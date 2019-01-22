Титиев с адвокатом Мариной Дубровиной. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

22 января 2019, 11:45

Суд по делу Титиева проигнорировал выводы химиков

Суд сегодня отказался приобщить к материалам дела Титиева заключения о некорректном исследовании конопли, в хранении которой обвинен правозащитник. Это решение суд объяснил нарушением правил проведения экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", дело главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева слушается в Шалинском горсуде с 19 июля 2018 года. На заседании 21 января защита заявила, что исследования конопли, в хранении которой обвинен Титиев, проводились по ненадежному методу экспресс-диагностики, и не исключено, что эта конопля сорная, то есть не является наркотиком. В тот же день были допрошены трое сотрудников московской АНО "Судебный эксперт" - два химика и один специалист в области общей криминалистики и дактилоскопии.

9 января 2018 года Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Сегодня в  начале заседания прокурор попросил суд отказать в приобщении к материалам дела заключения экспертов, допрошенных вчера в суде.

"В заключениях экспертов не содержится указаний, ссылок на конкретные нормы законодательства, на ведомственные акты. Также был нарушен порядок назначения и проведения экспертизы. Она была проведена без исследования материалов уголовного дела, чисто по заключению, предоставленному защитой для проведения этой экспертизы", - заявил в суде прокурор Джабраил Ахматов.

Судья согласилась с позицией гособвинителя. "Суд постановил отказать в приобщении материалов в связи с тем, что в УПК предусмотрен порядок назначения экспертиз, а здесь порядок назначения и проведения экспертизы нарушен", - пояснила судья Мадина Зейнетдинова.

После этого суд приступил к оглашению материалов проверки в связи с заявлением Оюба Титиева о пропаже его имущества во время первого задержания, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

16 октября 2018 года Оюб Титиев рассказал суду о пропаже личных вещей после задержания. Он высказал особенное опасение из-за пропажи травматического пистолета, который может быть использован в преступных целях. 12 ноября того же года суд объявил об отказе возбудить уголовное дело по заявлению Титиева о пропаже имущества.

Защита предложила проверить версию о неработающих камерах уличного наблюдения

Адвокат Марина Дубровина заявила ходатайство о вызове в суд и допросе владельцев магазинов и аптек, расположенных на пути следования Оюба Титиева от места задержания до отдела полиции. Защита хочет задать им вопросы, почему камеры видеонаблюдения, установленные на магазинах и аптеках, в день задержания Титиева не работали, при каких обстоятельствах люди давали показания следствию, оказывалось ли на них давление, сообщил в своем Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

"Слишком много поломок за один день", - сказал Оюб Титиев, поддержав ходатайство.

Прокурор попросил отказать в удовлетворении ходатайства. Судья поддержал позицию обвинителя, пояснив, что протоколы осмотра места происшествия были оглашены, люди "достаточно ясно говорили, что у них камеры не работали". "Обеспечьте явку этих свидетелей - мы их допросим", - предложила судья.

Адвокат Петр Заикин предложил назначить судебную компьютерно-техническую экспертизу камер и регистраторов, которые установлены на магазинах, аптеках и административных зданиях. Защита хочет выяснить, действительно ли камеры вышли из строя, пояснил Заикин.

Камеры в отделе полиции, куда доставили правозащитника, по версии следствия, не работали. Защита указывала в связи с этим, что дело Титиева лишилось важнейших доказательств его фальсификации.

Прокурор возразил, что многие из этих зданий уже снесены, а записи камер в некоторых организациях хранятся не более двух месяцев, и попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Судья удалился в совещательную комнату. Следующее заседание назначено на 28 января, сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал".

На заседании суда сегодня присутствовали руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и член международного "Мемориала" Александра Поливанова, а также корреспондент "Новой газеты" Никита Гирин и журналисты ЧГТРК "Грозный", передал корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Понятой рассказал суду по делу Титиева о своей работе в полиции", "Защита Титиева назвала необоснованным закрытие процесса", "Свидетелю по делу Титиева потребовалась помощь врачей".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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22 января 2019, 11:45

  • Суд по делу Титиева проигнорировал выводы химиков

    Суд сегодня отказался приобщить к материалам дела Титиева заключения о некорректном исследовании конопли, в хранении которой обвинен правозащитник. Это решение суд объяснил нарушением правил проведения экспертизы.

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