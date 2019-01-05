Врач из Москвы вызван в Дербент для лечения раненного мальчика

05 января 2019, 01:13

Благотворительный фонд согласился оплатить приезд одного ведущих реаниматологов московского НИИ им. Склифосовского в Дербент для лечения раненного трехлетнего ребенка, сообщил Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", трехлетний мальчик был доставлен в больницу Дербента с огнестрельным ранением после того, как отправился вместе с родителями на новогодний салют 1 января. Неизвестный открыл стрельбу из боевого оружия и пуля попала в голову ребенка. Состояния ребёнка пока не позволяет транспортировать его в другие лечебные учреждения, сообщил 3 января Минздрав Дагестана.

Лечение ребенка в режиме онлайн контролируют лучшие детские врачи России, специалисты научно-исследовательских институтов Москвы и Петербурга, но состояние ребенка "остается крайне тяжелым и не позволяет транспортировать его на лечение в другие медицинские учреждения", говорится в сообщении, опубликованном 4 января на сайте ведомства.

Для очной консультации и оказания помощи ребенку в Дербент приедет один из ведущих реаниматологов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Визит врача по просьбе Минздрава Дагестана оплатит благотворительный фонд «Инсан», отмечает пресс-служба министерства.