26 декабря 2017, 11:32
Три человека задержаны в Грузии во время спецоперации
Один из задержанных сегодня рано утром в Панкисском ущелье местных жителей подозревается в том, что оказывал помощь Ахмеду Чатаеву, убитому во время спецоперации в Тбилиси.
Как писал "Кавказский узел", с 21 по 22 ноября в жилом многоэтажном доме в Тбилиси проводилась спецоперация, в результате которой были убиты трое подозреваемых в терроризме. Одним из убитых оказался разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмед Чатаев.
Спецоперацию в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье провели сотрудники Службы государственной безопасности. Они проводили обыски в домах местных жителей.
Из дома в Омало одного из задержанных - Бадо Чопикашвили - изъято большое количество огнестрельного оружия, а сам он подозревается в пособничестве Ахмеду Чатаеву. В Дуиси после обыска были задержаны братья Мачаликашвили, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на информацию грузинского «Общественного вещателя».
По его данным, спецназ СГБ уде покинул Панкисское ущелье, а само проведение спецоперации, связано с тбилисскими событиями 21-22 ноября в Тбилиси.
Глава села Дуиси Тамар Маргошвили заявила в эфире телеканала, что один из задержанных – Темирлан Мачаликашвили госпитализирован в Телавскую больницу с ранением в голову.
По информации телеканала "Рустави 2", Задержанный Чопанашвили помогал Чатаеву и его группе снять квартиру в Тбилиси.
Спецоперация проводилась в селах Омало и Дуиси с 04:00 по местному времени, в ней принимали участие более 50 спецназовцев, передает «Грузия Онлайн».
Подробнее о прошедшей в Тбилиси 21-22 ноября спецоперации можно прочитать в справке "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси" в "Справочнике" на "Кавказском узле".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"