Госитализированная участница голодовки в Аджарии Хатуна Беридзе. Скриншот страницы Бондо Тедорадзе: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2383160658438083&set=a.565825056838328&type=3&theater

05 июля 2019, 15:51

Госпитализирована участница голодовки на западе Грузии

Попала в больницу активистка Хатуна Беридзе, голодающая у резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили с требованием отставки министра внутренних дел Грузии.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят с 20 июня. Перед зданием парламента Грузии ежедневно проходят митинги, с 23 июня там круглосуточно находятся несколько участников голодовки.

Протесты начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

Еще одна голодовка с требованием отставки главы МВД уже 11 дней ведется в поселке Шекветили, возле резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвии. Шекветили расположен в 43 километрах от Батуми, в акции участвуют несколько человек.

Сегодня утром годной из голодающих, Хатуне Беридзе, стало плохо, ее госпитализировали в больницу в Поти. Врачи диагностировали у активистки гипогликемию, низкое давление и тошноту. Состояние Беридзе они оценивают как стабильное, передали "Новости-Грузия".

"Состояние здоровья голодающих ухудшается с каждым днем, но эти люди не намерены прекращать голодовку", - заявил председатель Кобулетской организации "Единого национального движения" Бондо Тедорадзе. По его словам, Беридзе, как только будет выписана, вновь присоединится к голодовке, информировал сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на сообщение грузиноязычного "Первого канала".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости об этом отслеживаются на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Гражданин Армении арестован после столкновений в Тбилиси", "Оппозиция пригрозила перекрыть улицы Тбилиси", "Протестующие в Тбилиси потребовали освободить задержанных демонстрантов". 

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