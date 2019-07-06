Подозреваемым по делу о беспорядках в Грузии предъявлено обвинение

06 июля 2019, 07:19

Четверо задержанных по подозрению в нападении на полицейских во время акции протеста у здания парламента в Тбилиси обвинены в насилии, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля по подозрению в причастности к насилию во время акции протеста у здания парламента 20-21 июня были задержаны четверо - Зураб Будагашвили, Кахабер Купреишвили, Цотнэ Соселия и Бесик Тамлиани. Полиция предположила, что они участвовали в драке с силовиками. Протестующие сами спровоцировали полицейских начать разгон акции в ночь на 21 июня, однако силовики вели себя избыточно агрессивно, необоснованно применив спецсредства, заявили правозащитники.

Задержанным по делу о насилии Цотне Соселия, Бесику Тамлиани, Кахаберу Купреишвили, Зурабу Бадагашвили официально предъявлено обвинение, передает 5 июля со ссылкой на МВД Грузии Interpressnews.

Они обвинены по статье об организации группового насилия, руководстве им или участии в нем (225 УК Грузии), приводит сообщение исполняющего обязанности директора Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамуки Челидзе "Грузия-онлайн". Суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения 6 июля, сказал Челидзе.

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. Несколько активистов объявили о начале голодовки. 5 июля голодающая у резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили с требованием отставки министра активистка Хатуна Беридзе попала в больницу.