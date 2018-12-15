Недоверие к власти на фоне спора о границах породило версию о драке чеченцев и ингушей

15 декабря 2018, 00:14

Практика утаивания от журналистов важной информации и сведений о межнациональных конфликтах в местах лишения свободы обусловила недоверие людей к властям. На фоне напряженности вокруг ингушско-чеченской границы это недоверие послужило активному распространению альтернативных версий и домыслов о драке заключенных в кабардино-балкарской колонии, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и медиаэксперт.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря Общественная палата Чечни сообщила о драке с участием чеченцев и ингушей в колонии №3 в Кабардино-Балкарии. По информации ОП республики, в результате драки в колонии легкие травмы получили уроженцы Чечни и Ингушетии. Дата конфликта не уточнялась. Делегация чеченских властей посетила колонию, руководство которой заверило, что конфликт был исключительно бытовым, без национальной окраски.

Пользователи социальной сети отреагировали на сообщения о драке в колонии в Кабардино-Балкарии с участием чеченцев и ингушей, связав ее со спорами об установлении границы между республиками. Управление ФСИН Кабардино-Балкарии заявило, что драка не носила массовый характер, а ее участниками были с одной стороны уроженец Чечни, с другой - местный житель. Сама драка, по утверждению ведомства, была вызвана бытовыми спорами и не имела национальной подоплеки.

Достоверной информации о причинах конфликта между заключенными колонии до сих пор нет, обратил внимание глава Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

По словам Хатажукова, глава ОНК Кабардино-Балкарии побывал в колонии и получил информацию, что конфликт заключенных ограничился разговором на повышенных тонах. «До сих пор нет точной информации о причинах драки в колонии. Я не располагаю достоверной информацией и не могу сказать, кто был участником драки, из-за чего была драка», - сказал Хатажуков корреспонденту «Кавказского узла».

Власти традиционно склонны скрывать неудобные факты, а недостаток информации побуждает людей выдвигать собственные версии, отметил правозащитник.

«Власть скрывает неудобные ей факты и у людей возникает недоверие к сообщениям власти. Это, в свою очередь, приводит к тому, что люди начинают придумывать собственные версии, додумывать какие-то факты, которые бы сделали версию более правдоподобной. Я считаю, что руководство колонии, сотрудники ФСИН, должны были открыто пообщаться с журналистами в первые дни [после] инцидента. Это сняло бы все пересуды, но они этого не сделали, к сожалению», - отметил Хатажуков.

Открытость и тесное взаимодействие с власти со СМИ могут в будущем предотвратить возникновение подобных ситуаций, убежден он.

Директор департамента Миннаца Чечни Иса Хаджимурадов 13 декабря обвинил журналистов в намеренном искажении информации о драке в колонии, подчеркнув бытовой характер конфликта. В сообщении ОП Чечни было заявлено, что "в результате массовой драки пострадали несколько человек из Чеченской Республики и Республики Ингушетия, получившие незначительные ссадины и ушибы", и на основе этой информации ряд изданий сообщил о драке "между чеченцами и ингушами". "Конфликт действительно произошел, но между группой этапированных несколько дней назад в эту колонию уроженцев Чеченской Республики и Республики Ингушетия с одной стороны и заключенными этой же самой колонии с другой стороны [...] Конфликта между чеченцами и ингушами там не было. Мы общались с осужденными этой колонии. Чеченцы и ингуши вместе пришли к нам на встречу. Я поинтересовался у них, нет ли между ними какой-то неприязни или споров. Они ответили, что они живут в колонии одной семьей - как братья", - процитировало слова Хаджимурадова издание "Чечня Сегодня".

Лянге: власть не рассматривает СМИ как достойного партнера

Недоверие людей к официальным сообщениям госструктур порождает в них желание искать альтернативные источники информации, указала зампред совета Ассамблеи народов России, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

«Проблема доверия не решается одним днем, а на Кавказе в принципе весьма специфические отношения между властью и СМИ - власть не всегда рассматривает СМИ в качестве своего достойного партнера, с которым нужно делиться с информацией. Когда есть недоверие к официальной информации, а общество взбудоражено проблемой чечено-ингушской границы, начинаются поиски того, чего нет на самом деле. У меня нет информации, что драка связана с проблемой границ, нет фактов, говорящих об этом», - сказала Лянге корреспонденту «Кавказского узла».

Домыслы о связи драки в колонии со спором из-за границ выглядят как попытка сохранить проблему чечено-ингушской границы в центре внимания после вердикта Конституционного суда России, с которым вопрос был формально исчерпан, считает она.

«Чтобы точно описать суть драки, правозащитники должны побывать в колонии, выяснить причины и дать СМИ информацию, тогда мы перейдем от предположений к фактам. Вообще вся ситуация, связанная с чечено-ингушской границей, показала, что нам необходима более тесная связь власти со СМИ и обществом. В современном мире, где есть интернет, никто не будет молчать: все начнут придумывать свои версии какого-то события и, как итог, придумают то, чего нет на самом деле», - заключила глава Гильдии межэтнической журналистики.

Сокирянская: спор из-за чечено-ингушской границы подстегнул домыслы

В атмосфере конфликта люди склонны домыслить, что драка в колонии могла произойти из-за вопроса о границах Чечни и Ингушетии, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

«Трудно комментировать эту драку, пока нет точной информации, но в условиях конфликта люди в целом склонны верить, что столкновение могло произойти именно в связи с территориальным спором. Однако пока не будет проведено расследование, пока туда не приедут представители ОНК и не поговорят с участниками конфликта, недопустимо делать выводы», - сказала Сокирянская корреспонденту «Кавказского узла».

Опасения, что между чеченцами и ингушами может развиться конфликт с национальной окраской, высказывались аналитиками в связи со спором о границе республик. "Кавказский узел" опубликовал справку "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Чем ниже уровень доверия людей к официальным источникам, тем активнее в обществе распространяются альтернативные версии того или иного события, считает она.

«Если люди не верят в официальную информацию, они будут придумывать свои собственные объяснения. Действительно, сотрудники колонии часто скрывают реальное положение дел, особенно если это связано с межнациональными противоречиями, но часто случается и так, что бытовой инцидент обрастает слухами», - заключила правозащитница.