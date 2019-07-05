Правозащитники указали на ошибки полиции при разгоне протестующих в Тбилиси

05 июля 2019, 02:27

Протестующие своими действиям дали повод полиции приступить к разгону митингующих, однако силовики вели себя избыточно агрессивно, необоснованно применив спецсредства, заявил Центр образования и мониторинга прав человека Грузии.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали протестующих. Минздрав тогда сообщил о госпитализации 240 человек, а Министерство внутренних дел - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. 24 июня МВД заявило о приостановке служебных полномочий десяти сотрудников, участвовавших в разгоне акции протеста, 3 июля стало известно, что приостановлены служебные полномочия директора департамента по особым поручениям Георгия Какичашвили до окончания расследования по делу. Генпрокуратура Грузии 4 июля заявила, что дело о насилии на митингах в Тбилиси будет расследоваться по статье о попытке свержения власти, а МВД отчиталось о задержании четырех активистов, заподозренных в нападении на полицейских.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, а их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

Результаты анализа обнародованных данных указывают, что ответственность за произошедшее лежит на Министерстве внутренних дел страны, говорится в докладе опубликованном 4 июля на сайте Центра образования и мониторинга прав человека Грузии.

В документе отмечается, что митинг был разогнан с особой жестокостью, полиция стреляла резиновыми пулями, целясь в тех протестующих, которые не представляли угрозы для правоохранителей.

Полиция проигнорировала требования законодательства при разгоне протестующих, силовики нарушили правила использования специальных средств, в результате активисты были ранены, некоторые получили серьезные травмы, говорится в документе.

Поведение полиции в ночь на 21 июня было неконтролируемым, целью силовиков было преследование и задержание участников акции. Масштабы и интенсивность насилия полицейских, отсутствие мониторинга и контроля за действиями силовиков не позволили предотвратить нарушения прав человека, юридическая ответственность за это лежит на должностных лицах и руководстве Министерства внутренних дел страны, отмечается в документе.

В докладе описываются подробности развития протеста, в том числе попытки участников акции добраться до парламента. Агрессивное поведение демонстрантов и попытки проникнуть во двор парламента дали полиции повод приступить к разгону митинга, говорится в документе. В нем отмечается, что оппозиционные политики участвовали в митинге, выкрикивали призывы и даже не пытались утихомирить агрессивных участников митингов. Действия оппозиции требуют адекватной правовой и политической оценки, говорится в докладе.

26 июня защите оппозиционного грузинского депутата Никанора (Ники) Мелии было вручено обвинительное заключение по делу об организации насилия на акции протеста в Тбилиси. В тот день депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с Мелии депутатской неприкосновенности. 27 июня его отпустили на свободу под залог. Перемещения депутата было решено отслеживать с помощью электронного браслета, однако его соратники заявили, что эта мера противоречит Конституции.

Решение о прекращении митинга было законным, но полиция это сделала, использовав неприятные и неприемлемые для митингующих методы. В первую очередь, силовики не довели до участников протеста информацию о планируемом разгоне акции, что является явным нарушением законодательства, регулирующего права на свободу собраний и манифестаций, говорится в документе. Разгон митинга протеста начался с распыления со слезоточивого газа, затем были использованы резиновые пули, хотя более мягкие методы еще не были исчерпаны. Кроме того, применение спецсредств полицией сопровождалось нападениями на протестующих, отмечается в документе.

"Некоторые из задержанных обращались к нам после избиения, или жестокого обращения", - сказано в докладе.

Протоколы 305 задержанных "были практически идентичны, их невозможно было различить", рассказала 4 июля в эфире телеканала "Рустави 2" адвокат Центра по уголовным делам Анна Насарашвили (перевод корреспондента "Кавказского узла"). По ее словам, это говорит о том, что задерживали всех, кто находился на определенной территории, независимо от того, что делали демонстранты», - сказала Насрашвили. Полиция также подверглась нападению со стороны демонстрантов, отметила адвокат.

Отдельно в исследовании говорится о насилии в отношении журналистов, отметила она. Сотрудники СМИ "указывают, что правоохранители знали, что они... выполняли свою работу", - сказала Насарашвили . "Полиция намеренно вмешивались в журналистскую деятельность", - считает она.

Присутствовавший на акции протеста у здания парламента в Тбилиси корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов в ночь на 21 июня был госпитализирован с ранением в голову.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".