Уроженцы Чечни и Дагестана пожаловались в ЕСПЧ на пытки в омской колонии

14 декабря 2018, 03:21

Осужденные, отбывающие наказание в одном из исправительных учреждений в Омске, пожаловались в Европейский суд по правам человека на пытки и издевательства. Среди тех, кто подал жалобы, четверо уроженцев Чечни и двое из Дагестана.

От осужденных, которые содержаться в омской исправительной колонии-6 строгого режима, в Европейский суд по правам человека подана жалоба на нарушение статей 3 (запрещение пыток), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской Конвенции по правам человека, сообщила 13 декабря корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Вера Гончарова.

Адвокат рассказала, что после того, как в омской колонии строгого режима для впервые осужденных в октябре вспыхнули волнения, в учреждении был введен особый режим.

В омской ИК-6 6 октября произошла массовая драка между заключенными. В результате пострадали 39 заключенных, один из которых в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу в Омске, еще четверо были госпитализированы в лечебное исправительное учреждение. Среди сотрудников исправительного учреждения пострадавших не было. После беспорядков было возбуждено дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"), в колонии был введен режим ЧС, информирует ТАСС.

«Администрация ИК-6 сначала сообщала, что возникшие волнения ничто иное, как локальный конфликт между заключенными. Но на следующий день в колонию был введен ОМОН. Приказом и.о. начальника УФСИН по Омской области на территории ИК-6 был введен режим особых условий: осужденным были запрещены свидания с родственниками, получение посылок, денежных переводов», - рассказала Вера Гончарова.

По ее словам, три недели никто из адвокатов не мог попасть на территорию исправительного учреждения, не мог встретиться со своими подзащитными.

По ее словам, на сегодняшний день заявителей, от имени которых подана жалоба – 15 человек. «Это те осужденные, с которыми нам с адвокатом Татьяной Окушко удалось встретиться. Из них четверо – уроженцы Чеченской Республики, двое из Дагестана», - рассказала Гончарова.

По ее словам другие осужденные готовы присоединиться к этой жалобе.

«Поэтому мы просили Европейский суд оставить нам возможность, чтобы в течении полугода к нашей жалобе можно было присоединить и других заявителей, как родственников, так и самих осужденных», - говорит Гончарова.

Многие заключенные просили не оглашать в СМИ их имена и фамилии, поскольку опасаются давления, пояснила "Кавказскому узлу" Татьяна Окушко. Уроженцы Чечни Апти Акиев и Малхо Бисултанов, согласились, чтобы их заявления были оглашены.

"Апти Акиев пробыл в ИК-6 год и два месяца. В колонии он столкнулся с издевательствами и давлением. Над теми, кто этапирован в колонию, про его словам, издевались другие заключенные - дневальные... эта категория заключенных пользуется особыми льготами", - рассказывает Татьяна Окушко.

Заявление о пытках Апти Акиева приобщено к жалобе в ЕСЧП.

«Меня подняли в камеру, где включили громкую музыку… Затем меня кинули на матрац, загнули за спину руки, и один начал изгибать наизнанку руки, а другой прыгать по пояснице… потом били по пяткам железной трубой…Подвешивали на трубу за связанные за спиной руки и продолжали избивать» (копия опроса заключенного Апти Акиева, которая также приобщена к жалобе в ЕСПЧ, имеется в распоряжении редакции).

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей ФСИН в связи с заявлениями адвокатов.

ИК-6 в Омске была образована в 1943 году, она находится в центре города. Там отбывают наказание более тысячи человек, которые были впервые осуждены за тяжкие преступления, сообщается на сайте Фонда Фонд "В защиту прав заключенных".