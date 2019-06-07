Протестующие против сноса гаражей астраханцы раскритиковали предложения властей

07 июня 2019, 15:10

Жители микрорайона "Спутник" в Астрахани, которые пытаются не допустить прокладки автодороги и сноса своих гаражей, остались недовольными встречей с представителями властей. Чиновники не смогли обосновать необходимость дороги под окнами домов, пожаловались горожане. Представители администрации попросили два месяца на уточнение всех деталей.

Как писал "Кавказский узел", три недели жители спального микрорайона "Спутник" пытаются добиться от чиновников объяснения, зачем сносить гаражи и прокладывать автодорогу по улице Рылеева у них под окнами. Люди указывают, что рядом с их домами итак проходит железная дорога, и если здесь появится еще и автодорога, то шума станет больше, резко ухудшится экологическая обстановка в районе, а дворы будут забиты автомобилями, потому что их некуда будет ставить. На сходе 27 мая, втором по счету, представители администрации пообещали жителям, что массового сноса гаражей на улице Рылеева не будет.

6 июня в актовом зале администрации Кировского района по инициативе властей состоялась встреча инициативной группы жителей с чиновниками. Со стороны властей присутствовали: глава Кировского района Владимир Пыжиков, замглавы городской администрации Мария Пермякова, замглавы городской администрации, руководитель аппарата Олег Хотинецкий, начальник управления капитального строительства Дмитрий Воронин и начальник управления муниципального имущества Елена Сафронова, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По словам лидера инициативной групп Ильи Репина, на встречу пришли около 40 недовольных действиями властей горожан.

Чиновники и жители поспорили о необходимости дороги в микрорайоне "Спутник"



В ходе встречи жители района заявил властям о своем несогласии со строительством дороги рядом с домами. "Принципиальная позиция жителей района - что мы вообще против дороги. У нас огромная загрязняющая нагрузка идет со стороны улицы Софьи Перовской. Нечем дышать в микрорайоне, зелени нет. С другой стороны - железная дорога, и это тоже шум, вонь. Теперь прямо под окнами хотят пустить еще одну трассу. Значит - дополнительный шум, дополнительные выхлопы", - заявила одна из участниц встречи.

Она также высказала мнение, что "дорога начинается и заканчивается "узким горлышком"". "От пробок она не избавит, она сама будет их генерировать", - подчеркнула участница встречи.

"Дороги мы как таковой не строим, она там есть. Она в нерабочем состоянии, ее сделают рабочей. Мы хотим сделать людям хоть какую-то цивилизацию, элементарный проезд", - заявила в свою очередь замглавы городской администрации Мария Пермякова.

По словам Дмитрия Воронина, при ремонте "можно предусмотреть парковку для жителей, вдоль дороги, вместо гаражей". "У нас есть возможность на будущий год предусмотреть при выполнении работ по ремонту данной дороги обустройство парковочных мест. С организацией пешеходной дорожки и необходимых мер безопасности относительно дома №82/1 по улице Рылеева", - пояснил он.

При этом начальник управления капитального строительства не смог предоставить план реконструкции дороги. "Плана пока нет, он будет разрабатываться позже", - сообщил чиновник.

Заявление Воронина вызвало возмущение астраханцев. "А кто подрядчик, какие планируются торги? Нам нужна подробная информация. Предоставьте нам всю эту информацию и на ее основании мы будем делать выводы и задавать вам вопросы!" - на повышенных тонах заявил один из участников инициативной группы.

В свою очередь Воронин предложил собрать у жителей вопросы и предложения, при этом не ответив на вопрос о том, какие средства, в каком объеме выделяются на реконструкцию дороги. Встреча завершилась просьбой чиновников об отсрочки на два месяца, для подготовки документов и ответов на вопросы, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Жители заявили о недовольстве встречей в администрации

Представители администрации были неподготовлены, никаких предложений от них не поступило, проекта у них нет, заявили участники встречи.

