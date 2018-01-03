03 января 2018, 02:53

Южный Кавказ в 2017 году: политические потрясения, экономические амбиции и массовые протесты

Каким оказался ушедший 2017 год для жителей регионов Южного Кавказа, чем запомнился и вошел в историю – обзорный материал "Кавказского узла".

Грузия

Долгожданный путь

Одним из ключевых событий для экономики Грузии в 2017 году эксперты назвали открытие после почти 10-летнего строительства дороги Баку – Тбилиси – Карс, которая, по их мнению, может значительно сократить продолжительность и стоимость транспортировки из Китая в Европу. Строительство железной дороги Баку – Тбилиси – Карс началось в ноябре 2008 года и сроки его окончания много раз переносились - вплоть до 2017 года. 30 октября по железной дороге был отправлен первый грузовой состав. Политики Азербайджана, Турции и Грузии приняли участие в торжественном открытии дороги, которая, как заявил представитель "Азербайджанских железных дорог", позволит сократить время на перевозку товаров более чем в два раза и станет альтернативой перевозкам по океану. Впрочем, не прошло и месяца с открытия дороги, как там начались ЧП: в конце ноября на участке Марабда–Карцахи были украдены рельсы, по делу о краже задержали трех работников дорожной компании.

Новая Конституция Грузии на фоне противостояния

Государственная конституционная комиссия Грузии 22 апреля приняла большинством голосов обновленный проект Конституции страны. Народный защитник и представители гражданского сектора голосовали против него, а оппозиция бойкотировала голосование в знак протеста против игнорирования ее инициатив. Начатое 15 мая всенародное обсуждение новой Конституции в Тбилиси было сорвано противниками проекта. 5 июня проект новой Конституции начал рассматривать парламент Грузии. НПО призвали парламент отложить рассмотрение проекта Конституции до осени, а оппозиционные партии "Свободные демократы" и Республиканская партия призвали парламентариев дождаться оценки Венецианской комиссии. 8 июня вечером предварительный текст проекта заключения Венецианской комиссии попал в грузинские СМИ, вызвав противостояние между спикером парламента и администрацией президента Грузии, а также внутри парламента.

Венецианская комиссия 19 июня опубликовала предварительное заключение по проекту конституционных изменений в Грузии. Грузинские политологи заявили, что главное пожелание Венецианской комиссии состоит в нахождении консенсуса по положениям новой Конституции у всех слоев грузинского общества. В тот же день партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" инициировала снижение избирательного барьера и отсрочку введения пропорциональной избирательной системы до 2024 года. 13 октября депутаты парламента приняли проект Конституции страны, преодолев наложенное на него главой государства вето. Принятые поправки в Конституцию подразумевают переход страны на парламентскую систему правления и отменяют, в частности, прямые выборы президента. 19 октября президент Грузии подписал проект Конституции.

Спецоперации в Тбилиси и Панкиси



С вечера 21 ноября до вечера 22 ноября в многоэтажном доме на улице Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси проводилась спецоперация. Были убиты трое подозреваемых в терроризме и еще один задержан, погиб один спецназовец, а четверо правоохранителей были ранены. По словам местных жителей, в квартирах, блокированных силовиками, жили чеченцы, эту информацию подтвердил и глава "Фонда интеграции Кавказа" Умар Идигов. Задержанный при спецоперации гражданин России Саид Дудаев был арестован на время следствия. Он отрицает свою связь с убитыми при спецоперации, хотя признался в хранении оружия. После спецоперации в Тбилиси пользователи соцсетей сообщили, что в Грузию не пускают жителей Дагестана и Чечни.

Источники сообщили, что один из убитых идентифицирован как выходец из Панкисского ущелья Гурам Гумашвили. СГБ Грузии в свою очередь назвала имя еще одного погибшего - по ее данным, разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмед Чатаев совершил самоподрыв. По информации главы МВД, трое убитых в спецоперации и задержанный Саид Дудаев попали в страну нелегально.

26 декабря еще одна спецоперация прошла в Панкисском ущелье. Ее результатом стало задержание пяти человек, один из которых, 19-летний Темирлан Мачаликашвили, получил тяжелое ранение в голову - силовики объяснили, что молодой человек хотел бросить в них гранату. Прокуратура начала следствие по статье о превышении полномочий. Силовики утверждают, что задержанные граждане Грузии были связаны с Ахмедом Чатаевым, убитым при спецоперации в Тбилиси. Задержанным предъявлено обвинение в поддержке терроризма, они не признают свою вину. Защита Мачаликашвили настаивает, что у спецназа не было необходимости в него стрелять, а его близкие утверждают, что гранату подбросили. Односельчане также убеждены, что связей с террористами парень не имел.

