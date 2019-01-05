Скорая помощь. Фото http://minzdravrd.ru/news/item/1387

05 января 2019, 13:06

Умер раненный в Дербенте мальчик

Трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в новогоднюю ночь, скончался сегодня в дербентской больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", трехлетний мальчик был доставлен в больницу Дербента с огнестрельным ранением после новогоднего салюта 1 января. Неизвестный открыл стрельбу из боевого оружия, пуля попала в голову ребенка. Состояние ребёнка пока не позволило вывезти его в другую больницу, но благотворительный фонд оплатил приезд в Дербент одного ведущих реаниматологов московского НИИ им. Склифосовского.

Мальчик умер сегодня около 11 часов утра, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" родные мальчика. По их словам, он скончался не приходя в сознание, операцию по извлечению пули так и не провели. Мальчика ранила случайная пуля, когда он наблюдал за фейерверком с балкона, рассказали они.

Информацию о смерти ребенка подтвердили и в республиканском Минздраве. "Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Пуля задела самые жизненно важные структуры мозга, ранение было несовместимо с жизнью", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

Примечание:

"Защита жителя Адыгеи сочла его стрельбу на свадьбе данью традициям", "Два сотрудника МВД Чечни уволены за стрельбу на свадьбах", "Житель Кизилюрта осужден за стрельбу на свадьбе".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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