"Они говорят о каком-то мифическом пространстве около дома, где якобы можно сделать дорогу, и еще и какую-то придомовую территорию обеспечить, поставить защитный экран. При этом проект не разрабатывался, замеры никакие не производились, никто никаких специалистов не видел. Мы ожидали, что встреча будет более продуктивной, специалисты нам всё разъяснят, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Мы пока берем паузу, ожидаем в ближайшее время, что, может, более высокое начальство что-то решит. Как крайнюю меру мы рассматриваем и то, что выйдем на митинг", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" после встречи лидер инициативной группы Илья Репин.

Чиновники не смогли ответить на вопросы, которые им задавали, подчеркнул член инициативной группы Денис Волынкин. "На вопросы нам не ответили, документацию никакую не подготовили. Проектов у них нет. Всё остается просто на словах. То они говорят, что ремонт дороги будут производить, то потом сразу - ремонт, но с расширением, будем делать парковки. Это же уже получается не ремонт, а строительство новой дороги. В общем, впечатление от встречи негативное", - подчеркнул Волынкин.

"Конечно, Владимир Пыжиков, руководитель администрации Кировского района, не может быть компетентен во всех вопросах, он пригласил других - был Воронин, была руководитель муниципального имущества. Воронин не ответил ни на один поставленный вопрос, не показал ни одного документа, чтобы подтвердить необходимость строительства дороги по улице Рылеева", - сочла член инициативной группы Анастасия Можина.

Она подчеркнула, что жители уже собрали более 500 подписей против строительства дороги.

"Мои впечатления от встречи? Безобразие! (...) Я прежде всего ратую за социальную справедливость. Ясно же, что, если все эти гаражи будут снесены, то эти машины встанут во дворах. [Власти] говорят - давайте свои предложения, до какого места мы эту дорогу доведем. Ну, если бы они сделали дорогу с Софьи Перовской до этого дома на улице Рылеева, то, может быть, нам бы это и понравилось, наконец-то заасфальтировали бы, мы не ходили бы в свои гаражи в резиновых сапогах. Но речь же идет не об этом, речь идет о транзите. Есть огромное число дорог, и тоже в Кировском районе, в частном секторе, которые просто нужно хотя бы заасфальтировать - они вообще без покрытия стоят", - сказала еще одна жительница Наталья Куприна.

"Что именно они хотят сделать? Мы же даже на этот вопрос не получили ответа. Реконструкция дороги, или расширение, или строительство - на встрече звучали все эти варианты. На наши вопросы конкретных ответов не прозвучало. Показали какую-то старую схему, и гаражи там совершенно не мешают. Если по этой схеме будут делать, зачем сносить гаражи? Мне мой гараж достался от отца, и отец всю жизнь платил за него налоги. Диалог у нас если и состоялся, то только в том смысле, что пока отменили все операции по вывозу гаражей", - сказал еще один член инициативной группы Алексей Богян.

"Дорога там есть, но она осталась в грунтовом исполнении, город не содержал ее в надлежащем состоянии. Сейчас появилась финансовая возможность произвести ремонт этой дороги. Но дорога же делается для того, чтоб по ней ездили автомашины. Мы пошли на диалог, хотим конструктивно выработать совместно с жителями решение, которое бы устраивало всех. Жители просят, чтобы установили шумозащитные экраны со стороны железной дороги, мы эту просьбу направим в РЖД, чтобы они сказали, возможно это технически сделать или нет. Мы не отказываемся от тех идей, которые нам предлагают граждане", - заявил после встречи корреспонденту "Кавказского узла" глава района Владимир Пыжиков.

Он также отметил, что вопрос об ухудшении экологической ситуации и соответствии новой дороги санитарным нормам в компетенцию властей района не входит. "Когда идет проектирование, ремонт, различные согласования - этим занимаются другие службы, я не хочу отвечать некомпетентно, этот вопрос надо задавать в министерство строительства Астраханской области", - пояснил глава районной администрации.