Протестующие озвучили властям Грузии новые требования

07 июля 2019, 02:26

Участники "Марша свободы" прошли шествием от парламента Грузии к резиденции Бидзины Иванишвили. Помимо требования отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию, протестующие потребовали отпустить задержанных по обвинению в нападении на силовиков. На фоне протестов "Грузинская мечта" и ЕНД разработали два проекта постановления со своими оценками событий 20-21 июня.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня участники акции протеста совершили шествие к дому лидера и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и показали ему "желтые карточки".

Около двух тысяч человек приняли участие 6 июля в «Марше свободы», пройдя от здания парламента Грузии до резиденции Бидзины Иванишвили, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

После скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. 4 июля по подозрению в причастности к насилию во время акции протеста у здания парламента 20-21 июня были задержаны четверо - Зураб Будагашвили, Кахабер Купреишвили, Цотнэ Соселия и Бесик Тамлиани. Им предъявлено обвинение в насилии.

Требования участников акции расширились. Помимо того, что они, как и ранее, требовали отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию, они также потребовали освободить тех, кто был задержан 4 июля.

«Правительство потеряло рассудок, предъявляя обвинения людям, которые выражали свой законный протест... Этой стране необходим переворот, эта страна уже перевернута», - заявил на митинге один из организаторов Миша Мшвилдадзе.

"Марш свободы" собрал участников трех митингов: помимо тех, кто собрался перед зданием парламента, состоялся митинг у школы №1 (в пятидесяти метрах от здания парламента), организованный "Европейской Грузией", а около Пушкинского сквера собрались представители "Единого национального движения". При этом некоторые участники митинга перед зданием парламента с недоверием отнеслись к митингующим от оппозиции.

«Партию Саакашвили здесь не воспринимают. В прошлом году во время митингов, которые организовал Заза Саралидзе, к ним примкнули члены ЕНД. Увидев, что к митингу примкнули политики, большинство народа решило не участвовать в этом протесте», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции, веб-дизайнер Георгий Иверашвили.

Двое подростков, в том числе сын Зазы Саралидзе, умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений. Подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве, спровоцировали массовые акции протеста. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. 3 июня апелляционный суд увеличил сроки наказаний до 11 лет и 3 месяцев заключения для обоих обвиняемых в убийстве школьников в Тбилиси. 4 июня при попытке выезда из Тбилиси был задержан подозреваемый по данному делу Михаил Каландия, который ранее проходил свидетелем. Заза Саралидзе назвал задержание Каландии давно ожидаемым и справедливым.

Тем не менее, участники митингов "Европейской Грузии" и ЕНД пришли к парламенту, и один из организаторов акции перед зданием нацсобрания Шота Дигмелашвили приветствовал их.

«Да, мы все разные. Но сегодня у нас у всех одна общая цель», - заявил в своем выступлении Шота Дигмелашвили.

Этот день стал объединительным, поскольку раньше организаторы митинга отвергали партию Михаила Саакашвили, сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга Ираклий Мирианашвили.

«Уже в первые дни, когда Михаил Саакашвили через соцсети обратился к участникам митинга с вопросом, почему они сняли требование о досрочных выборах в парламент, Дигмелашвили ответил на митинге, что мнение третьего президента никому не интересно. Как видно, сегодня настроения изменились, и разные общественные группы убедились, что у них один противник», - заявил Мирианашвили.

Некоторые жители Тбилиси не поддержали требования освободить задержанных 4 июля.

«Идёт следствие. И только после окончания следствия будет ясно, почему и как всё произошло. Кто всё это заварил, кто отдавал приказы при разгоне обезумевших, штурмующих парламент», - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Тбилиси Марина Хомерики.

Следствие должно быть проведено, однако действия толпы могут быть расценены в рамках статьи 3 Конституции Грузии, сказал бывший народный защитник Грузии Уча Нануашвили корреспонденту "Кавказского узла".

«Согласно третьей статье, народ является источником власти и осуществляет свою власть или прямым волеизъявлением, или через уполномоченные органы. Есть вероятность доказать, что люди считали, что именно правящая партия узурпировала власть и проводила антигосударственную политику. Но это дело юридического разбирательства. Главное, чтобы суд проходила бы в рамка закона, а не исходя из политического заказа», - сказал он.

