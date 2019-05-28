28 мая 2019, 22:05

Жильцам двух квартир потребовалось переселение после обрушения дома в Волгограде

После разрушения дымохода в двухэтажном доме в Красноармейском районе Волгограда повреждены две квартиры, их жильцам на время предоставят жилье, сообщила мэрия.

Инцидент произошел сегодня доме №8 по улице Олимпийской.

В доме 1953 года постройки обрушился старый дымоход внутри межкомнатной стены, никто не пострадал, передает сообщение сотрудника мэрии РИА "Новости". 

Поврежденный дом не представляет угрозы жизни и здоровью жильцов, так как "конструктивные элементы здания не пострадали", - сказал чиновник.

Управляющая компания, обслуживающая дом, приступит к восстановлению здания 29 мая, пишет со ссылкой на сотрудника горадминистрации "Волгоградская правда". На время ремонтных работ жильцам двух квартир, в которых проходил дымоход, предоставят временное жилье, отметил чиновник.

В одной из квартир после обрушения поврежден санузел, в другом пробита стена, пишет "Блокнот Волгоград".

"Кавказский узел" также писал, что квартира семьи Михайловых в Красноармейском районе Волгограда пришла в негодность после коммунальной аварии и обрушения потолка. В ноябре 2018 года они пожаловались, что их аварийный дом опасен для проживания, но власти предлагают им только переезд в общежитие.

Примечание:

"Жилой дом частично обрушился в Волгограде", "Бывшие жильцы разрушенного дома в Волгограде потребовали наказать газовиков", "Волгоградцы пожаловались на бездействие властей после обрушения аварийного дома".

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