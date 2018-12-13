Сообщения о драке в колонии с участием чеченцев и ингушей вызвали резонанс в соцсетях

13 декабря 2018, 05:47

Пользователи социальной сети отреагировали на сообщения о драке в колонии в Кабардино-Балкарии с участием чеченцев и ингушей, связав ее со спорами об установлении границы между республиками. Управление ФСИН Кабардино-Балкарии заявило, что драка не носила массовый характер, а ее участниками были с одной стороны уроженец Чечни, с другой - местный житель, а сама драка была вызвана бытовыми спорами и не имела национальной подоплеки.

Напомним, что о массовой драке с участием чеченцев и ингушей в колонии №3 в Кабардино-Балкарии сообщила Общественная палата Чечни. По данным ОП, в результате драки в колонии легкие травмы получили уроженцы Чечни и Ингушетии. Дата конфликта не уточнялась. Делегация чеченских властей посетила колонию, руководство которой заверило, что конфликт был исключительно бытовым, без национальной окраски.

Опасения, что между чеченцами и ингушами может развиться конфликт с национальной окраской, высказывались аналитиками в связи со спором о границе республик. "Кавказский узел" опубликовал справку "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Пользователи социальной сети Facebook связали сообщения о драке и информацию о визите чеченских чиновников в колонию со спором о границе.

"Вот и первые ласточки ситуации с границей", - написала Изабелла Евлоева на своей странице в соцсети.

"Надо было раньше беспокоиться... Когда соглашение подписывали", - прокомментировал сообщение Fariza Orstho.

"Ох как не нужен был сейчас этот прецедент, связанный с размежеванием территорий между Чечнёй и Ингушетией. Эта чистая опрометчивость, на мой взгляд, аукнется ещё не раз между двумя братскими народами, где бы они ни находились. Может мне какой-нибудь политик, избранник (назначенцев не спрашиваю - у них нет никакого прогноза эффективного развития поколений вейнахов), кому какую пользу этот недавно подписанный акт между двумя субъектами РФ принёс или принесёт когда-нибудь? Не юрист я, но считаю необъективным решение КС РФ по этому поводу. Поступили там просто - "так надо". Для кого?" - задал вопрос Мурат Булгучев.

"Еще десятки раз аукнется и напомнит о себе этот земельный вопрос - от драк до более тяжелых случаев", - прогнозирует Роман Егоров.

Отметим, что многие пользователи уверены, что сообщение о драке с участием чеченцев и ингушей надо воспринимать как сообщение о том. что чеченцы и ингуши вместе подрались еще с кем-то.

"Чеченцы вместе с ингушами - ВМЕСТЕ подрались против других не вайнахов в этой тюрьме", - утверждает пользователь Ni Ka.

"До последнего не поверю, что между собой подрались, против кого-то - да, но не между собой.Тем более в заключении, там мир другой", - пишет Заур Султыгов.

"Драка была чеченцев и ингушей против законников", - утверждает Лом-Али Юсупов.

Управление ФСИН Кабардино-Балкарии не подтвердило факт массовой драки

В колонии в Кабардино-Балкарии произошла драка между чеченцем и кабардинцем, инцидент носил исключительно бытовой характер, заявила пресс-служба республиканского Управления в ответ на запрос "Кавказского узла".

«В ряде СМИ была размещена информация о том, что в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике между осужденными произошла драка, в которой участвовали уроженцы Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Сообщаем, что конфликт на бытовой почве произошел 7 декабря 2018 года в помещении отряда ФКУ ИК-1 УФСИН России по КБР между осужденным чеченской национальности и осужденным кабардинской национальности», - сообщила 12 декабря пресс-служба УФСИН в своем ответе.

"Конфликтная ситуация была разрешена на начальном этапе. Физическая сила и спецсредства не применялись. Учреждение функционировало и продолжает функционировать в штатном режиме... Не установлен факт наличия каких-либо конфликтных ситуаций на национальной почве между отбывающими наказания лицами в данном исправительном учреждении", - говорится в письме пресс-службы.

Помощник депутата Госдумы, руководитель аппарата ОП Чечни, директор департамента министерства по национальной политике, внешним связям печати и информации Чеченской Республики посетили колонию, подтвердили в пресс-службе УФСИН.

"Каких-либо претензий по условиям содержания, либо о наличии конфликтных ситуаций на национальной почве осужденные не высказывали. На сегодняшний день оперативная обстановка в учреждениях УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике контролируемая, предпосылок к осложнению оперативной обстановки в учреждениях нет", - указывается в письме.