Европарламент одобрил отмену виз для Грузии

Депутаты Европарламента 2 февраля большинством голосов поддержали введение безвизового режима для граждан Грузии в странах Евросоюза. Теперь визовую регуляцию должен будет формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров, а затем соглашение о ней подпишут президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны – председателя Совета Евросоюза (Мальта). Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что граждане Грузии, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут воспользоваться отменой виз в Евросоюз. МИД Абхазии в ответ на это обвинил грузинское руководство в политических манипуляциях.

Резонансное решение по делу о "Рустави 2"

Коллегия Верховного суда Грузии 2 марта утвердила передачу телекомпании "Рустави 2" в собственность ее бывшего владельца Кибара Халваши, подтвердив таким образом решение городского суда Тбилиси. Бизнесмен Кибар Халваши обратился в суд с требованием вернуть его долю активов "Рустави 2", которую он считает незаконно изъятой, еще в августе 2015 года. Несогласная с вердиктом суда редакция "Рустави 2" обратилась в Европейский суд по правам человека, и он приостановил исполнение приговора по делу "Рустави 2". Перед этим коллектив "Рустави 2" предложил Халваши выкуп за все акции компании в размере 3,944 млн долларов, однако бизнесмен заявил, что пока не собирается продавать телекомпанию. Противники передачи имущества телекомпании, считающие, что власти этим процессом угрожают сохранению свободы слова в стране, организовали массовые протестные акции.

Падение лари вслед за муниципальными выборами

В Грузии 21 октября прошли выборы, на которых граждане страны выбирали глав 64 городов и районов, а также 2058 депутатов 64 сакребуло. В ходе голосования "Единое нацдвижение" заявило о нарушениях. Власти Грузии заявили о "беспрецедентно спокойной" предвыборной кампании.

После местных выборов в Грузии было зафиксировано серьезное падение курса национальной валюты. Так, 27 октября курс лари к евро обновил исторический минимум - стоимость одного евро по курсу Нацбанка Грузии составила 3,01 лари. Падение с начала недели также составило 8 тетри (1,84 рубля). 28 октября курс составил уже 2,97 лари за евро. 27 октября стоимость доллара по курсу Нацбанка составляла 2,55 лари, а 28 октября доллар в Грузии уже стоил 2,56 лари. Экономисты связали ослабление лари с завершением турсезона, послевыборным спадом экономической активности и тенденцией, заставившей людей ждать девальвации лари осенью.

Аджария: уличные беспорядки и пожар в отеле

Перед зданием Главного управления внутренних дел Аджарии в Батуми 11 марта началась спонтанная акция протеста, участники которой потребовали освободить задержанных накануне во время столкновения с полицией местных жителей и отставки начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Поводом для конфликта стало поведение патрульного полицейского, который, по данным очевидцев, после остановки машины за нарушение правил дорожного движения оскорбил водителя. Противостояние полиции и митингующих переросло в уличные беспорядки. В Батуми горели автомобили, были повалены столбы электропередачи. На рассвете сотрудники полиции и спецназ полностью очистили улицу Чавчавадзе от протестующих. Для разгона демонстрантов силовики использовали слезоточивый газ и резиновые пули. В результате беспорядков в Батуми пострадали 18 участников акции протеста и 15 полицейских. По данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны около 40 человек.

Вечером 24 ноября в пятизвездочной гостинице "Леогранд" в столице Аджарии произошел пожар, который был потушен ночью. Из здания, где во время пожара находились участницы конкурса "Мисс Грузия", были эвакуированы более 100 человек, но не обошлось без жертв. По данным МВД Грузии, погибли 11 человек - десять граждан Грузии и один иранец, госпитализация потребовалась 21 человеку. Глава МВД Грузии Георгий Гахария пообещал, что виновные в пожаре в гостинице будут строго наказаны. По его данным, в здании не было пожарной лестницы, что привело в итоге в большому числу жертв. Как выяснилось, ранее руководство отеля, который является одним из самых шикарных в Батуми, уже было оштрафовано за несоблюдение противопожарных норм.

Азербайджан

Для Азербайджана, как и для Грузии, одним из главных событий в 2017 году стало открытие железной дороги Баку – Тбилиси – Карс. Однако это не единственное важное событие, повлиявшее на экономическую и политическую обстановку в стране.

