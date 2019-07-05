05 июля 2019, 02:27
Правозащитники указали на ошибки полиции при разгоне протестующих в Тбилиси
Протестующие своими действиям дали повод полиции приступить к разгону митингующих, однако силовики вели себя избыточно агрессивно, необоснованно применив спецсредства, заявил Центр образования и мониторинга прав человека Грузии.
Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали протестующих. Минздрав тогда сообщил о госпитализации 240 человек, а Министерство внутренних дел - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. 24 июня МВД заявило о приостановке служебных полномочий десяти сотрудников, участвовавших в разгоне акции протеста, 3 июля стало известно, что приостановлены служебные полномочия директора департамента по особым поручениям Георгия Какичашвили до окончания расследования по делу. Генпрокуратура Грузии 4 июля заявила, что дело о насилии на митингах в Тбилиси будет расследоваться по статье о попытке свержения власти, а МВД отчиталось о задержании четырех активистов, заподозренных в нападении на полицейских.
Результаты анализа обнародованных данных указывают, что ответственность за произошедшее лежит на Министерстве внутренних дел страны, говорится в докладе опубликованном 4 июля на сайте Центра образования и мониторинга прав человека Грузии.
В документе отмечается, что митинг был разогнан с особой жестокостью, полиция стреляла резиновыми пулями, целясь в тех протестующих, которые не представляли угрозы для правоохранителей.
Полиция проигнорировала требования законодательства при разгоне протестующих, силовики нарушили правила использования специальных средств, в результате активисты были ранены, некоторые получили серьезные травмы, говорится в документе.
Поведение полиции в ночь на 21 июня было неконтролируемым, целью силовиков было преследование и задержание участников акции. Масштабы и интенсивность насилия полицейских, отсутствие мониторинга и контроля за действиями силовиков не позволили предотвратить нарушения прав человека, юридическая ответственность за это лежит на должностных лицах и руководстве Министерства внутренних дел страны, отмечается в документе.
В докладе описываются подробности развития протеста, в том числе попытки участников акции добраться до парламента. Агрессивное поведение демонстрантов и попытки проникнуть во двор парламента дали полиции повод приступить к разгону митинга, говорится в документе. В нем отмечается, что оппозиционные политики участвовали в митинге, выкрикивали призывы и даже не пытались утихомирить агрессивных участников митингов. Действия оппозиции требуют адекватной правовой и политической оценки, говорится в докладе.
26 июня защите оппозиционного грузинского депутата Никанора (Ники) Мелии было вручено обвинительное заключение по делу об организации насилия на акции протеста в Тбилиси. В тот день депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с Мелии депутатской неприкосновенности. 27 июня его отпустили на свободу под залог. Перемещения депутата было решено отслеживать с помощью электронного браслета, однако его соратники заявили, что эта мера противоречит Конституции.
Решение о прекращении митинга было законным, но полиция это сделала, использовав неприятные и неприемлемые для митингующих методы. В первую очередь, силовики не довели до участников протеста информацию о планируемом разгоне акции, что является явным нарушением законодательства, регулирующего права на свободу собраний и манифестаций, говорится в документе. Разгон митинга протеста начался с распыления со слезоточивого газа, затем были использованы резиновые пули, хотя более мягкие методы еще не были исчерпаны. Кроме того, применение спецсредств полицией сопровождалось нападениями на протестующих, отмечается в документе.
"Некоторые из задержанных обращались к нам после избиения, или жестокого обращения", - сказано в докладе.
Протоколы 305 задержанных "были практически идентичны, их невозможно было различить", рассказала 4 июля в эфире телеканала "Рустави 2" адвокат Центра по уголовным делам Анна Насарашвили (перевод корреспондента "Кавказского узла"). По ее словам, это говорит о том, что задерживали всех, кто находился на определенной территории, независимо от того, что делали демонстранты», - сказала Насрашвили. Полиция также подверглась нападению со стороны демонстрантов, отметила адвокат.
Отдельно в исследовании говорится о насилии в отношении журналистов, отметила она. Сотрудники СМИ "указывают, что правоохранители знали, что они... выполняли свою работу", - сказала Насарашвили . "Полиция намеренно вмешивались в журналистскую деятельность", - считает она.
Присутствовавший на акции протеста у здания парламента в Тбилиси корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов в ночь на 21 июня был госпитализирован с ранением в голову.
Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"