Задержан свидетель по делу о резонансном убийстве школьников в Тбилиси

04 июня 2019, 15:29

Подозреваемый по делу об убийстве школьников Михаил Каландия был задержан при попытке выезда из Тбилиси, сообщил сегодня заместитель главы МВД Владимир Борцвадзе. Отец одного из убитых школьников Заза Саралидзе назвал задержание Каландии давно ожидаемым и справедливым.

Как писал "Кавказский узел", апелляционный суд 3 июня увеличил сроки наказаний до 11 лет и 3 месяцев заключения для обоих обвиняемых в убийстве школьников в Тбилиси, сообщили адвокаты.

Двое тбилисских подростков умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ранений. Подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве, спровоцировали массовые акции протеста. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. 22 мая суд приговорил несовершеннолетнего к двум годам и трем месяцам заключения за ложные показания о драке.

Сотрудники МВД задержали сегодня утром подозреваемого по делу об убийстве школьников при попытке выезда из Тбилиси, сообщил заместитель главы МВД Владимир Борцвадзе.

"Министерство внутренних дел Грузии на протяжении всего этого времени, несмотря на существенные трудности, активно работало в направлении соучастия в убийстве Михаила Каландии," - цитируются слова Владимира Борцвадзе в сообщении ведомства. (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По словам представителя МВД, после вынесения приговора судом первой инстанции, следствие получило доказательства, которые послужили основанием для подозрений в соучастии Каландии. Решению Тбилисского апелляционного суда "еще раз подтвердило", проведение верного расследования и "созданы основания для дополнительных доказательств" соучастия Каландии в убийстве, подчеркнул Борцвадзе.

Борцвадзе сообщил, что по этому делу подозреваются по разным статьям до десяти человек.

В вою очередь глава МВД Грузии Георгий Гахария накануне указал, что дело было "весьма сложным для расследования". "Подобные дела можно расследовать годами", - приводит слова Гахария пресс-служба МВД в сообщении от 3 июня, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Информацию о задержании Каландии подтвердила и его адвокат Анна Котетишвили. "Как мне стало известно, мой подзащитный задержан, однако основания и мотивы мне неизвестны. Больше добавить мне нечего", - цитирует адвоката IPN.

Ранее защитник прав человека в Грузии Нино Ломджария призвала следствие разобраться в деле. "Решение суда еще раз подтвердило, что следствие не смогло выявить всех виновных по факту убийства школьников", - говорится в сообщении омбудсмена от 3 июня, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Омбудсмен напомнила, что суд первой инстанции счел, что не подсудимый несовершеннолетний нанес смертельное ранение. Апелляционный суд 3 июня изменил приговор и квалификацию на предумышленное групповое убийство. "Аппарат Народного защитника полностью и изучил материалы по этому делу и постановил, что факт убийства школьника не был полностью и эффективно расследован. Следствие не провело или запоздало провело целый ряд следственных действий", - говорится в заявлении.

Отец одного из убитых подростков Заза Саралидзе проводил акцию протеста перед зданием парламента Грузии, требуя справедливого наказания для убийц сына. В сентябре 2018 года временная следственная комиссия парламента Грузии по делу об убийстве двух школьников объявила, что нашла новые обстоятельства преступления, в том числе одного из его участников, не установленного прокуратурой. В свою очередь Заза Саралидзе отметил, что комиссия не выполнила свою основную задачу и не выявила убийцу его сына. " Главная цель - кто убил [моего сына], а не кто использовал нож. Тот, кто использовал нож, также виновен в том, что помешал в установлении убийцы", - подчеркнул он.

Саралидзе назвал задержание свидетеля "торжеством справедливости"

"Фактически можно считать, что справедливость восторжествовала. Но впереди судебный процесс. Посмотрим, как прокуратура докажет вину Михаила Каландии", - заявил сегодня Заза Саралидзе.

В интервью ТВ "Пирвели" отец убитого подростка поблагодарил всех, кто боролся вместе с ним за справедливость и тех, кто "наконец, посчитал нужным, что справедливость должна восторжествовать".

По его словам, он всегда ждал, что Каландия будет задержан. "Я никогда не переставал ждать, что он понесет наказание. Потому что я верил в справедливость и она была нужна", - цитирует заявление Саралидзе издание "Сова".

Временная следственная комиссия парламента по убийству двух школьников ранее, в своем заключении, рекомендовала задержание Михаила Каландии, заявил сегодня глава комиссии Серги Капанадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Кроме того, по его словам, комиссия рекомендовала призвать к ответственности всех чиновников, участвовавших в фальсификации этого дела, личности которых комиссия установила. По его мнению, для завершения этого дела и восстановления справедливости необходимо исполнить все рекомендации комиссии.

Напомним, что 10 ноября 2018 года бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии Мераб Морчадзе был признан виновным в том, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который приходится ему родственником. Суд приговорил Морчадзе к условному сроку. 4 марта суд назначил год и месяц лишения свободы бывшему высокопоставленному сотруднику того же ведомства Мирзе Субелиани. Он признался в том, что не сообщил об убийстве в правоохранительные органы.