле, их отец решил приостановить свои акции протеста. Муртазали Гасангусейнов сообщил о внимании журналистов к нему после пресс-конференции президента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел на пикет в Махачкале, требуя от властей расследовать убийство его сыновей и разрешить провести митинг против произвола силовиков. Путин пообещал "уделить необходимое внимание" делу об убийстве братьев Гасангусейновых, отвечая на вопрос дагестанской журналистки во время сегодняшней пресс-конференции в Москве. Путин признался, что впервые слышит об этом деле, но пообещал свое содействие в том, что дело на контроль возьмет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

17-летний и 19-летний сыновья Муртазали Гасангусейнова были убиты 23 августа 2016 года в Шамильском районе. Изначально силовики объявили убитых боевиками, заявив, что те открыли по ним огонь из автоматов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Родителям убитых пастухов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат Следкома, однако 12 декабря Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о том, как ведется следствие.

Заявив о приостановлении своих акций протеста, Муртазали Гасангусейнов отметил, что собирается подождать немного, и если ситуация с расследованием дела об убийстве его сыновей не изменится, то он продолжит пикеты и будет добиваться разрешения на проведение митинга.

"Я прямой эфир сегодня не смотрел, вместо этого я стоял под дождем на центральной площади Махачкалы и пытался добиться внимания к моей проблеме и чтобы нам разрешили провести митинг. Раз до Путина донесли нашу проблему, теперь у меня появилась надежда, что будут какие-то результаты, и виновные в убийстве моих сыновей будут наказаны", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Муртазали Гасангусейнов.

Он отметил, что сегодня стал объектом внимания для множества журналистов. "Сегодня после этого эфира мой телефон разрывается, все федеральные журналисты сейчас вспомнили о нас. Два года где они были?" - заявил Муртазали Гасангусейнов.

Во время пикета он сегодня обратился к Владимиру Путину с требованием "прекратить беспредел спецслужб", отметив, что силовики на Северном Кавказе похищают и убивают молодых людей. Его устное обращение записано корреспондентом "Кавказского узла".

"Если вы президент Российской Федерации, найдите убийц братьев Гасангусейновых, найдите их, кем бы они ни были. Если министр виноват, накажите его. Для спецслужб нет закона, они могут творить тут все, что хотят? Накажите виноватых, закон для всех должен быть одинаков", - сказал в своем обращении отец убитых пастухов.

Муртазали Гасангусейнов увидел в отказах согласовать митинг его сторонников политический аспект

Относительно планировавшегося митинга его сторонников Муртазали Гасангусейнов рассказал, что в общей сложности организаторы шесть раз подавали уведомление о проведении акции, но каждый раз получали отказ в согласовании.

Минюст в своих отказах ссылался на то, что на центральной площади Махачкалы нельзя проводить митинги, потому что она не входит в число мест, специально отведенных для проведения массовых мероприятий, отметил Муртазали Гасангусейнов. В последний раз, напомнил он, чиновники не дали свое согласие провести митинг в парке 50-летия Октября, потому что там якобы проходит ярмарка и идут строительные работы. Организаторы митинга планировали, что на него соберется более тысячи человек, а других площадок, вмещающих такое количество митингующих, в городе нет, поэтому в уведомлениях были указаны именно они.

12 декабря Гасангусейнов также вышел на пикет, чтобы привлечь внимание к делу об убийстве сыновей. Акция завершилась приемом в мэрии Махачкалы, где, по данным представителя Гасангусейнова Джамбулата Гасанова, и.о. главы города выступил гарантом согласования акции в поддержку Гасангусейновых. Однако 19 декабря стало известно, что Минюст в шестой раз не согласовал митинг, который планировался на 23 декабря.

"Когда нам в пятый раз отказали, и я вышел на пикет с требованием согласовать акцию - это было 12 декабря - нас пригласил к себе и.о. мэра Махачкалы Мурад Алиев. Он же пригласил туда и представителя Минюста Шамиля (фамилию чиновника Муртазали Гасангусейнов не смог назвать, – прим. "Кавказского узла"). Когда обсуждали причины отказа в согласовании митинга, Шамиль заявил, что у нас якобы один пункт не учтен - не указаны лица, ответственные за обеспечение безопасности, и что якобы поэтому нам все это время отказывали. И он сказал, что если этот пункт мы исправим, то замечаний быть не должно. Мурад Алиев дал гарантию, что будет способствовать тому, чтобы мы провели законную акцию, но нам опять отказали. Мурад Алиев, сегодня увидев меня на площади, даже не подошел, а пошел другой дорогой", - рассказал Муртазали Гасангусейнов.

