Спецоперация в Тбилиси, 22 ноября 2017 г. Фото © Sputnik / Levan Avlabreli https://sputnik-georgia.ru/incidents/20171122/238273849/Antiterroristicheskaja-operacija-v-Tbilisi-zavershilas-specnaz-uezzhaet.html

26 декабря 2017, 14:46

Силовики связали задержания в Панкиси с тбилисской спецоперацией

Сегодня в Панкисском ущелье были задержаны пять человек, один из которых был ранен, когда попытался бросить гранату в силовиков, сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром грузинские СМИ сообщили о спецоперации, проведенной в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье и задержании троих человек. По их данным, один из задержанных подозревается в пособничестве Ахмеду Чатаеву, убитому во время спецоперации в Тбилиси.

С 21 по 22 ноября в Тбилиси проводилась спецоперация, в результате которой были убиты трое подозреваемых в терроризме. Одним из убитых оказался разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмед Чатаев. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси" в "Справочнике" на "Кавказском узле".

В Панкиси задержаны пятеро человек, уточнила сегодня на брифинге официальный представитель Службы государственной безопасности Грузии Нино Гиоргобиани.

"Задержанные связаны с членами группы, которые были нейтрализованы в специальной операции, проведенной 21-22 ноября в Тбилиси", - заявила Нино Гиоргобиани.

По ее словам, один из задержанных сегодня, Темирлан Мачиликашвили, пытался во время задержания сопротивляться - хотел бросить гранату, но силовики открыли огонь и ранили его, мужчина был госпитализирован.

"Расследование показало, что эти лица помогли группе Чатаева перебраться из Турции в Грузию. Задержанные также предоставили членам преступной группы возможность приехать в Тбилиси, помогли им найти квартиру и огнестрельное оружие", - рассказала Нино Гиоргобиани.

Она также отметила, что в результате изучения материалов с мобильных телефонов задержанных и убитых в результате спецоперации в Тбилиси было установлено место хранения оружия. В тайнике были найдены пулеметы, боеприпасы, рюкзаки, карты, бинокли, предназначенные для терактов в Грузии и Турции.

По словам Нино Гиоргобиани, следственные действия по делу о спецоперации продолжаются, силовики пытаются выявить всех причастных к деятельности группы Чатаева, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на информацию грузинского "Общественного вещателя".

Все задержанные сегодня являются гражданами Грузии. Это Зураб Гронакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Тамерлан Мачаликашвили, передает "Грузия Онлайн".

В Телавской больнице подтвердили, что госпитализированный сегодня Темирлан Мачиликашвили ранения в области головы, передает "ИнтерпрессНьюс".

Комментарии родственников или адвокатов задержанных в ходе сегодняшней спецоперации относительно заявлений СГБ не поступали.

В Панкисском ущелье с 1830-х годов проживают чеченцы-кистинцы. Кроме кистинцев, здесь проживает большая группа чеченцев, которые покинули Чечню после второй военной кампании, а также родственные ингушам бацбийцы, сообщается в статье "Кистинцы", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Силовики назвали имена убитых в тбилисской спецоперации", "Полевой командир из Панкиси объявлен убитым в Сирии", "ФБР подключилось к расследованию обстоятельств спецоперации в Тбилиси".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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