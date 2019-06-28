Оппозиция показала "желтую карточку" Иванишвили

28 июня 2019, 05:27

Акция протеста завершилась у резиденции лидера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили. Митингующие вновь потребовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, показали как знак предупреждения "желтые карточки" Иванишвили и пообещали продолжить свою акцию 28 июня.

Как писал "Кавказский узел", после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Протестующие добились выполнения отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Активисты заявили, что будут добиваться отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

Шествие от здания парламента Грузии началось вечером 27 июня в 22.30 (21.30 мск). Несколько сотен участников митинга двинулись с проспекта Руставели к резиденции лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, чтобы потребовать увольнения главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Никаких эксцессов за время пути не было. Полиция вела себя корректно, полицейские следили, чтобы шествию никто не мешал, и сами не создавали помех на пути.

Впереди колонны двигался внедорожник с большими динамиками, с которого организаторы шествия призывали митингующих к порядку, просили людей огибать машины и не мусорить. "Наш протест мирный, цивилизованный", - заявляли с автомобиля организаторы во время шествия, передает корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции несли флаги Грузии, США и Евросоюза, а также различные плакаты и большую растяжку с надписью "Гахария, уходи". Протестующие скандировали "Уходи", свистели и использовали гудки.

Затем толпа протестующих подошла к дому Иванишвили, там они показали неформальному лидеру Грузии "желтую карточку". На месте участники митинга повторили, что их мирный протест не прекратится до тех пор, пока министр внутренних дел не уйдет в отставку.

"Мы показываем Иванишвили желтую карточку, как последнее предупреждение. Если он не уберет Гахария, то последует красная", - заявил на митинге у резиденции Иванишвили один из организаторов митинга Ника Кавтарадзе.

Жёлтая карточка - знак предупреждения игрока в некоторых командных видах спорта (в футболе, гандболе и других), показываемая судьей за нарушение правил игры. В футболе две жёлтых карточки, полученных игроком в одном матче, в ведут к удалению игрока с поля.

После этого демонстранты разбросали возле резиденции миллиардера копии 100-долларовых купюр. В завершении дня по традиции протестующие исполнили гимн Грузии и пообещали возобновить свою акцию вечером 28 июня у здания парламента, информирует Interpressnews.ge.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".