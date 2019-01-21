Защита Титиева убедила суд допросить дактилоскописта

21 января 2019, 11:59

Дактилоскопические экспертизы пакета с наркотиками, по версии силовиков, изъятого у Оюба Титиева, прошли с нарушениями, заявила защита главы грозненского "Мемориала". Суд решил не допрашивать эксперта, пришедшего на заседание, но согласился вызвать на допрос другого специалиста.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева слушается в Шалинском горсуде с 19 июля 2018 года. На заседании 15 января суд отказался приобщить к делу материалы, опровергающие показания свидетелей. Суд не понимает важности этих доказательств, заявила защита.

9 января 2018 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Главное о деле Оюба Титиева", размещенной на "Кавказском узле".

Интересы Оюба Титиева сегодня в суде представляют адвокаты Илья Новиков, Марина Дубровина и Петр Заикин. Зал почти полон, в суд, помимо родственников, пришли друзья и односельчане Оюба Титиева, передал корреспондент "Кавказского узла".

На заседании судья зачитал ответ на запрос защитников Титиева, согласно которому в штатном расписании ОМВД Курчалоевского района не предусмотрено такое подразделение, как группа быстрого реагирования (ГБР).

По словам Титиева, задержавшие его силовики были одеты в форму с нашивками ГБР. Защитники Титиева в ходе заседаний суда расспрашивали свидетелей обвинения о форме и экипировке сотрудников полиции, пытаясь выяснить, кто именно задерживал Титиева. Однако, по словам сотрудников полиции, они не носили форму с нашивками ГБР и не видели никого из коллег в такой форме.

Защита заявила ходатайство о допросе свидетеля – специалиста-дактилоскописта. На просьбу суда обосновать ходатайство адвокаты пояснили, что, на их взгляд, дактилоскопические экспертизы были проведены с нарушениями.

Адвокат Заикин пояснил, что эти нарушения могут вести к исключению этих документов из разряда доказательств.

"Смысл допрашивать дактилоскописта, если не найдены отпечатки Титиева на пакете?" - поинтересовался судья.

Представитель обвинения попросил суд отклонить это ходатайство. "С данными исследованиями и экспертизами [стороны] были ознакомлены. Если защита проводила какие-то дополнительные исследования, если есть сомнения, то считаю, что надо дать итоговую оценку при вынесении приговора. Не вижу основания для его допроса", - заявил прокурор.

Ранее Титиев подробно описал форменную одежду силовиков, которые остановили его машину. Он подчеркнул, что именно во время этого задержания в его машину подбросили пакет с наркотиками, когда один из силовиков отвлек его при осмотре багажника машины, а второй при этом открыл переднюю дверь.

Судья ушла в совещательную комнату, после чего отказалась удовлетворить ходатайство о допросе эксперта. "Вы не убедили суд в необходимости его допроса. Этот отказ вас не ограничивает, вы можете повторно подать ходатайство и письменно обосновать свои доводы", - заявила судья Мадина Зейнетдинова.

Адвокат Илья Новиков возразил, что ходатайство было заявлено согласно части 4 статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела). Суд не может оценивать целесообразность допроса свидетеля, явившегося на суд, и отказ будет грубым нарушением УПК и нарушением права Титиева на защиту, пояснил адвокат.

По окончании ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела следователь выясняет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления. При этом у обвиняемого и его защитника выясняется, какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции стороны защиты, говорится в п. 4 ст. 217 УПК РФ.

Петр Заикин заявил ходатайство о допросе другого специалиста-дактилоскописта, и это ходатайство суд удовлетворил. "Я удовлетворяю данное ходатайство, потому что сейчас суду становится понятна цель допроса эксперта-дактилоскописта", - сказала судья.

На заседании присутствуют руководитель программы «Горячие точки» Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, член Совета ПЦ "Мемориал" Александра Поливанова, член правления "Международного Мемориала" Тимур Акиев, руководитель назрановского представительства "Мемориала" Иса Гандаров, юрист представительства Евгений Еникеев, координатор общественного контроля из Московской Хельсинкской группы Светлана Анохина, а также журналисты "Новой газеты", говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ПЦ "Мемориал".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". "Кавказским узлом" также опубликована справка "Главное о деле Оюба Титиева".