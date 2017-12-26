Спецоперация в Тбилиси, 22 ноября 2017 г. Фото © Sputnik / Levan Avlabreli https://sputnik-georgia.ru/georgia/20171122/238275752/Specoperacija-v-Tbilisi-terrorizm-obzhivaetsja.html

26 декабря 2017, 14:06

Силовики назвали имена убитых в тбилисской спецоперации

Во время ноябрьской спецоперации в Тбилиси вместе с Ахмедом Чатаевым были убиты россияне Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов. Они планировали теракты в Грузии и Турции, сообщили сегодня в Службе госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 21 по 22 ноября в Тбилиси проводилась спецоперация, в результате которой были убиты трое подозреваемых в терроризме, еще один задержан. Одним из убитых оказался разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмеда Чатаева.

О том, что установлены личности еще двоих убитых во время спецоперации в Тбилиси, сообщила сегодня руководитель службы по связям с общественностью Службы госбезопасности Грузии Нино Гиоргобиани.

"Установлены личности ликвидированных в ходе спецоперации. Это граждане России Ибрагим Адашев, который по различным фальшивым паспортам находился в Грузии в 2010-2012 годах, и Асланбег Солтахмадов", - рассказала Нино Гиоргобиани. По ее словам, задержанным во время спецоперации оказался гражданин России Шоиап Борзиев, который разыскивается Интерполом по обвинению в терроризме, передает "Интерпрессньюс".

Эти люди, как считают грузинские силовики, готовили террористические атаки против дипломатических миссий в Грузии и Турции. "Ахмед Чатаев и его сообщники планировали террористические акты в Грузии и Турции. Их целью были дипломатические миссии", - рассказала Нино Гиоргобиани, слова которой приводит "Sputnik-Грузия".

Отметим, что ранее называлось другое имя задержанного в ходе спецоперации. В прокуратуре сообщали, что это гражданин России Саид Дудаев. Он был арестован на время следствия, признался в хранении оружия, но отрицал связь с убитыми в ходе спецоперации.

Подробнее о прошедшей в Тбилиси 21-22 ноября спецоперации можно прочитать в справке "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси" в "Справочнике" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Силовики связали оружейный схрон с операцией в Тбилиси", "Силовики подтвердили гибель Чатаева в Тбилиси", "Спецоперация в Тбилиси повлияла на дагестанский турбизнес".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 декабря 2017, 02:23

27 декабря 2017, 01:24

  • Рабочие "Кавказкабеля" начали получать зарплату за октябрь

    Руководство завода "Кавказкабель" обещает рабочим полностью выплатить зарплату за октябрь до конца года. На месте обанкротившегося предприятия собственник планирует открыть другое и перевести коллектив туда. Работники отнеслись к обещаниям с недоверием.

26 декабря 2017, 23:59

  • Александр Хуруджи сообщил о задержании брата

    Сергей Хуруджи, добивавшийся прекращения уголовного преследования, сегодня был доставлен к следователю, рассказал ростовский бизнесмен Александр Хуруджи, оправданный по делу о незаконном предпринимательстве и хищении денег у "МРСК Юга".

26 декабря 2017, 23:58

  • Защита рассказала о фальсификациях в деле Гезяль Байрамлы

    О фальсификациях в деле заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы свидетельствуют допущенные таможенниками ошибки и отсутствие видеозаписей с камер наблюдения на пограничном и таможенном постах, заявил адвокат Эльчин Садыгов.

26 декабря 2017, 23:52

  • МЧС предупредило о лавиноопасности на юге России

    Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено до вечера 27 декабря в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты