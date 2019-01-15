Защита Титиева пояснила значимость отвергнутых судом доказательств

15 января 2019, 23:19

Суд, отказавшийся сегодня приобщить к делу материалы, опровергающие показания свидетелей, не понимает важности этих доказательств, заявила защита. Председатель правления "Мемориала" Александр Черкасов назвал аргументы для отклонения ходатайства защиты надуманными.

Как писал "Кавказский узел", дело Оюба Титиева слушается с 19 июля 2018 года в Шалинском горсуде. На заседании суда 14 января защита попросила приобщить к делу протокол осмотра сайта МВД Чечни и нескольких аккаунтов в соцсети Instagram, где опубликованы фото сотрудников Курчалоевского РОВД в форме с нашивками ГБР, что опровергает показания свидетелей обвинения. Титиев заявил, что эти материалы должна была собрать сама прокуратура. Однако сегодня суд отказался удовлетворить ходатайство защиты.

9 января 2018 года глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев был дважды задержан по дороге в Курчалой - сначала сотрудниками ДПС, а затем сотрудниками районного ОВД. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, а задержавшие его силовики были одеты в форму с нашивками ГБР (группа быстрого реагирования), сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о деле Оюба Титиева".

Оглашая свое ходатайство, Петр Заикин обратил внимание суда на фотографию, где полицейский "чуть ли не роется в машине" без понятых. При этом в ходе допроса все сотрудники Курчалоевского РОВД заявляли, что они никогда ни при каких обстоятельствах без понятых остановленные машины не досматривают, отметил адвокат.

Ранее Оюб Титиев заявлял, что его первоначально задержали сотрудники ГБР, причем досмотр машины проводили без понятых.

Ходатайство Заикина поддержала другой адвокат, Марина Дубровина. "Свыше 90% сотрудников Курчалоевского РОВД, дежуривших в день задержания Оюба и допрошенных в суде, подтвердили, что в их РОВД отсутствует подразделение ГБР, люди в серо-зеленой форме с нашивками ГБР и автомобиль "УАЗ Патриот" камуфлированной расцветки. Ее не видели даже патрульные КПП. Наш подзащитный же четко и ясно показал, что его задерживали люди в серо-зеленой форме ГБР на машинах "УАЗ Патриот" с надписями "ГБР". Для подтверждения показаний нашего подзащитного и опровержения показаний свидетелей обвинения, для обеспечения равенства и состязательности сторон я прошу приобщить оглашенный Заикиным протокол", - заявила в суде Марина Дубровина.

Прокурор выступил против. "Я прошу не приобщать данный протокол к материалам дела. Прямо из протокола усматривается, что заявительница, по запросу которой он был составлен, не допрашивалась, она не является участницей процесса. Тем более, что эти фото сделаны в 2017 году, а преступление было совершено 2018", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" слова прокурора Джабраила Ахматова.

Отказывая защите в удовлетворении ходатайства, судья заявила, что суд ни в коем случае не ставит под сомнение представленный защитой протокол осмотра интернет-страниц, поскольку он заверен нотариусом. "Если бы речь шла об официальном сайте и публикациях на нем, это еще куда ни шло, можно было бы поговорить об этом. А тут какие-то непонятные страницы в Instagram без привязки к конкретным людям", - сказала судья.

Адвокат Петр Заикин считает, что суд не понимает важности этих доказательств. "Мы обосновали, что те материалы, которые мы просим суд приобщить к материалам дела, в дальнейшем позволят нам доказать невиновность Оюба Салмановича. И, более того, поставить под сомнение показания более чем 70 свидетелей", - пояснил он.

Защита предполагает, что одна из страниц в Instagram, на которой были опубликованы фото людей в форме ГБР, принадлежит руководителю Курчалоевского РОВД Рустаму Агуеву. "Мы не можем утверждать на 100%, но по характеру данных, содержащихся на страничках, в одном случае это страница МВД России, один из разделов заполняемых сотрудниками МВД по Чеченской республике. Также материалы были взяты с нескольких частных страниц действующих сотрудников органов внутренних дел. Предположительно, одна из этих страниц принадлежит начальнику Курчалоевского РОВД, потому что характер постов на странице говорит о том, что выкладываются они лицом очень осведомленным", - сказал Петр Заикин.

Слова свидетелей об отсутствии подразделения ГБР в Курчалоевском РОВД опровергают не только скриншоты, представленные сегодня суду, отметил он. "Наличие ГБР в Курчалоевском РОВД доказывает и статья на официальном сайте МВД, где рассказывается о визите министра МВД Чечни Алханова в Курчалоевский РОВД. Извините, если ГБР не существует, генерал-лейтенант Алханов кого проверял? Пионеров? Я сомневаюсь в том, что пионерам по 35 лет, они носят бороды и им выдается боевое оружие и форма с нашивками ГБР", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель правления правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов назвал поводы для отклонения ходатайства защиты надуманными. "Для судьи было бы прилично соблюсти хотя бы видимость состязательности процесса. Но она отказала по всем ходатайствам", - процитировали сегодня Черкасова "Кавказ.Реалии".

Следующее заседание по делу Титиева назначено на 9:30 мск 21 января.

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