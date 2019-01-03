Ребенок оказался в реанимации после стрельбы на новый год в Дербенте

03 января 2019, 05:44

Трехлетний мальчик был доставлен в больницу Дербента с огнестрельным ранением после того, как отправился вместе с родителями на новогодний салют, сообщил Минздрав Дагестана. Пользователи Instagram раскритиковали владельцев оружия за необдуманное применение.

Инцидент произошел во время праздничных гуляний в ночь на 1 января.

"Родители вместе с малышом вышли посмотреть новогодний салют. Во время празднования кто-то из горожан решил пострелять из боевого оружия. Шальная пуля попала в ребенка", - говорится 2 декабря в сообщении Минздрава Дагестана в группе minzdravrd в социальной сети Instagram. На 5.30 мск 3 декабря сообщение просмотрели 11454 пользователя, его прокомментировали 146 человек.

По данным ведомства, ребенка доставили в тяжелейшем состоянии в центральную городскую больницу Дербента, он находится в коме в реанимации, на помощь врачам были вызваны специалисты дагестанского центра медицины катастроф.

"Расследованием произошедшего занимаются правоохранители", - говорится в сообщении минздрава.

Пользователи соцсетей осудили выстрелившего на празднике, а также всех владельцев оружия, которые стреляют в общественных местах.

"Владельцы оружия, одумайтесь. Когда вы стреляете даже в небо. Пуля возвращается обратно всегда", - написал пользователь под ником aidamirov_05.

"Он не имел права стрелять из оружия", - считает zarema_hg.

"Когда же поумнеют люди, зачем стрелять?" - отметил inna555max.

Пользователи соцсети также напомнили об осторожности во время народных гуляний.

"С детства не люблю этот праздник, по большей части именно из-за того, что стреляют и взрывают, был случай в селе, когда нашим соседям попала армейская сигнальная ракета и снесло половину крыши, всему должен быть предел, никогда не понимала смысл взрываемых петард", - написал пользователь bagomedovarbm.

"Это так опасно... Мои детки умоляли, просили выйти на улицу, я не разрешила, потому что очень боюсь эти салюты, петарды", - прокомментировала сообщение saida300184.

На сайтах МВД Дагестана и Следственного управления Следственного комитета Дагестана нет информации об инциденте на 5.30 мск 3 января.

"Кавказский узел" также писал, что полицейские в Махачкале задержали местную жительницу, которая открыла стрельбу в воздух во время празднования победы бойца Хабиба Нурмагомедова, впоследствии она была отпущена под подписку о невыезде.