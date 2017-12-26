26 декабря 2017, 14:06

Силовики назвали имена убитых в тбилисской спецоперации

Во время ноябрьской спецоперации в Тбилиси вместе с Ахмедом Чатаевым были убиты россияне Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов. Они планировали теракты в Грузии и Турции, сообщили сегодня в Службе госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 21 по 22 ноября в Тбилиси проводилась спецоперация, в результате которой были убиты трое подозреваемых в терроризме, еще один задержан. Одним из убитых оказался разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмеда Чатаева.

О том, что установлены личности еще двоих убитых во время спецоперации в Тбилиси, сообщила сегодня руководитель службы по связям с общественностью Службы госбезопасности Грузии Нино Гиоргобиани.

"Установлены личности ликвидированных в ходе спецоперации. Это граждане России Ибрагим Адашев, который по различным фальшивым паспортам находился в Грузии в 2010-2012 годах, и Асланбег Солтахмадов", - рассказала Нино Гиоргобиани. По ее словам, задержанным во время спецоперации оказался гражданин России Шоиап Борзиев, который разыскивается Интерполом по обвинению в терроризме, передает "Интерпрессньюс".

Эти люди, как считают грузинские силовики, готовили террористические атаки против дипломатических миссий в Грузии и Турции. "Ахмед Чатаев и его сообщники планировали террористические акты в Грузии и Турции. Их целью были дипломатические миссии", - рассказала Нино Гиоргобиани, слова которой приводит "Sputnik-Грузия".

Отметим, что ранее называлось другое имя задержанного в ходе спецоперации. В прокуратуре сообщали, что это гражданин России Саид Дудаев. Он был арестован на время следствия, признался в хранении оружия, но отрицал связь с убитыми в ходе спецоперации.

Подробнее о прошедшей в Тбилиси 21-22 ноября спецоперации можно прочитать в справке "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси" в "Справочнике" на "Кавказском узле".