"Семейная власть" и ее противники

21 февраля распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева его супруга Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом Азербайджана. Назначение вызвало массовые протесты. 8 апреля на митинге в столице Азербайджана оппозиционеры и их сторонники выразили протест против установления в стране "семейной власти", в частности, против того, что Алиев назначил первым вице-президентом свою супругу. Согласно внесенным в Конституцию страны поправкам, именно первый вице-президент займет должность главы Азербайджана, если действующий президент не сможет исполнять свои обязанности. Участники акции потребовали от властей "шагов по отказу от авторитаризма".

Преследование Мухтарлы и Байрамлы

Заместитель председателя оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы была задержана вечером 25 мая при возвращении из Грузии, где она проходила лечение. По данным Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, в ее ручной клади были обнаружены и изъяты незадекларированные деньги на сумму в 12 тысяч долларов. Следственное управление ГПС Азербайджана возбудило в отношении Байрамлы уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда). В ночь на 27 мая Сабаильский райсуд Баку избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Байрамлы отвергла обвинения и назвала их политически мотивированными. На квартирах по месту проживания и прописки Гезяль Байрамлы были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документы. Адвокат оппозиционера считает обыски незаконными. Госдеп США осудил арест Байрамлы и призвал к ее освобождению.

В Тбилиси 29 мая пропал азербайджанский журналист Афган Мухтарлы. 30 мая выяснилось, что его доставили в Баку. По словам журналиста, его схватили в Тбилиси неизвестные в униформе, похожей на одежду сотрудников криминальной полиции Грузии, силой посадили в машину и увезли в направлении азербайджанской границы. В Баку Мухтарлы был обвинен в нарушении госграницы и контрабанде, затем его обвинили еще и в оказании сопротивления пограничнику. 31 мая суд вынес решение об аресте журналиста. По словам Мухтарлы, при похищении он подвергся насилию и побоям. Amnesty International осудила задержание журналиста и признала его "узником совести". О большом ущербе имиджу Грузии в связи с похищением Мухтарлы заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские активисты. При этом глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили исключил участие грузинских правоохранительных органов в похищении азербайджанского журналиста. Эксперты в Азербайджане связали арест Афгана Мухтарлы с его журналистскими расследованиями и участием в протестных акциях. Коллеги Мухтарлы в Тбилиси провели акцию в его поддержку, заявив, что власти Грузии должны четко ответить на вопрос о том, кто конкретно причастен к похищению журналиста - представители грузинских спецслужб или бандиты.

В начале 2017 года суд в Баку 25 января вынес обвинительные приговоры лидеру движения "Мусульманское единство" Талеху Багирзаде и еще 17 подсудимым по делу о беспорядках в поселке Нардаран в ноябре 2015 года. Багирзаде и его заместитель получили по 20 лет лишения свободы. Также находившемуся на скамье подсудимых зампреду партии Народного фронта Азербайджана Фуаду Гахраманлы назначено 10 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям с 19 июля 2016 года. Подсудимые в ходе процесса заявляли о пытках со стороны силовиков, вину не признали. Азербайджанский Национальный совет демократических сил и правозащитная организация Human Rights Watch осудили власти за приговоры фигурантам "Нардаранского дела" и призвали освободить осужденных. Ранее азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными. В сентябре 14 осужденных по делу были помилованы.

Дело Лапшина - экстрадиция, суд, освобождение

Блогер Александр Лапшин, имеющий гражданство России, Украины и Израиля и задержанный в Белоруссии по требованию азербайджанской стороны, вечером 7 февраля был доставлен в Баку спецрейсом из Минска. Баку обвиняет Лапшина в посещениях Нагорного Карабаха, который Азербайджан считает своей оккупированной территорией, а также в публичных выступлениях в поддержку независимости Нагорного Карабаха. Решение об экстрадиции осудили власти России, Армении и Нагорного Карабаха. Бакинский суд 20 июля признал виновным блогера Александра Лапшина в незаконном пересечении границы Азербайджана и приговорил его к трем годам колонии общего режима. При этом суд счел недоказанным обвинение блогера в призывах против Азербайджана. Лапшин, выступая с последним словом, раскаялся в том, что поехал в Нагорный Карабах.

