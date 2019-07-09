09 июля 2019, 07:50

Правозащитники обжаловали отказ допросить Васильева по делу Гасангусейновых

Юристы Комитета против пыток подали в Басманный суд Москвы жалобу на отказ следователей допросить главу Дагестана. Известные Владимиру Васильеву факты об убийстве братьев Гасангусейновых необходимо приобщить к делу, убеждены правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в опубликованном 26 января интервью Владимир Васильев высказал мнение, что братья Гасангусейновы были убиты из-за трагической ошибки, а не в результате злого умысла. Слова Васильева вызвали негативную реакцию в соцсетях, а правозащитники потребовали допросить главу Дагестана по делу об убийстве Гасангусейновых. Следователь счел, что оснований для допроса Васильева в качестве свидетеля нет. 

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время поисково-разведывательной операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители заявили, что убитые входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Жалоба на отказ следователей в допросе Васильева направлена в Басманный районный суд Москвы 8 июля, сообщило со ссылкой на пресс-службу Комитета против пыток РИА "Дербент".

Защитники полагают, что факты, известные Васильеву по делу об убийстве Гасангусейновых, необходимо задокументировать и приобщить к делу, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Комитета против пыток. 

"В своем интервью глава Дагестана говорит не только о том, что занимался делом об убийстве братьев-пастухов, но и рассказывает о причастности бойцов специального отряда быстрого реагирования, которые, по предварительным данным, следствия участия в ходе контртеррористической операции не принимали", - приводятся в нем слова юриста Абубакара Янгулбаева.

По данным на 06.50 мск сегодня, на сайте Следственного комитета России нет комментариев по поводу обращения в суд представителей Комитета против пыток. На сайте Басманного районного суда Москвы информации о поступлении жалобы юристов нет на 7.00 мск сегодня.

Напомним, в марте 2017 года прокурор в суде признал недоказанной причастность убитых к боевикам. 2 октября 2018 года уголовное дело об убийстве Гасангусейновых было изъято из производства Управления Следкома по Дагестану и передано в центральный аппарат ведомства. Этому предшествовал ряд митингов и акций в Махачкале. В июне 2018 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Муртазали Гасангусейнова, запросив копии всех материалов следствия.

Примечание:

т"Представители властей Махачкалы отказали во встрече Гасангусейнову", "Отец Гасангусейновых ответил пикетом на слова Васильева", "Отец братьев Гасангусейновых оспорил версию Васильева об их убийстве".

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