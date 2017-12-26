26 декабря 2017, 11:32

Три человека задержаны в Грузии во время спецоперации

Один из задержанных сегодня рано утром в Панкисском ущелье местных жителей подозревается в том, что оказывал помощь Ахмеду Чатаеву, убитому во время спецоперации в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", с 21 по 22 ноября в жилом многоэтажном доме в Тбилиси проводилась спецоперация, в результате которой были убиты трое подозреваемых в терроризме. Одним из убитых оказался разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмед Чатаев.

Этнический чеченец Чатаев по кличке "Однорукий" с 2003 года разыскивается российскими правоохранителями. Он подозревается в причастности к организации теракта в Стамбульском аэропорту в июне 2016 года, говорится в опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.

Спецоперацию в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье провели сотрудники Службы государственной безопасности. Они проводили обыски в домах местных жителей.

Из дома в Омало одного из задержанных - Бадо Чопикашвили - изъято большое количество огнестрельного оружия, а сам он подозревается в пособничестве Ахмеду Чатаеву. В Дуиси после обыска были задержаны братья Мачаликашвили, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на информацию грузинского «Общественного вещателя».

По его данным, спецназ СГБ уде покинул Панкисское ущелье, а само проведение спецоперации, связано с тбилисскими событиями 21-22 ноября в Тбилиси.

Глава села Дуиси Тамар Маргошвили заявила в эфире телеканала, что один из задержанных – Темирлан Мачаликашвили госпитализирован в Телавскую больницу с ранением в голову.

По информации телеканала "Рустави 2", Задержанный Чопанашвили помогал Чатаеву и его группе снять квартиру в Тбилиси.

Спецоперация проводилась в селах Омало и Дуиси с 04:00 по местному времени, в ней принимали участие более 50 спецназовцев, передает «Грузия Онлайн».

Подробнее о прошедшей в Тбилиси 21-22 ноября спецоперации можно прочитать в справке "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси" в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"