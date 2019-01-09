Следствие по делу о гибели мальчика в Дербенте отправило пулю на экспертизу

09 января 2019, 20:59

Пуля, которой был смертельно ранен трехлетний мальчик в Дербенте, отправлена на экспертизу. Следователи устанавливают личность стрелка в рамках расследования уголовного дела, сообщили сегодня источники в силовых структурах.

Как сообщал "Кавказский узел", трехлетний мальчик был доставлен в больницу Дербента с огнестрельным ранением после новогоднего салюта 1 января. Неизвестный открыл стрельбу из боевого оружия, пуля попала в голову ребенка. Состояние ребенка не позволило вывезти его в другую больницу. Несмотря на усилия врачей, 5 января мальчик умер, не приходя в сознание, операцию по извлечению пули не провели.

Специалисты извлекли пулю, которая попала в голову ребенка, и направили ее на баллистическую экспертизу. Вместе с ней назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить обстоятельства смертельного ранения мальчика, сообщило сегодня со ссылкой на республиканское управление СКР издание «АиФ Дагестан».

По факту ранения ребенка во время новогоднего салюта в Дербенте возбуждено уголовное дело по статье 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). После смерти мальчика это дело было передано в Следком, указывает сегодня РГВК "Дагестан".

Следствие работает над установлением личности стрелявшего, помочь в его розыске могут результаты баллистической экспертизы. Также следственный комитет должен решить вопрос о переквалификации уголовного дела, поскольку после смерти ребенка преступление может квалифицироваться как непреднамеренное убийство, отметила со ссылкой на представителя республиканского МВД «Комсомольская правда - Северный Кавказ».

Пуля задела наиболее важные структуры мозга и ранение мальчика было несовместимо с жизнью, сообщила ранее "Кавказскому узлу" представитель министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.



Статья 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) предполагает до трех лет ограничения свободы, до шести месяцев ареста или до двух лет исправительных работ. Статья 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) предусматривает до двух лет лишения свободы, ограничения свободы, принудительных либо исправительных работ.