"Грузинская мечта" возложила на оппозицию ответственность за беспорядки в Тбилиси

04 июля 2019, 02:26

Разгон акции протеста в Тбилиси, во время которого пострадали десятки демонстрантов и журналистов, стал ответом на призывы к штурму парламента, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Заявление Каладзе - попытка властей снять с себя всю ответственность за пострадавших, считает активист Георгий Мшвенирадзе.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня министерство внутренних дел Грузии заявило о приостановке служебных полномочий десяти сотрудников, участвовавших в разгоне акции протеста в ночь на 21 июня. Силовики нарушили инструкции при применении резиновых пуль, заявил 1 июля бывший омбудсмен Уча Нануашвили. 3 июля стало известно, что МВД Грузии приостановило служебные полномочия директора департамента по особым поручениям Георгия Какичашвили до окончания расследования по делу о разгоне демонстрантов в Тбилиси. Протестующие в Тбилиси организовали автомобильное шествие с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и заявили о продолжении акций.

Утром 21 июня силовики разогнали протестующих. Минздрав тогда сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Часть задержанных подверглась административным арестам. По данным на 1 июля, в больницах находились пять пострадавших.

Разгон акции протеста в Тбилиси в ночь на 21 июня не планировался, действия полиции были направлены на отражение атаки, заявил 3 июля мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Каладзе, силовики были вынуждены отреагировать на попытку штурма парламента, поскольку такие действия "категорически неприемлемы". Предположения о том, что существовал план по разгону демонстрантов, мэр категорически отверг, сообщил со ссылкой на эфир грузинского "Первого канала" корреспондент "Кавказского узла".

"Мы же помним, как развивались события. Если вы сейчас не хотите видеть, как это было на самом деле, это другая тема, но общество это видит, и мы никому не дадим возможности [искажать информацию]. Началась атака после заявлений и призывов, вы сами все это снимали, и общество не раз это видело", — заявил Каладзе, обращаясь к журналистам.

Глава НПО "Грузинская демократическая инициатива" Георгий Мшвенирадзе отреагировал на заявление Каладзе, расценив его слова как попытку властей уйти от ответственности.

Политическое руководство страны обязано взять на себя ответственность за произошедшее, уверен он. "Получается, государство не было обязано уведомлять протестующих о начале разгона акции и дать им разумное время покинуть место манифестации. Получается, что Мако Гомури (18-летняя девушка, потерявшая глаз из-за ранения при разгоне акции, - прим. "Кавказского узла") и любой другой человек, которому был причинен ущерб, пришли к правоохранительным органам и просили, чтобы в них стреляли, а 38 журналистов напали на сотрудников правоохранительных органов. Конечно же, все не так. Это попытка правительства снять с себя юридическую ответственность", - сказал Георгий Мшвенирадзе в эфире "Рустави 2".

Акция протеста в Тбилиси 20 июня началась после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Они анонсировали импичмент спикера парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Даже после того, как российская делегация решила покинуть Грузию, протест продолжился.

Депутат парламента Грузии от "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, организовавший проведение Межпарламентской ассамблеи православия, 3 июля официально обратился к спикеру парламента Арчилу Талаквадзе с просьбой снять с него полномочия досрочно.

О своей готовности сдать мандат депутата Куцнашвили заявил еще 21 июня. Согласно регламенту парламента, комитет по процедурным вопросам должен подготовить отчет и решить вопрос о прекращении полномочий депутата на внеочередном заседании.

Куцнашвили также прокомментировал вопрос об ответственности за разгон протестующих в Тбилиси, обвинив оппозицию в попытках захвата власти.

"Если кто-то думает, что можно решить проблему с помощью митингов, то это, по крайней мере, наивно. Пришло время узнать, какова была главная цель митингов 20-21 июня, а основная цель состояла в том, чтобы захватить власть. И эти действия противоречат национальными интересами Грузии", - заявил Закария Куцнашвили в эфире "Рустави 2".

Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси, а также их последствиях, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".