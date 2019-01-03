Жильцы дербентской пятиэтажки озвучили свою версию пожара

03 января 2019, 12:33

Огонь в пятиэтажном жилом доме в Дербенте потушен, сообщило МЧС. Жильцы дома рассказали приехавшему на место происшествия премьер-министру Дагестана о запахе гари до пожара.

Как писал "Кавказский узел", кровля пятиэтажного жилого дома загорелась сегодня в Дербенте. Площадь пожара, по данным МЧС, к 07.20 мск составляла 400 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы.

На месте происшествия побывал премьер-министр Дагестана Артем Здунов. Жители дома рассказали ему, что чувствовали запах гари. "Значит, там была поломка", - цитирует сегодня слова одного из жильцов дома "Махачкалинские известия".

Пообщавшись с жильцами, Артём Здунов побывал также в предполагаемом месте размещения пострадавших на турбазе "Чайка". По словам главы дагестанского кабмина, неотапливаемая турбаза не готова к заселению людей. Премьер Дагестана поручил руководству города экстренно собрать всех владельцев гостиниц и решить вопрос, сообщает издание "Лезги газет".

Видеозапись визита главы правительства Дагестана на место ЧП размещена в группе Жемчужина Юга в соцсети Facebook.

Согласно видеозаписи, Артем Здунов выслушал сообщения о ликвидации пожара. Один из отчитывающихся отметил, что, возможно, понадобится расселение жильцов пятого этажа дома, где произошел пожар. На что Здунов заявил, что необходимо определить временной период для реконструкции крыши.

По данным МЧС России по Дагестану, пожар был ликвидирован в 08.50 мск. "Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении от 10.15 мск на сайте ведомства.

По данным на 12.20 мск 3 января, на сайте администрации Дербента нет данных по расселению жильцов дома, где произошел пожар.