Он считает, что на и.о. мэра оказали давление "сверху". По словам Муртазали Гасангусейнова, митинг планировалось провести с требованием эффективного расследования убийства его сыновей. Также отец убитых пастухов заявил, что его смущает, что на сайте СК России в разделе "Резонансные дела" нет этого дела.

Он уверен, что митинг не согласовывают по политическим соображениям. "Власти не хотят признавать, что мои дети умерли от рук силовиков. Они, видимо, боятся, что много людей придут на эту акцию, потому что у наших людей давно созрело множество вопросов к силовикам. Я думаю, что многие дагестанцы поддержали бы наш митинг, мне много людей говорят, что поддержат нас. Я хочу провести этот митинг, чтобы о нашем случае не забывали, чтобы мы все вместе добились наказания убийц моих детей, и чтобы подобное не повторилось. Я своих детей потерял, но я хочу сберечь другие семьи от такого горя", - рассказал Муртазали Гасангусейнов.

Гражданский активист Марат Исмаилов также связывает с политикой отказ в согласовании митинга в поддержку родителей Гасангусейновых. «Думаю, что тут не столько юридический вопрос, сколько политический. Власти Дагестана в целом пренебрегают помимо всех остальных прав и правом жителей республики на свободу собраний. В их понимании протестный митинг - это ЧП. Поэтому практически постоянно ищут пути запрета публичных акций, в том числе прибегая ко лжи. И это при том, что Конституционный суд России неоднократно высказывался о праве граждан на протест", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Марат Исмаилов.

По мнению активиста, власти врут и пытаются тянуть время, чтобы не позволить Гасангусейновым выйти на митинг. Он рассказал, что сам проверял, занята ли была площадка, где планировался митинг 14 октября. Уведомление о его проведении подавал представитель Гасангусейновых Джамбулат Гасанов. "Джамбулат подавал уведомления в администрацию Махачкалы на 14 октября. Из администрации Махачкалы пришёл ответ, что площадка в воскресенье, 14 октября, занята, там ярмарка будет. Я специально в выходной день поехал в Махачкалу и пробыл в парке 50-летия Октября несколько часов. На заявленной площадке ярмарки не было. В "Фейсбуке" в прямой эфир выходил оттуда", - рассказал Марат Исмаилов.

Как считает активист, проблема в том, что следственные органы не возбуждают уголовные дела по фактам воспрепятствования проведению акций. Чувствуя безнаказанность, чиновники сочиняют бредовые отписки только лишь для того, чтобы не дать людям собраться.

Корреспондент "Кавказского узла" ездила с 16 по 20 декабря в парк 50-летия Октября и убедилась, что в эти дни там никакой ярмарки не проходит. При этом два дня у входа в парк облицовывали арки, но это не мешало отдыхающим в парке, и площадка, где планировалось провести митинг, была свободна.

Дагестанцы готовы поддержать Гасангусейновых и выйти на митинг из чувства солидарности, считает жительница Махачкалы Назира Гасаналиева, которая приняла участие в подобном мероприятии 1 октября. "Я мать четверых детей, и я прихожу в ужас от того, что с моими детьми так могут поступить. 1 октября, когда был стихийный митинг, я пошла туда с детьми, потому что хотела хоть как-то помочь этим людям, поддержать их, чтобы они поняли, что они не одни, что их горе - это наше общее горе", - рассказала корреспондент "Кавказского узла" Назира Гасаналиева.

Отец и мать убитых братьев Гасангусейновых несколько дней с 24 сентября проводили пикеты в Махачкале. 1 октября поддержать их на площадь Махачкалы вышли более 300 человек. Акция завершилась после того, как руководитель дагестанского управления СКР пообещал Муртазали и Патимат Гасангусейновым передать дело об убийстве их сыновей в центральный аппарат ведомства. И уже на следующий день, 2 октября, следствие сообщило, что уголовное дело об убийстве братьев Гасангусейновых изъято из производства дагестанского управления Следкома и передано в центральный аппарат ведомства.

Она отметила, что и сейчас готова поддержать Гасангусейновых. "И таких, как я, много. На том митинге были такие разные люди, с разными взглядами, из разных религиозных течений, разных национальностей. Люди выйдут на такие акции, потому что беспредел силовиков надоел, люди устали от этого. Кто-то уже столкнулся с этим, а кто-то понимает, что их это может и не обойти. Я считаю, что надо выходить на такие акции, чтобы власти понимали, что мы не быдло, мы народ, у нас есть права и свое мнение", - подчеркнула Назира Гасаналиева.