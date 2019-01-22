Защита Титиева опровергла основные доказательства обвинения

22 января 2019, 00:03

Экспертиза конопли, хранение которой вменяется главе грозненского "Мемориала", не доказала ее наркотических свойств, а результаты исследования смывов с рук Титиева и срезов ногтей противоречат друг другу, заявили в суде эксперты. Основные доказательства по делу недостоверны, заявил адвокат Титиева Илья Новиков.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева слушается в Шалинском горсуде с 19 июля 2018 года. На заседании 15 января суд отказался приобщить к делу материалы, опровергающие показания свидетелей. Суд не понимает важности этих доказательств, заявила защита. На заседании 21 января защита убедила суд допросить эксперта-дактилоскописта. По версии защиты, дактилоскопические экспертизы пакета с наркотиками, хранение которых вменяется Титиеву, были проведены с нарушениями.

9 января 2018 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле".

На заседании по делу Титиева 21 января были допрошены трое сотрудников московской АНО "Судебный эксперт" - два химика и один специалист в области общей криминалистики и дактилоскопии, сообщил присутствовавший на процессе корреспондент "Кавказского узла".

При исследовании растительного вещества на предмет содержания тетрагидроканнабинола (основного психоактивного компонента марихуаны. - Прим. "Кавказского узла") необходимо высушивать материал, сообщила суду эксперт Светлана Приймак.

"Высушивание должно проводиться при температуре 115 градусов с использованием специального сушильного шкафа, который должен соответствовать всем требованиям. Невозможно понять из заключения эксперта, было ли высушено растительное вещество, найденное в машине Оюба Титиева, и если было, то непонятно, как его сушили. Нельзя пересушить вещество - при пересушке психотропное вещество не будет обнаружено и не удастся выяснить, была ли это сорная конопля или какая-то другая", - заявила Приймак, пояснив, что сорная конопля содержит ничтожно малое количество наркотических компонентов.

Экспертиза является неполной, так как в ее результатах не указаны многие важные параметры, в частности пропорции и концентрации веществ. Заключение экспертизы нельзя считать корректным - методика исследования не описана достаточно подробно, чтобы этому заключению можно было доверять, пояснила она. Приймак добавила, что провести повторную экспертизу с целью проверить достоверность исследования уже невозможно, так как свойства вещдока после года хранения вне лабораторных условий изменились.

Методика проведения всех химических экспертиз, которые проводились по делу Титиева - экспертизы вещества из пакета, вещества, рассыпанного, по версии силовиков, на коврике в машине Титиева, и экспертизы смывов с его рук - не является оптимальной, поэтому их результаты нельзя считать корректными, заявили специалисты в суде.

Недоработки чеченских экспертов дали аргументы защите Титиева



Исследования по делу Титиева проводились по методу экспресс-диагностики, а эта методика является крайне ненадежной, указал адвокат Илья Новиков. По словам защитника, проведенное исследование призвано выявить лишь факт наличия тетрагидроканнабинола в изъятой смеси, но на вопрос, сколько конкретно психоактивного вещества в ней содержится, такая экспертиза не отвечает. При этом не исключено, что конопля, хранение которой приписывается Титиеву, является технической или сорной, то есть не является наркотиком, пояснил адвокат.

"Эта методика очень сильно подвержена влиянию со стороны человеческого фактора, очень легко допустить нарушения, которые могут сделать ее бессмысленной. Она была описана в текстах заключения экспертов, проводивших экспертизы по делу Оюба. Технология судебно-медицинской экспертизы такова, что мы вынуждены верить тому, что эксперт написал на бумаге. Зато то, о чем он не написал, о чем умолчал, мы в праве толковать не в его пользу", - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Новикова, в заключениях экспертов по делу Титиева очень поверхностно описан сам ход исследования.

"Они написали: "здесь использован стандартный раствор, здесь мы используем такую-то методику". Так делать нельзя, нужно каждый раз в каждом заключении описывать какая методика, концентрация, раствор, какие приборы используются, когда они проверились, давать кучу такой информации. По этой информации сторонний эксперт может понять, насколько правильно экспертиза была проведена, но этого сделано не было. Будь это нормальное дело о наркотиках, оно не должно было дойти до суда - эти экспертизы не позволяют достоверно судить, были ли наркотики. Их обязанностью было доказать, что это не техническая и не сорная конопля. Техническая и сорная конопля - это трава, которая содержит следы тетрагидроканнабинола, но ни в коем случае не является наркотиком", - сказал Илья Новиков.

Эксперты в суде также поставили под сомнение результаты исследования смывов с рук Оюба Титиева. По словам Ильи Новикова, у правозащитника отбирались смывы с ладоней и срезы ногтей, и результаты исследования этих образцов противоречат друг другу.

"В смеси наркотиков есть крупные частицы и мелкие, почти невидимые. Нельзя тронуть эту мелкую взвесь так, чтобы она не осталась под ногтями, и нужно очень долго и тщательно мыть руки, чтобы смыть эти следы из-под ногтей. У Оюба на правой и левой ладонях якобы нашли следы наркотиков, но не нашли ни под одним ногтем из десяти - такая картина в принципе не может существовать, она не может появиться естественным путем. Этому невозможно дать разумное объяснение, и об этом сегодня (21 января) наш специалист высказался", - отметил защитник.

В день задержания Титиева специалисты очень быстро выдали справку, что на пакете с наркотиками нет ни одного отпечатка пальца, отметил Новиков. "Заключение о том, что на пакетике нет отпечатков пальцев, вызывает колоссальные сомнения: следователь на допросе сам сказал, что он этот пакет трогал руками без перчаток. Почему не обнаружено ни одного пригодного отпечатка, эксперт сегодня (21 января) объяснил - чеченские эксперты использовали только один порошок, а нужно было использовать различные реактивы, потому что на разные типы следов и на разных поверхностях реактивы обладают разной чувствительностью. Сейчас поздно исследовать отпечатки пальцев и наркотики: эти пакеты уже трогали все, кому не лень, а наркотики уже вылежались и, скорее всего, пошли процессы распада", - сказал он.

Все допрошенные специалисты подтвердили, что основные доказательства по делу не отвечают стандартам российского судопроизводства, "являются недостоверными и не могут ложиться в основу обвинительного заключения", добавил адвокат.

Следующее заседание по делу Титиева начнется в 10.00 мск 22 января.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Главное о деле Оюба Титиева".