11 сентября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, приговоренного 20 июля к трем годам колонии. Лапшин был освобожден и 14 сентября вылетел в Израиль. Также 11 сентября суд в Баку освободил из-под стражи директора агентства Turan Мехмана Алиева, обвиненного в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, изменив для него меру пресечения на надзор полиции. Ранее представители гражданского общества Азербайджана заявили о политическом характере преследования Алиева, отметив, что Turan оставалось одним из последних независимых СМИ страны. 15 сентября Бакинский апелляционный суд заменил оставшийся срок лишения свободы финансовому директору газеты "Азадлыг" Фаигу Амирову, осужденному на 3 года и 3 месяца тюрьмы, на условное наказание. Амиров, который был признан местными правозащитниками политзаключенным, был освобожден в зале суда. Кроме того, 14 сентября на свободу вышли 14 верующих, приговоренных по делу о беспорядках в поселке Нардаран в 2015 году к срокам до 2,5 года. Их также помиловал президент страны. Власти Азербайджана приурочили помилование Лапшина к освобождению Мехмана Алиева, пытаясь скрыть свою уязвимость перед международным давлением, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Абхазия

Убийство известного бизнесмена

В Абхазии 13 декабря вечером на трассе Сухум – Псоу были убиты бизнесмен Павел Ардзинба, находившийся в международном розыске по делу о покушении на бывшего президента республики Александра Анквабу, и его знакомый Дмитрий Хагба. Во время покушения 22 февраля 2012 года сам глава республики не пострадал, но от полученных ранений скончались два сотрудника его личной охраны. 26 сентября этого года Павел Ардзинба добровольно явился в Генпрокуратуру Абхазии и был помещен в изолятор, но позже его отпустили из-под стражи в связи с изменением меры пресечения. Павел Ардзинба вплоть до убийства считался "серым кардиналом" Абхазии. По словам местных журналистов, он избегал публичности, но оказывал огромное влияние на политические процессы в республике. Убийство Павла Ардзинбы может быть связано с кровной местью, предположил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Новый глава МВД

В Абхазии 12 октября на пост главы МВД был назначен Гарри Аршба, который с 2011 по 2012 год работал начальником УВД Сухума, а с 2013 года по октябрь 2017 года занимал различные должности в главном управлении МВД России по СКФО. Аршба сменил Аслана Кобахию после грабежей и убийств российских туристов и ряда скандалов, связанных с жалобами правоохранителей на тотальную коррупцию. Президент Рауль Хаджимба потребовал от нового министра ужесточить борьбу с бандитами и "более жестко и активно влиять на криминогенную обстановку в Абхазии". Новая смена министра была вызвана необходимостью ужесточения борьбы с преступностью, а назначение Аршбы могло быть связано с рекомендациями из России, заявляли абхазские журналисты. При этом сложивший с себя полномочия министра Аслан Кобахия остался на посту вице-премьера Абхазии, курируя силовой блок.

Взрывы снарядов на складе боеприпасов

Днем 2 августа на складе боеприпасов у села Приморское в Гудаутском районе Абхазии произошел взрыв. Возникший после него пожар привел к детонации снарядов. Детонация снарядов прекратилась лишь вечером, а эвакуированные из зоны ЧП люди вернулись домой 4 августа. В результате взрывов, по данным Минздрава Абхазии, пострадали 64 человека, 35 из которых граждане России, остальные - граждане Абхазии. Также в ходе происшествия от взрывной волны и осколков разорвавшихся снарядов были повреждены жилые дома и автомобили. 3 августа неподалеку от склада боеприпасов, где произошел взрыв, были найдены тела двух российских туристок, погибших от осколочных ранений. Власти Абхазии пообещали семьям погибших по 500 тысяч рублей компенсации. 4 августа тела туристок были отправлены из Сухума в аэропорт Адлера, а оттуда - в Санкт-Петербург. Пятеро раненых были перевезены в сочинские больницы, и к 5 августа в абхазских больницах оставались две пострадавшие россиянки. После взрывов на складе боеприпасов в Приморском наблюдается "мощная волна отказов туристов" от поездок в Абхазию, заявила 5 августа президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Армения

Суд над "Сасна Црер"

