27 декабря 2017, 15:51

Участники спецоперации в Панкиси заподозрены в превышении полномочий

Прокуратура Грузии начала расследование обстоятельств спецоперации, во время которой 26 декабря был тяжело ранен 19-летний житель села в Панкисском ущелье. Совет старейшин села в обращении к правительству сегодня назвал действия силовиков неприемлемыми.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря СГБ Грузии отчиталась о задержании пяти человек при спецоперации, проведенной в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье. Один из задержанных, Темирлан Мачаликашвили, хотел бросить в силовиков гранату, и они ранили его, сообщила СГБ. 19-летний Мачаликашвили не оказывал сопротивления силовикам, а гранату ему подбросили, заявили члены его семьи. Раненный в голову молодой человек был прооперирован и помещен в реанимацию.

Задержания в Панкисском ущелье силовики связали со спецоперацией в Тбилиси 21-22 ноября, в результате которой были убиты трое подозреваемых в терроризме. Одним из убитых оказался разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмед Чатаев. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Прокуратура Грузии начала расследование в связи с ранением Темирлана Мачаликашвили, сообщила сегодня в эфире "Общественного вещателя" Грузии руководитель пресс-службы ведомства Натия Сухиашвили.

По ее словам, следствие ведется по п. "б" ч. 3 ст. 333 УК Грузии (превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия), передал корреспондент "Кавказского узла".

26 декабря народный защитник Грузии обратился в прокуратуру страны с призывом расследовать инцидент и выяснить, не было ли неоправданным применение силы правоохранителями.

В селе Дуиси сегодня прошло собрание Совета старейшин, на котором присутствовали также представители общественности и неправительственных организаций, сообщил со ссылкой на "Общественный вещатель" корреспондент "Кавказского узла".

Участники собрания приняли текст обращения к правительству о том, что они не против спецопераций, однако считают неприемлемым проведение их "в той форме, которая оскорбляет достоинство человека и пугает женщин и детей".

Старейшины также потребовали расследования обстоятельств спецоперации и ранения Темирлана Мачаликашвили. Члены совета уточнили, что обращение сегодня же будет отправлено правительству Грузии.

Состояние здоровья Мачаликашвили, по словам врача, остается "очень тяжелым", передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"