Четвертый президент Грузии поддержал протестующих

25 июня 2019, 23:25

Георгий Маргвелашвили выступил на митинге у здания парламента Грузии, выразив солидарность с протестующими.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии проходят ежедневно с 20 июня. Очередной митинг начался у здания парламента Грузии сегодня вечером.

После 23 часов (22.00 мск) к акции присоединился четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили, руководивший страной с 2013 по 2018 год. "Здесь, на площади, есть и правда, и сила. Здесь искреннее желание светлого будущего для Грузии. Очень важно, что вы стойко защищаете свои требования. Эта настойчивость обязательно приведет к победе", - сказал Георгий Маргвелашвили на митинге (перевод корреспондента "Кавказского узла").

По словам Маргвелашвили, западные партнеры отмечают, что Россия выигрывает "холодную" информационную войну. "Я им говорил, что у нас не было холодной войны - мы здесь очень горячо воевали, тогда лилась наша кровь. Сегодня я хочу сказать нашим партнерам, что им стоит прийти и посмотреть на новую Грузию. Они получат ответы - как воевать с российской "мягкой силой"", - сказал Маргвелашвили на митинге.

Напомним, что протесты начались после заседания в здании парламента Грузии когда депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло председателя. Протестующие добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, на его место сегодня назначен Арчил Талаквадзе. Уступая их требованиям, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году. Кроме того, активисты требуют освободить задержанных при разгоне митинга и отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию.

Дополнение "Кавказского узла" от 00.23 мск 26 июня: Во время выступления Маргвелашвили перед парламентом был по-прежнему установлен обращенный к протестующим бюст главы МВД Георгия Гахарии с перевязанным глазом, ставший символом того, что в ходе разгона акции протестующим стреляли в глаза. "[Спикер Ираклий] Кобахидзе - это раз, Гахария - это два", - сказал Маргвелашвили на русском языке, вызвав одобряющие крики и аплодисменты протестующих.

За несколько минут до окончания акции один из митингующих хотел задать вопрос, почему разрешают выступать политикам. Организаторы акции не разрешили ему выступить, что вызвало драку. Полицейские вывели недовольных с территории, где проводилась акция, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию в эфире грузинского "Первого канала".

Акция протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели уже завершилась, следующий митинг намечен на 19:00 (18:00 мск) 25 июня, сообщил "ИнтерпрессНьюс".

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".