В Ереване 28 июня перед судебным заседанием по выделенному в отдельное производство делу 14 членов "Сасна Црер" в здании суда произошла потасовка между обвиняемыми и полицейскими, после которой трое подсудимых были выведены из помещения, а на сторонника "Сасна Црер" Давида Егиазаряна был составлен протокол о попытке применения силы к правоохранителям. Драка началась после того, как полицейский отобрал записку, которую один из фигурантов дела, Арег Кюрегян, попытался передать своему защитнику. Адвокат посетил Кюрегяна в тюрьме "Нубарашен" и увидел на лице у него синяки. Об избиении в суде еще одного обвиняемого, Араика Хандояна, сообщили его адвокаты. Они заявили, что их подзащитный получил сотрясение мозга, а необходимая медпомощь ему не оказывается. По словам адвоката Ары Папикяна, Араик Хандоян, Арег Кюрегян, а также Смбат Барсегян, Мхитар Аветисян и Гагик Егиазарян подверглись пыткам в здании суда. В тюрьме у обвиняемых зафиксировали травмы и направили протоколы в Генпрокуратуру Армении, сообщил депутат Никол Пашинян. В прокуратуре заявили, что следствию поручено установить обстоятельства применения насилия в здании суда. В полиции назвали применение силы обоснованным. Всего обвинение по делу о захвате здания полка ППС предъявлено 47 фигурантам.

Экстрадиция Арутюняна и Пермякова

В Армению из России 20 июля был экстрадирован Грачья Арутюнян, осужденный в 2014 году за ДТП с 18 погибшими. Арутюнян отбудет оставшийся срок (приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии) наказания в Армении, согласно европейской конвенции "О передаче осужденных", сообщила пресс-служба Минюста Армении. На родине Грачья Арутюнян проходит медицинское обследование в связи с проблемами со здоровьем, сообщили родные осужденного. Они также заявили о том, что намерены просить президента Армении об амнистии. Как отметил руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской инициативы, правозащитник Артур Сакунц, по материалам прессы можно сделать вывод, что вопрос об экстрадиции Арутюняна был поднят в связи с делом российского военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного на пожизненное заключение за убийство семерых членов семьи Аветисянов в Гюмри и экстрадированного в Россию в мае 2017 года. Однако, по словам правозащитника, связывать экстрадицию Арутюняна с делом Пермякова нельзя, потому что сами дела очень разные.

Увеличение водозабора из Севана на фоне протестов экологов

Парламент Армении 4 июля одобрил в первом чтении проект поправок в закон "О восстановлении и сохранении экосистемы озера Севан", который предусматривает увеличение в 2017 году годовой нормы забора воды из Севана в оросительных целях со 170 миллионов до 270 миллионов кубометров. Правительственная инициатива была принята, несмотря на отрицательное заключение Минприроды, выступающего за сохранение действующего уровня водозабора из озера, которое является единственным крупным и гарантированным источником пресной воды в Армении. В тот же день участники гражданской инициативы "S.O.S. Севан" провели у здания армянского парламента акцию протеста против предложенных правительством изменений в закон. Экологи заявили об обеспокоенности в связи с возможным обмелением и заболачиванием озера. 6 июля поправки были приняты во втором и окончательном чтении.

Нагорный Карабах

Жители поддержали новую Конституцию

Большинство депутатов парламента Нагорного Карабаха 17 января поддержали проведение референдума по проекту новой Конституции, предполагающему введение президентской модели правления. Депутаты от оппозиции голосовали "против". В списки на референдум были внесены 101207 человек. Отметим, что оппозиция выступала против предлагаемого усиления президентской власти, а партии парламентского большинства отказались от приверженности к идеям парламентского правления после эскалации карабахского конфликта в апреле прошлого года. По информации ЦИК Нагорного Карабаха, явка на референдуме составила 76,44%, проект новой Конституции поддержали 87,6% проголосовавших. Представители 15 иностранных делегаций, проводивших мониторинг референдума, заявили об отсутствии нарушений, признав, что референдум можно считать состоявшимся. В Азербайджане назвали референдум в Нагорном Карабахе нелегитимным, а иностранцам, прибывшим в Степанакерт для мониторинга референдума, пригрозили включением в число нежелательных лиц. Часть из них уже объявлены Баку в международный розыск. Показательным стало дело блогера Александра Лапшина, посещение которым Нагорного Карабаха обернулось депортацией в Азербайджан и колонией общего режима.

Переизбрание Бако Саакяна

Президентом Нагорного Карабаха 19 июля был переизбран действующий глава республики Бако Саакян, его кандидатуру поддержали 28 из 32 депутатов Национального собрания. После принятия новой Конституции Нагорного Карабаха президент избирается на переходный период - до 2020 года, когда намечены очередные парламентские выборы. Переизбрание Бако Саакяна было ожидаемым, поскольку его поддерживает Ереван, считает социолог Давид Карабекян. Выборы были антиконституционными, Бако Саакян не имеет легитимности, заявил политолог Тигран Григорян. Бако Саакян оправдает надежды народа на развитие демократической и стабильной государственности, уверено парламентское большинство. При этом официальный Баку выразил протест в связи с выборами президента в Нагорном Карабахе.

