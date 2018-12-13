Начальник подразделения МВД Дагестана заподозрен в злоупотреблении и фальсификации

13 декабря 2018, 21:06

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и фальсификацией доказательств, сообщил Следком.

По данным следствия, желая улучшить показатели работы, подозреваемый сфальсифицировал доказательства против сотрудницы аптеки, уличенной в продаже запрещенного лекарственного препарата.

В отношении женщины, задержанной "для оформления административного материала", было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщило сегодня Следственное управление СК по Дагестану на своем сайте. Максимальное наказание, предусмотренное по ч. 1 ст. 228 УК РФ, предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

Сам начальник отдела УКОН МВД республики подозревается по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности). Максимальное наказание по каждой из статей предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Следком в своем сообщении не уточнил, отстранен ли подозреваемый от служебных полномочий на время расследования.

По состоянию на 21.00 мск на сайте Главного управления МВД по Дагестану нет информации о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя одного из подразделений.

Как писал "Кавказский узел", в конце ноября в отношении шестерых махачкалинских полицейских были возбуждены уголовные дела по подозрению в пытках и фальсификациях.