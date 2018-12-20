Путин переадресовал Кадырову вопросы о Грозном и детях в Сирии

20 декабря 2018, 17:55

Владимир Путин не стал предметно отвечать на вопросы журналистов о возвращении из Сирии детей россиян и расширении аэропорта в Грозном, указав, что этим занимается Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой, в частности, ответил на вопросы журналистов с Северного Кавказа.

Чеченскому журналисту Хамзату Батукаеву досталось место в задних рядах, но он привлек внимание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова плакатом: "Россияне в опасности". "Я так написал, потому что много наших - тысячи - до сих пор соотечественников находятся в Сирии. Которые под тем или иным предлогом туда попали, но там и их дети, которые, в принципе, не по собственной воле там оказались", - пояснил сотрудник ГТРК "Грозный". Он поинтересовался у президента, как в дальнейшем будет вестись работа по возвращению этих детей в Россию.

"Мы же этим занимаемся. У нас целая программа возврата детей на родину, в Россию, в Чечню, вообще на Кавказ, куда угодно. И этим Рамзан (Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") занимается. Мы это делаем и будем продолжать делать", - ответил Владимир Путин.

Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, много выходцев с Северного Кавказа, которые нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год. О том, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть на родину в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*". По мнению жителей Чечни, власти республики используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от чеченского руководства.

Чеченский журналист также напомнил, что одной из первых просьб первого президента Чечни Ахмада Кадырова было строительство аэропорта в Грозном. "Объективно Чечня сегодня развивается. У нас сотни тысяч туристов бывает. И этого аэропорта мощности не хватает", - посетовал Хамзат Батукаев. Президент пообещал разобраться с этой проблемой в том случае, если ее ему озвучит Рамзан Кадыров. "Что касается аэропорта, то он работает, в том числе, когда нужно, в режиме международного аэропорта. Если что-то нужно дополнительно, Рамзан Ахматович придет, расскажет - я посмотрю, что нужно сделать", - ответил Владимир Путин.

Кадыров 31 марта назвал "завершение восстановления второго этапа аэропорта в Грозном" одним из четырех крупных проектов, которые руководство Чечни представило в Минэкономразвития России.

Он принял приглашение Батукаева посетить Чечню, но не счел возможным совмещать такую поездку с визитами в другие регионы Северного Кавказа. "Заодно в Чечню нельзя приезжать, надо специально ехать. И я приеду обязательно", - сказал Путин. Видео пресс-конференции разместил на своем сайте телеканал 360°.

На сегодняшнюю пресс-конференцию Владимира Путина было аккредитовано рекордное количество журналистов - 1702. Президент отвечал на их вопросы 3 часа 50 минут, сообщила "Газета.ру", которая вела онлайн-трансляцию пресс-конференции.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) и "Джабхат-ан-Нусра" признаны террористическими организациями и запрещены в России судом.