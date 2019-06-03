Тбилисский суд ужесточил наказание обвиняемым в убийстве школьников

03 июня 2019, 15:35

Апелляционный суд сегодня увеличил сроки наказаний до 11 лет и 3 месяцев заключения для обоих обвиняемых в убийстве школьников в Тбилиси, сообщили адвокаты. Отец убитого ученика Заза Саралидзе назвал решение суда справедливым.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня суд приговорил по делу об убийстве школьников одного подростка к 10,5 годам тюрьмы, а второго – к 9 годам и 9 месяцам заключения.

Двое тбилисских подростков умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений. Подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве, спровоцировали массовые акции протеста. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. 22 мая суд также приговорил несовершеннолетнего на два года и три месяца заключения за ложные показания о драке.

Решение Тбилисского апелляционного суда по апелляции на приговор было оглашено сегодня, 3 июня. Сроки наказания для обоих осужденных подростков увеличены до 11 лет и 3 месяцев тюремного заключения. Суд частично удовлетворил жалобу защиты одного из осужденных: подросток не принимал участие в убийстве одного школьника, но виновен в убийстве другого учащегося, рассказал телекомпании "Рустави2" о постановлении суда адвокат Тариеэл Какабадзе, слова которого перевел корреспондент «Кавказского узла». Суд также утвердил вину второго осужденного за умышленное групповое убийство школьника.

В решении суда сказано, что в убийстве школьника принимали участие другие, находящиеся на свободе, люди, добавил Какабадзе. «Если ножом (моего подзащитного) не нанесены ранения (школьнику) - это говорит о том, что ранения были нанесены другим ножом…. Человек, совершивший убийство школьника, до сих пор не наказан", - заявил Какабадзе. Решение апелляционного суда подтверждает, что расследование этого дела было проведено неправильно, считает Какабадзе.

Адвокат одного из осужденных подростков выразил недоумение, по какой причине его подзащитному увеличили срок заключения, если суд признал его невиновным в убийстве школьника, привела слова Рамаза Чинчаладзе телекомпания. Апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции были поданы от прокуратуры и от стороны защиты, отмечает сегодня "Эхо Кавказа".

Отец убитого школьника Заза Саралидзе расценил решение апелляционного суда, как частичное восстановление справедливости и намерен продолжать борьбу за ее полное восстановление - наказания виновных, сообщил корреспондент «Кавказского узла». "Впервые у меня появилось чувство, что справедливость обязательно должна восторжествовать", - цитирует сегодня Зазу Саралидзе "Спутник-Грузия".

Напомним, что суд назначил бывшему высокопоставленному сотруднику Главной прокуратуры Грузии Мирзе Субелиани год и месяц лишения свободы. Субелиани полностью признал свою вину в том, что не сообщил об убийстве школьников. Адвокат бывшего чиновника счел приговор излишне суровым.