Примерно в 23.00 по местному времени (22.00 мск) митинг завершился перед резиденцией Бидзины Иванишвили. Участники акции спели гимны Грузии и Евросоюза, после чего разошлись.

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. Несколько активистов объявили о начале голодовки. 5 июля голодающая у резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили с требованием отставки министра активистка Хатуна Беридзе попала в больницу.

Правящая партия и оппозиция оценили события 20-21 июня

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" и оппозиционная партия "Единое национальное движение" 5 июля разработали в парламенте два проекта постановления с оценкой событий, произошедших 20-21 июня.

Проект постановления парламента от "Грузинской мечты" представил на брифинге вице-спикер Георгий Вольский, цитирует корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы партии.

4 июля генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил, что разгон акции протеста в Тбилиси стал ответом на призывы к штурму парламента. По его словам, силовики вынуждены были отреагировать на попытку штурма, так как такие действия "категорически неприемлемы".

Необходимо "дать политическую оценку произошедшему, поскольку есть признаки радикализации и переноса этого вопроса из политической плоскости, что "противоречит интересам страны и экономическому росту", заявил Вольский (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Проект постановления состоит из десяти пунктов, в которых оговорена позиция партии.

"Грузинская мечта" в проекте указывает, что власти максимально обеспечили свободу выражения мнения, мирного собрания и манифестации 20 и 21 июня. Однако некоторые политики или политические группы использовали мирный протест "для акта, направленного против конституционного порядка и против правовых и политических принципов".

"Это особо опасно на том фоне, когда отдельные политики систематически публично призывают к смене власти путем революции", - говорится в проекте постановления.

Также в проекте указано, что предпринятая попытка ворваться в парламент и организация насилия "должны рассматриваться" как действия, направленные против конституционного порядка Грузии и общественного порядка..

"Любые действия, направленные против конституционного порядка. создают опасность государственному, общественному порядку и гражданам", - говорится в проекте.

В проекте также указано, что полиция действовала "легитимно" и применила силу при попытке ворваться в парламент.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария 27 июня взял на себя ответственность за действия полиции после начала протестов. По его словам, полицейские выполняли свой долг, и он останется на посту министра до завершения расследования. "Если эти пули смертельны, то это моя ответственность, и я несу ответственность за законность использования этих пуль", - сказал он.

Вице-спикер указал, что парламент призывает все государственные ведомства расследовать факт попытки прорыва в парламент и связанные с этим насильственные действия, а также выявить организаторов и участников митинга и сотрудников правоохранительных органов, превысивших полномочия.

Оппозиционеры "перманентно и систематически" выступали с призывами развивать процессы по революционному сценарию и к неповиновению, а ряд политиков "призывал взять в руки оружие", заявил в эфире "Имеди" председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

"Правоохранительные органы отреагировали на попытку прорваться в парламент и использовали пропорциональную силу", - сказал он.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 5 июля представила свой проект постановления парламента об оценке событий 20 июня, цитирует корреспондент "Кавказского узла" пресс-релиз партии.

В своем проекте ЕНД напоминает о событиях, которые предшествовали акции протеста, отметив, что присутствие депутата Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилова в кресле председателя парламента Грузии нужно рассматривать как акт, "направленный против государственных интересов Грузии". Также предложено разработать список российских политиков, въезд в Грузию которых не желателен.

Оппозиция также предлагает провести в ряде парламентских комитетов слушания с целью выявления лиц, ответственных за визит Гаврилова в Грузию, разгон акции протеста и определить в их отношении международные санкции. Кроме того, ЕНД предложило выявить круг лиц, которые ответственны за обвинение депутату Нике Мелии.

Депутат Ника Мелия обвиняется по первой и второй частям статьи 225 УК Грузии, которая подразумевает организацию группового насилия, руководство и участие в нем. Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь 21 июня. Перемещения депутата было решено отслеживать с помощью электронного браслета.

Правящая партия создает кризис в стране и не оценивает "настроение" общества, заявил в эфире телекомпании "Имеди" председатель фракции парламента от ЕНД Роман Гоциридзе.

Депутат парламента от "Европейская Грузия" Ираклий Абесадзе в эфире "Имеди" заявил о необходимости объективного расследования произошедшего.

"Мы увидели в прямом эфире телекомпаний в ночь на 21 июня, что полиция действовала явно превысив силу", - сказал он.