Участники схода в Астрахани потребовали отменить массовый снос гаражей

28 мая 2019, 13:48

Около 300 участников схода в Астрахани 27 мая потребовали от властей отказаться от сноса гаражей и строительства автодороги в спальном районе. Чиновники пообещали, что массового сноса гаражей не будет.

Сход жителей спального района "Спутник" прошел вечером 27 мая и стал вторым за последние семь дней. На сход собралось порядка 300 человек, заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер инициативной группы, секретарь обкома КПРФ по координации протестных действий Илья Репин. Также на встречу пришли глава администрации Кировского района Астрахани Владимир Пыжиков и замглавы городской администрации Игорь Редькин.

Из-за сильного дождя на встрече успел выступить только Владимир Пыжиков. Собравшиеся решили провести еще одну встречу 1 июня. Сход снимал на камеру представитель силовых структур, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

Участники схода выступили против строительства дороги

Снос гаражей создаст проблемы с парковкой для машин, а из-за новой дороги повысится шум и будут проблемы с безопасностью во дворах, считают участники схода.

"У меня гараж тут, и я тут живу и вижу все эти проблемы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник схода Александр. По его словам, строительству новой дороги может помешать дом №82/1 по улице Рылеева, который стоит очень близко от железнодорожного полотна. "Эта дорога, видимо, тут раньше и была. Но в итоге построили дом, и места для новой дороги уже не осталось. Хорошо, наши гаражи снесут, но если сделать дорогу, то она упрется в здания, которые убрать невозможно", - отметил он.

По мнению участника схода, снос гаражей создаст проблемы с парковкой во дворах домов. "Представьте, снесут 330 гаражей. Где ставить машины? У нас во дворах уже сейчас всё забито, места нет даже проехать, а если гаражей не станет, то что? Если дорогу построят, машины будут ставить вдоль нее, с заездом на тротуар", - пояснил Александр.

"Я живу в этом районе более 30 лет, у нас тут гараж. На прошлом сходе, неделю назад, здесь были представители управления архитектуры. Нам показали проект, из которого стало ясно, что дорога тут проектировалась до того, как была возведена масса ныне действующих жилых домов. У нас спальный район - здесь не должно быть новой дороги, тем более, как они говорят, трехполосной. Посмотрите на этот дом. Сейчас тут дворовая территория, потом сразу железная дорога, но если построят автодорогу, то, получается, дети из подъездов будут выходить буквально на проезжую часть", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница схода Мария.

По мнению жителя района и участника схода, представившегося как Виталий Юрьевич, вместо дороги стоит построить детскую площадку. "Эта дорога была тут 30 лет назад. Предлагают "порезать гаражи", так дома тут тоже тогда убирайте! Я не понимаю нашу администрацию. Да лучше бы они детскую площадку сделали перед домом, лучше бы дорожку среди гаражей выровняли и засыпали гравием. Дорога тут вообще не нужна, это - спальный район, а будет шум, будут машины бесконечные. У меня в этом доме внук живет, вот он выскочит и под машину попадет, а отвечать кто будет?" - возмутился местный житель.

Инициативная группа отметила динамику в переговорах с властями

Власти пошли на диалог с местными жителями и пообещали не убирать гаражи, пока не будет достигнут компромисс, заявил лидер инициативной группы Илья Репин.

"В начале мая администрация повесила на гаражи предписание, чтобы до 23 мая отсюда вывезли гаражи. Это должны были сделать жители. У нас собралась инициативная группа, которая 16 мая подала в администрацию Кировского района письмо с просьбой организовать сход. Мы просили, чтобы жителям объяснили, почему гаражи вывозят и с чем это связано. Не получив ответа, мы подали второе письмо, где уже 50 человек подписались - владельцы гаражей и жители. 22 мая мы собрались в первый раз. Народу было примерно столько же - около 300 человек, и тогда к нам пришли представители районной администрации и управления строительства", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер инициативной группы Илья Репин.

По его словам, так как представители администрации, пришедшие на первый сход, "не владели достаточной информацией", было назначено новое собрание. "В итоге пришли глава района Владимир Пыжиков и представитель горадминистрации Игорь Редькин", - отметил он.

Репин рассказал, что владельцы гаражей выступают за возрождение гаражного кооператива. "Люди не против оформления, чтобы сделать гараж законным и платить налоги. Второй момент - дорога. Она тут когда-то была, но потом на ее пути построили жилой дом. Он стоит очень близко к железной дороге. И, естественно, теперь жители переживают, не будет ли им хуже, если еще и автодорогу сделают под окнами. Еще момент: если снесут гаражи, куда ставить автомобили из этих гаражей? Места нет, дворы уже забиты. Это будут постоянные конфликты за каждое парковочное место", - сказал Репин.

Он также отметил, что власти пошли на диалог с местными жителями. "Нам очень важно было донести свою позицию, чтоб была возможность совместно обсудить все вопросы и, как в нормальной, цивилизованной стране, принять конструктивное решение. Пыжиков сказал, что гаражи убираться не будут, пока мы не придем к определенному решению, пока не обсудим взаимные требования и не найдем компромисс. Это обещание, что вывоза гаражей не будет, он дал на камеру. Мы очень довольны тем, что к нам изменили отношение", - заключил представитель инициативной группы.

Власти пообещали отказаться от массового сноса гаражей

Будет реконструирована уже имеющаяся дорога, строительство новой не планируется, заявил корреспонденту "Кавказского узла" замглавы администрации Астрахани Игорь Редькин.

По его словам, речь не идет о массовом сносе гаражей, будут убраны только те, которые мешают ремонту. "Эти гаражи будут не сноситься, а переноситься. Это разные вещи. Здесь уже есть дорога, и сейчас планируется ее ремонт. Строительство новой дороги или ее расширение не планируется", - уточнил чиновник.

Он отметил, что у местных жителей есть возможность подать заявление на узаконивание гаражного кооператива. "У нас по проекту есть предложение об организации парковки, есть предложение об организации мест под гаражи. О массовом вывозе гаражей речи не идет", - пояснил замглавы администрации Астрахани.

Власти также намерены обеспечить максимальные меры безопасности для жителей дома №82/1 по улице Рылеева, подчеркнул Редькин. "Мы максимально эту дорогу от дома удалим", - заявил он.

Он также отметил, что объявления о сносе гаражей были составлены неверно. "Форма объявления была не совсем правильная, это человеческий фактор. Это технический момент, который произошел на низовом уровне", - подчеркнул он.

При этом, согласно распоряжению главы администрации МО "Астрахань" Радика Харисова от 8 мая 2019 года "Об освобождении земельных участков, используемых без оформления в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю от самовольно установленных объектов движимого имущества", копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", в Кировском районе планируется снести 335 гаражей по улице Рылеева, 92, 88, 86, 82/1 и 82.