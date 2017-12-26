26 декабря 2017, 23:05

Семья задержанного в Панкиси опровергла официальную версию спецоперации

Темирлан Мачаликашвили, раненный в голову при задержании в Панкисском ущелье Грузии, не оказывал сопротивления силовикам, а гранату ему подбросили, заявили члены его семьи. Врачи сообщили, что 19-летний юноша прооперирован и находится в реанимации.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром грузинские СМИ сообщили о спецоперации, проведенной в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье и задержании пяти человек. По данным СГБ, один из задержанных, Темирлан Мачиликашвили, хотел бросить в силовиков гранату, и они ранили его. Задержания всех пятерых силовики связали со спецоперацией в Тбилиси.

Врачи около трех часов делали нейрохирургическую операцию Темирлану Мачаликашвили, который получил сквозное ранение в голову, сообщила врач телавской реферальной больницы Хатуна Чониашвили. По ее словам, состояние раненого тяжелое, он находится в реанимации, передает "ИнтерпрессНьюс".

Силовики выстрелили в 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, когда он спал, а гранату подбросили, заявили родные задержанного, с которыми в телавской больнице встретился народный защитник Грузии. Омбудсмен обратился в прокуратуру страны с призывом расследовать данный инцидент на предмет неоправданного применения силы правоохранителями.

Раненый юноша не имел никакого криминального прошлого и непричастен к боевикам, заявил его знакомый Леван Дуишвили. "Весь Дуиси уверен, что Темирлан Мачаликашвили, который вырос у меня на глазах, ни в чем не виноват", - сказал он.

Жена другого задержанного, Хизира Маргошвили, сообщила, что силовики провели обыск в их доме, но ничего не нашли, однако изъяли ноутбук и телефон их ребенка. "Они сами же удивлялись: мол, искали оружие и ничего найти не смогли. Не знаю, чего от нас хотят, в чем мы провинились", - цитирует ее "Грузия Online".

В Панкисском ущелье с 1830-х годов проживают чеченцы-кистинцы. Кроме кистинцев, здесь проживает большая группа чеченцев, которые покинули Чечню после второй военной кампании, а также родственные ингушам бацбийцы, говорится в статье "Кистинцы", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".