В зоне карабахского конфликта

Вечером 4 июля Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что азербайджанские военные впервые с апреля 2016 года применили реактивную систему залпового огня TR-107. Это сообщение было опровергнуто азербайджанским оборонным ведомством, которое в свою очередь заявило, что в результате обстрелов села Алханлы с армянской стороны погибли женщина и двухлетняя девочка, еще одна женщина получила ранения. Генпрокуратура Азербайджана в связи с обстрелом населенного пункта возбудила уголовное дело по семи статьям Уголовного кодекса. Личный представитель действующего представителя ОБСЕ Анджей Каспшик и сотрудники его офиса проводят расследование в связи с инцидентом, сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. После инцидента в Алханлы Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в игнорировании прав мирных жителей.

7 июля Минобороны Азербайджана заявило о нанесении огневых ударов по армянским позициям, объяснив обстрелы необходимостью предотвращения диверсии и назвав их ответной мерой за обстрел села Алханлы, где погибли двое мирных жителей. В результате обстрелов 7 июля получили ранения трое военнослужащих Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Взаимные обвинения в диверсиях

19 июня в ходе визита в зону карабахского конфликта сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны избегать эскалации и возобновить переговоры. Отметим, что в результате перестрелки 16 июня на линии соприкосновения погиб как минимум один азербайджанский военнослужащий, Минобороны Нагорного Карабаха заявило о гибели троих и ранении еще двух солдат.

Однако 21 июня Минобороны Азербайджана заявило о задержании армянского военнослужащего. По данным ведомства, он является членом разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении и был захвачен при попытке пересечь линию соприкосновения. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха заявили, что информация азербайджанской стороны не соответствует действительности, а задержанный азербайджанской стороной мужчина не является военным. 22 июня Минобороны Нагорного Карабаха проинформировало о пресеченной попытке группы азербайджанских спецназовцев пересечь линию соприкосновения войск, в результате чего "по меньшей мере четверо диверсантов погибли". Азербайджанское оборонное ведомство не прокомментировало эту информацию, при этом сообщило о сбитом армянском беспилотнике, а в течение недели ежедневно обвиняло Армению в нарушении режима прекращения огня. 22 июня генеральный секретарь ООН и Госдеп США выразили обеспокоенность обострением в зоне карабахского конфликта. Организация Объединенных Наций готова поддержать усилия сторон по возвращению к переговорам, говорится в заявлении генсека ООН.

Южная Осетия

Новый президент и референдум о переименовании

Главным политическим событием 2017 года в Южной Осетии стали выборы президента республики 9 апреля. Семь человек заявили о своем желании баллотироваться на пост президента. В их числе были действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов, бывший президент Эдуард Кокойты, сотрудник КГБ Алан Гаглоев, депутат парламента, врач-эндоскопист Алан Козонов, житель республики Амиран Багаев и замглавы администрации Ленингорского района Южной Осетии Владимир Гулиев. Однако этап регистрации прошли три кандидата: действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Отказ в регистрации получил в том числе и бывший президент, руководивший республикой с 2001 по 2011 год, Эдуард Кокойты. Верховный суд Южной Осетии оставил решение ЦИК об отказе Кокойты в силе. Борьба бывшего главы республики за право участвовать в выборах проходила на фоне протестных акций его сторонников.

По итогам голосования на выборах победил спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший 54,8% голосов. Одновременно с выборами президента в Южной Осетии прошел и референдум по переименованию республики. За смену названия на Государство Алания проголосовали 25 123 человека или 80% от общего числа избирателей. Эти выборы не были признаны Грузией, Евросоюзом, Азербайджаном и НАТО, представители которых заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Голодовка в колонии

Летом 2017 года заключенные исправительной колонии в Цхинвале объявили голодовку протеста. По словам осужденных, колония фактически является тюрьмой, тогда как им было назначено лишение свободы в условиях колонии-поселения. Заключенные требовали увеличить территорию прогулочной зоны, сделать окна в камерах, предоставить им два свидания в месяц, а также улучшить медобслуживание и снабжение лекарствами. Министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева, выслушав протестующих, заявила, что условия их содержания "в разы лучше", чем в тюрьмах России. На фоне акции протеста заключенных президент Южной Осетии уволил начальника цхинвальской колонии, а родственники голодающих заявили, что руководство ввело в отношении протестующих ряд ограничений.