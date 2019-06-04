Очередной рабочий пострадал на стройке в Грузии

04 июня 2019, 08:51

Строитель попал в больницу, получив травмы при падении со строящегося объекта в Кутаиси. Инцидент произошел в контексте протестов из-за условий труда на стройках Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2018 года в Грузии был принят, несмотря на протесты профсоюзов, закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Профсоюзы заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

Падение рабочего на стройплощадке на проспекте Руставели в Кутаиси произошло 3 июня.

Работавший на стройке помощником мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Он подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил 3 июня "Первый канал Грузии".

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии, предусматривающей до двух лет лишения свободы, передает "Sputnik-Грузия".