26 декабря 2017, 14:46

Силовики связали задержания в Панкиси с тбилисской спецоперацией

Сегодня в Панкисском ущелье были задержаны пять человек, один из которых был ранен, когда попытался бросить гранату в силовиков, сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром грузинские СМИ сообщили о спецоперации, проведенной в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье и задержании троих человек. По их данным, один из задержанных подозревается в пособничестве Ахмеду Чатаеву, убитому во время спецоперации в Тбилиси.

В Панкиси задержаны пятеро человек, уточнила сегодня на брифинге официальный представитель Службы государственной безопасности Грузии Нино Гиоргобиани.

"Задержанные связаны с членами группы, которые были нейтрализованы в специальной операции, проведенной 21-22 ноября в Тбилиси", - заявила Нино Гиоргобиани.

По ее словам, один из задержанных сегодня, Темирлан Мачиликашвили, пытался во время задержания сопротивляться - хотел бросить гранату, но силовики открыли огонь и ранили его, мужчина был госпитализирован.

"Расследование показало, что эти лица помогли группе Чатаева перебраться из Турции в Грузию. Задержанные также предоставили членам преступной группы возможность приехать в Тбилиси, помогли им найти квартиру и огнестрельное оружие", - рассказала Нино Гиоргобиани.

Она также отметила, что в результате изучения материалов с мобильных телефонов задержанных и убитых в результате спецоперации в Тбилиси было установлено место хранения оружия. В тайнике были найдены пулеметы, боеприпасы, рюкзаки, карты, бинокли, предназначенные для терактов в Грузии и Турции.

По словам Нино Гиоргобиани, следственные действия по делу о спецоперации продолжаются, силовики пытаются выявить всех причастных к деятельности группы Чатаева, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на информацию грузинского "Общественного вещателя".

Все задержанные сегодня являются гражданами Грузии. Это Зураб Гронакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Тамерлан Мачаликашвили, передает "Грузия Онлайн".

В Телавской больнице подтвердили, что госпитализированный сегодня Темирлан Мачиликашвили ранения в области головы, передает "ИнтерпрессНьюс".

Комментарии родственников или адвокатов задержанных в ходе сегодняшней спецоперации относительно заявлений СГБ не поступали.

В Панкисском ущелье с 1830-х годов проживают чеченцы-кистинцы. Кроме кистинцев, здесь проживает большая группа чеченцев, которые покинули Чечню после второй военной кампании, а также родственные ингушам бацбийцы, сообщается в статье "Кистинцы", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"