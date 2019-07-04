Генпрокуратура Грузии квалифицировала протесты в Тбилиси как попытку свержения власти

04 июля 2019, 22:48

Дело о насилии на митингах в Тбилиси будет расследоваться по статье о попытке свержения власти, заявили сегодня в Генпрокуратуре Грузии. МВД отчиталось о задержании четырех активистов, заподозренных в нападении на полицейских.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня депутату от "Единого национального движения" Никанору (Нике) Мелии было вручено обвинительное заключение по делу об организации насилия на акции протеста в Тбилиси. В тот день депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с Мелии депутатской неприкосновенности. 27 июня Мелию отпустили на свободу под залог. 2 июля апелляционный суд Тбилиси отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Мелии. Перемещения депутата было решено отслеживать с помощью электронного браслета, который был надет на него 3 июля.

Акция протеста в Тбилиси 20 июня началась после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Они анонсировали импичмент спикера парламента и потребовали выдворить из здания российскую делегацию, сославшись на то, что "Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии". Даже после того, как российская делегация решила покинуть Грузию , протест продолжился.

Четверо человек задержаны по делу Ники Мелии

Зураб Будагашвили, Кахабер Купреишвили, Цотнэ Соселия и Бесик Тамлиани были задержаны сегодня по подозрению в причастности к насилию во время акции протеста у здания парламента 20-21 июня, сообщило МВД. По данным ведомства, Будагашвили с дубинкой напал на полицейского, Купреишвили бросал в силовиков различные предметы, а затем оказывал полицейским сопротивление. Соселия с дубинкой напал на полицейских, он и Тамлиани дрались с силовиками, утверждает МВД Грузии. Им грозит от шести до девяти лет лишения свободы.

"Интенсивно ведется идентификация других участников преступления", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее заявление ведомства.

Силовики отчитались о ходе расследования

Изучив десятки свидетельских показаний, следствие пришло к выводу, что в ночь на 21 июня планировалось восстание и свержение власти насильственным путем, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

В заявлении указано, что на первом этапе участниками митинга хотели взять штурмом парламент, что должно было вызвать дальнейшие "преступные действия" по всей стране. В связи с этим следствие уточнило квалификацию дела и теперь ведет его по статьям "Организация, руководство или участие в групповом насилии" и "Заговор или восстание по насильственной смене конституционного устройства Грузии". Санкция по этим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.

В документе также указано, что по делу депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, обвиняемого в организации, руководстве и участие в групповом насилии, проведены дополнительные следственные действия, допрошены свидетели и пострадавшие. В настоящее время показания дали до 60 человек.

В интенсивном режиме ведется следствие и в отношении отдельных сотрудников правоохранительных органов, заподозренных в превышении полномочий в отношении участников акции 20-21 июня. По делу создана специальная следственная группа. На этом этапе допрошено до 170 человек, среди них пострадавшие участники акции протеста и освещавшие ее сотрудники ряда СМИ.

Следствие, на основании постановления суда, изъяло медицинские документы из 15 больниц, в которых были размещены пострадавшие в ходе разгона акции протеста, и другие вещественные доказательства, в том числе резиновые пули. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, правоохранители запросили у СМИ фото и видеоматериалы, зафиксировавшие события перед зданием парламента, объем которых уже превысил несколько сотен файлов. Эти материалы изучаются и анализируются в интенсивном режиме.

"Ведомство детально учитывает все те локации, где действовали полицейские подразделения, получены видеоматериалы, сделанные частными и публичными камерами внешнего видеонаблюдения" , - говорится в заявлении.

В заявлении также указано, что в целях обеспечения прозрачности процесса Генеральный прокурор тесно сотрудничает с Народным защитником и неправительственными организациями.

Представители оппозиции согласились сотрудничать со следствием

Следственные органы вызывают на допрос по делу об организации, руководстве или участия в групповом насилии в качестве свидетелей троих лидеров оппозиции: от "Европейской Грузии" - Георгия Угулаву, от "Единого национального движения" - Георгия Барамидзе и от "Победившей Грузии" - Ираклия Окруашвили. Окруашвили высказал готовность дать показания дистанционно, так как находится за пределами страны. Однако Угулава и Барамидзе заявили, что дадут показания только судье магистрата.

Георгий Угулава сказал сегодня в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2", что силовики стараются фундаментально сфальсифицировать дело и исказить реальность, утверждая, что спецназ действовал по своей инициативе и не получал приказа о разгоне акции. В связи с этим он намерен дать показания судье магистрата.

В свою очередь Барамидзе также сегодня заявил, что будет сотрудничать со следствием, которое старается переложить ответственность с власти на оппозицию и ее лидеров.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телекомпании сегодня подчеркнул, что "ничто не стоит выше закона".

"Все ответят, в отношении кого встанет вопрос об ответственности. Все, кто совершил преступления по тем конкретным отступлениям с точки зрения превышения силы. Все обязательно должны понести ответственность", - сказал Каладзе.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".