Власти Сочи выселяют Союз архитекторов

30 июня 2019, 02:14

Сочинские архитекторы не согласны с решением передать Дом архитектора муниципальной шахматной школе. По их словам, помещения, куда власти предлагают переехать городской организации Союза архитекторов России, не приспособлены для работы.

Сообщение о том, что Союз архитекторов Сочи планируется выселить из помещения на улице Воровского 58 пришло на смс-сервис "Кавказского узла" 23 июня. "Выселить сочинских архитекторов из данного помещения - значит полностью разрушить профессиональный союз архитекторов и его работу", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

29 июня Сочинская городская организация Союза архитекторов России провел отчетно-перевыборное собрание, участие в котором приняли около ста человек. Президентом союза была избрана Наталья Захарова, передает корреспондент "Кавказского узла".

На собрании был поднят вопрос о том, что у союза планируется отобрать помещение. В этом году союзу исполняется 85 лет, и 50 из них он находится на улице Воровского в доме 58, который был спроектирован известным сочинским архитектором, директором института "Южгипрокоммунстрой" Игорем Ярошевским.

Сочинская городская организация общественной организации "Союз архитекторов России" существует с 1934 года. В ней состоит 150 человек, говорится на сайте организации.

"Выселить сочинских архитекторов из данного помещения - это значит нарушить работу творческого союза... Нам стало известно от сотрудников департамента имущественных отношений, что уже издано постановление о передаче наших помещений в качестве дополнительных детскому шахматному клубу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор Дома архитектора Сочи Людмила Королева.

По ее словам, сочинские архитекторы всегда сотрудничали с властями, например, делали паспорта окраски фасадов для приведения города к единому архитектурному облику.

"При Доме архитектора существует школа рисунка и черчения для детей, которую ведут наши члены и подготавливают будущих архитекторов к поступлению в вузы", - также отметила она.

Людмила Королева показала письмо Департамента имущественных отношений от 20 июня за подписью директора департамента Игоря Просветова на имя президента Союза архитекторов (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Департаментом имущественных отношений администрации города Сочи и СГО ОО «Союз архитекторов России» заключен договор... о передаче в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений общей площадью 394,0 кв.м, расположенных по ул. Воровского, 58 в Центральном районе города Сочи на срок с 01.01.2019 по 31.12.2019", - говорится в письме.

В письме уточняется, что "вышеуказанные муниципальные нежилые помещения переданы на праве оперативного управления МБУ спортивной школе №11 города Сочи".

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №11 города Сочи создана решение Городского собрания Сочи в 2002 году. Учредителем является муниципальное образование город-курорт Сочи. Располагается по адресу: улица Воровского, дом 58, говорится на сайте образовательного учреждения.

"Предлагаем вам рассмотреть возможность использования нежилых помещений муниципальной казны города Сочи литер Б1, № 8-12, 21, 22, 24 общей площадью 115,5 кв.м, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, пер. Строительный, 9", - также говорится в письме.

Людмила Королева заявила, что помещения, куда предлагается переехать союзу, не приспособлены и не ухожены.

"Мы сами производили здесь ремонт, на свои членские взносы. Почему мы должны ремонтировать другие помещения? Пусть их передадут шахматной школе», - сказала она.

Член Союза архитекторов Юрий Куриченко сказал корреспонденту "Кавказского узла", что филиалы шахматного клуба должны быть организованы в каждом районе Сочи.

"В каждом районе города Сочи необходимо организовать филиалы шахматного клуба. Чтобы дети и их родители не проводили время в транспорте, приезжая в шахматный клуб из Адлера, Лазаревки, Лоо... Тогда не нужно увеличивать площадь шахматного клуба за счёт помещений дома архитектора", - сказал он.

«Мы, сочинские архитекторы, требуем отмены... решения о передаче нашего Дома архитектора шахматной школе. В нашем помещении тоже занимаются дети, которые любят живопись. К примеру, я веду кружок для таких детей... В городе полно разных пустующих помещений", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" архитектор Евгений Скуба.

По словам члена союза Ирины Поповой, в Сочи сложилась своя архитектурная школа, "узнаваемая не только в нашей стране, но и в мире".

"У нас много признанных в мировом масштабе архитекторов, отмеченных не только российскими, но и международными наградами. Подрастает новое молодое поколение архитекторов, которые подхватили эстафету и продолжают выигрывать в архитектурных конкурсах... Вместо того, чтобы в юбилейный год нашей организации передать дом архитектора в безвозмездную собственность, о чем мы просим несколько лет, нас лишают этой собственности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам члена союза Константина Мельникова, чиновники не желают прислушиваться к мнению архитекторов.

На собрании было принято решение потребовать у городских властей сведения о том, действительно ли шахматная школа нуждается в расширении.

Начальник Департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не видел никаких документов относительно помещения, где планируется открыть шахматную школу. От дальнейших комментариев он отказался.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями руководства шахматной школы относительно ситуации.