04 июля 2019, 22:48
Генпрокуратура Грузии квалифицировала протесты в Тбилиси как попытку свержения власти
Дело о насилии на митингах в Тбилиси будет расследоваться по статье о попытке свержения власти, заявили сегодня в Генпрокуратуре Грузии. МВД отчиталось о задержании четырех активистов, заподозренных в нападении на полицейских.
Как писал "Кавказский узел", 26 июня депутату от "Единого национального движения" Никанору (Нике) Мелии было вручено обвинительное заключение по делу об организации насилия на акции протеста в Тбилиси. В тот день депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с Мелии депутатской неприкосновенности. 27 июня Мелию отпустили на свободу под залог. 2 июля апелляционный суд Тбилиси отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Мелии. Перемещения депутата было решено отслеживать с помощью электронного браслета, который был надет на него 3 июля.
Четверо человек задержаны по делу Ники Мелии
Зураб Будагашвили, Кахабер Купреишвили, Цотнэ Соселия и Бесик Тамлиани были задержаны сегодня по подозрению в причастности к насилию во время акции протеста у здания парламента 20-21 июня, сообщило МВД. По данным ведомства, Будагашвили с дубинкой напал на полицейского, Купреишвили бросал в силовиков различные предметы, а затем оказывал полицейским сопротивление. Соселия с дубинкой напал на полицейских, он и Тамлиани дрались с силовиками, утверждает МВД Грузии. Им грозит от шести до девяти лет лишения свободы.
"Интенсивно ведется идентификация других участников преступления", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее заявление ведомства.
Силовики отчитались о ходе расследования
Изучив десятки свидетельских показаний, следствие пришло к выводу, что в ночь на 21 июня планировалось восстание и свержение власти насильственным путем, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".
В заявлении указано, что на первом этапе участниками митинга хотели взять штурмом парламент, что должно было вызвать дальнейшие "преступные действия" по всей стране. В связи с этим следствие уточнило квалификацию дела и теперь ведет его по статьям "Организация, руководство или участие в групповом насилии" и "Заговор или восстание по насильственной смене конституционного устройства Грузии". Санкция по этим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.
В документе также указано, что по делу депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, обвиняемого в организации, руководстве и участие в групповом насилии, проведены дополнительные следственные действия, допрошены свидетели и пострадавшие. В настоящее время показания дали до 60 человек.
В интенсивном режиме ведется следствие и в отношении отдельных сотрудников правоохранительных органов, заподозренных в превышении полномочий в отношении участников акции 20-21 июня. По делу создана специальная следственная группа. На этом этапе допрошено до 170 человек, среди них пострадавшие участники акции протеста и освещавшие ее сотрудники ряда СМИ.
Следствие, на основании постановления суда, изъяло медицинские документы из 15 больниц, в которых были размещены пострадавшие в ходе разгона акции протеста, и другие вещественные доказательства, в том числе резиновые пули. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы.
Кроме того, правоохранители запросили у СМИ фото и видеоматериалы, зафиксировавшие события перед зданием парламента, объем которых уже превысил несколько сотен файлов. Эти материалы изучаются и анализируются в интенсивном режиме.
"Ведомство детально учитывает все те локации, где действовали полицейские подразделения, получены видеоматериалы, сделанные частными и публичными камерами внешнего видеонаблюдения" , - говорится в заявлении.
В заявлении также указано, что в целях обеспечения прозрачности процесса Генеральный прокурор тесно сотрудничает с Народным защитником и неправительственными организациями.
Представители оппозиции согласились сотрудничать со следствием
Следственные органы вызывают на допрос по делу об организации, руководстве или участия в групповом насилии в качестве свидетелей троих лидеров оппозиции: от "Европейской Грузии" - Георгия Угулаву, от "Единого национального движения" - Георгия Барамидзе и от "Победившей Грузии" - Ираклия Окруашвили. Окруашвили высказал готовность дать показания дистанционно, так как находится за пределами страны. Однако Угулава и Барамидзе заявили, что дадут показания только судье магистрата.
Георгий Угулава сказал сегодня в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2", что силовики стараются фундаментально сфальсифицировать дело и исказить реальность, утверждая, что спецназ действовал по своей инициативе и не получал приказа о разгоне акции. В связи с этим он намерен дать показания судье магистрата.
В свою очередь Барамидзе также сегодня заявил, что будет сотрудничать со следствием, которое старается переложить ответственность с власти на оппозицию и ее лидеров.
Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телекомпании сегодня подчеркнул, что "ничто не стоит выше закона".
"Все ответят, в отношении кого встанет вопрос об ответственности. Все, кто совершил преступления по тем конкретным отступлениям с точки зрения превышения силы. Все обязательно должны понести ответственность", - сказал Каладзе.
Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".
Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"