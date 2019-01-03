Скриншот со страницы Минздрава Дагестана в Instagram с сообщением о посещении Дербентской больницы Раисой Шахсиновой. https://www.instagram.com/p/BsLf_v3FhYr/

03 января 2019, 21:48

Врачи сочли невозможной отправку в Москву раненного в Дербенте ребенка

Московские врачи консультируют коллег, которые прооперировали раненного в Дербенте трехлетнего мальчика. Состояния ребёнка пока не позволяет его транспортировать в другие лечебные учреждения, сообщил Минздрав Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", трехлетний мальчик был доставлен в больницу Дербента с огнестрельным ранением после того, как отправился вместе с родителями на новогодний салют. В малыша попала шальная пуля от выстрела из боевого оружия.

Состояние трехлетнего мальчика, получившего огнестрельное ранение в голову во время новогоднего салюта в Дербенте, все ещё остаётся тяжёлым, он находится в реанимации центральной горбольницы Дербента.

«Врачи из ведущих федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга по просьбе специалистов Минздрава Дагестана с первого дня находятся на постоянной связи с дагестанскими коллегами, дают консультации по вопросам проводимого лечения. В день поступления ребёнок был прооперирован», - говорится в сегодняшнем сообщении Минздрава Дагестана в группе minzdravrd в социальной сети Instagram.

По данным ведомства, данные компьютерной томографии мальчика были направлены директору НИИ нейрохирургии имени Бурденко Алексею Потапову и главному детскому нейрохирургу страны Сергею Горелышеву. «В ходе консилиума врачей с участием ведущих нейрохирургов страны пришли к мнению, что тяжесть состояния ребёнка на данный момент не позволяет его транспортировать в другие лечебные учреждения», - сообщает дагестанский Минздрав.

Раненного ребенка сегодня навестила заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова. По ее словам, лечение мальчика осуществляется в полном объеме, и для этого в дербентской больнице имеется все необходимое, сказано в сообщении.

Правоохранители ведут поиски стрелявшего, сообщил руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Руслан Ибрагимгаджиев. "Отмечали Новый год, кто-то выстрелил из огнестрельного оружия, пуля <..> попала в голову мальчику. В данный момент назначена экспертиза, собран материал, проводятся оперативные мероприятия по установлению подозреваемого, найти этого злоумышленника - долг чести сотрудников полиции", - заявил Руслан Ибрагимгаджиев, слова которого приводит сегодня ТАСС.

Примечание:

"Защита жителя Адыгеи сочла его стрельбу на свадьбе данью традициям", "Два сотрудника МВД Чечни уволены за стрельбу на свадьбах", "Житель Кизилюрта осужден за стрельбу на свадьбе".

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