Стройка. Фото pixabay.com

04 июня 2019, 08:51

Очередной рабочий пострадал на стройке в Грузии

Строитель попал в больницу, получив травмы при падении со строящегося объекта в Кутаиси. Инцидент произошел в контексте протестов из-за условий труда на стройках Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2018 года в Грузии был принят, несмотря на протесты профсоюзов, закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Профсоюзы заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

Падение рабочего на стройплощадке на проспекте Руставели в Кутаиси произошло 3 июня.

Работавший на стройке помощником мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Он подключен к аппарату искусственного дыхания, сообщил 3 июня "Первый канал Грузии".

Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии, предусматривающей до двух лет лишения свободы, передает "Sputnik-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о травмировании рабочих на стройках в Грузии. Так, 14 мая строитель разбился, упав с 15-го этажа строящегося здания в столице Грузии. По данным Объединенных профсоюзов Грузии, у рабочего оборвалась страховка. 16 апреля трое рабочих попали в больницу, упав с десятиметровой высоты во время строительства гостиницы "Панорама Тбилиси". Строительство гостиницы было приостановлено, так как инспекторы нашли нарушения на объекте.

При этом представители профсоюзов 14 апреля отметили, что проверки на стройках в Тбилиси показали отсутствие у рабочих средств коллективной защиты. 1 апреля в Тбилиси прошла акция под лозунгом "Солидарность рабочим". Участники акции вышли на проезжую часть, перекрыв автомобильное движение. Акции протеста в Тбилиси предшествовала смерть двух рабочих. Вечером 31 марта во время строительных работ на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси произошел обвал грунта, два человека оказались под завалами.

Примечание:

"Строительство гостиницы в Тбилиси приостановлено после госпитализации рабочих", "Рабочий погиб на железной дороге в Грузии", "1200 рабочих в Тбилиси потребовали безопасных условий труда".

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