22 мая 2019, 18:17

Подросток осужден за ложные показания об убийстве школьников в Тбилиси

Суд назначил несовершеннолетнему два года и три месяца заключения за ложные показания о драке, закончившейся смертью двух тбилисских школьников.

Как информировал "Кавказский узел", 11 января суд отпустил несовершеннолетнего под залог. При этом защита подозреваемого заявила о его невиновности, а отец одного из убитых, Заза Саралидзе, высказался за задержание всех подростков, которые стали свидетелями драки.

Сегодня суд признал подростка виновным в даче ложных показаний и приговорил его к трехлетнему заключению. Однако этот срок, в соответствии с законодательством, был сокращен на четверть, до двух лет и трех месяцев. Суд также учел, что он уже провел в предварительном заключении полгода. Осужденного арестовали в зале суда сразу после оглашения приговора, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат арестованного Фридон Сухиашвили не согласился с приговором. "Речь идет о том, что он дал ложные показания. Но необходимо отметить, что его показания вообще не учтены судьей по делу", - сказал он в эфире грузинской телекомпании "Имеди" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Двое тбилисских подростков умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений. 1 июня 2018 года один обвиняемый по делу об убийстве школьников в Тбилиси был приговорен к десяти с половиной годам тюрьмы, второй - к девяти годам и девяти месяцам колонии. Подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве, спровоцировали массовые акции протеста. 10 ноября 2018 года бывший высокопоставленный чиновник Главной прокуратуры Грузии Мераб Морчадзе был признан виновным в том, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который приходится ему родственником. Суд приговорил Морчадзе к условному сроку. 4 марта суд назначил год и месяц лишения свободы бывшему высокопоставленному сотруднику того же ведомства Мирзе Субелиани. Он признался в том, что не сообщил об убийстве в правоохранительные органы.

Примечание:

"Заза Саралидзе выписан из больницы", "Бабушка убитого школьника возглавила акцию протеста в Тбилиси", "Оппозиция опротестовала выводы "Грузинской мечты" по делу об убийстве школьников".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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