28 декабря 2017, 22:23

Грузинские экономисты предрекли подорожание товаров после повышения тарифов

Электричество и водопроводная вода подорожают в Грузии с 1 января 2018 года. Государственная комиссия объяснила рост тарифов необходимостью ремонта и развития сетей. После повышения тарифов подорожают и товары, отметили экономисты.

27 декабря Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии решила увеличить действующий тариф на электроэнергию. Для жителей Тбилиси стоимость одного киловатт-часа вырастет примерно на 0,006 доллара США, а для жителей регионов - на 0,5 цента. В зависимости от общего объема потребленной электроэнергии тбилисцы будут платить на 7,2-12% больше.

Решение члены комиссии приняли единогласно. Тариф будет действовать в течение трех лет, до конца 2020 года. "На рост тарифа оказали влияние инвестиционные планы электрораспределительных компаний, которые в ближайшие три года должны получить инвестиции в размере 1,2 миллиарда лари (465,116 млн долларов)", - пояснила председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии Ирина Милорава в прямом эфире грузинской телекомпании "Имеди" 27 декабря. По ее словам, средства будут направлены на реконструкцию электросетей.

Сегодня на заседании регулирующей комиссии были установлены новые тарифы и на потребление воды. Так, для жителей Тбилиси, у которых не установлены счетчики, один кубометр воды станет дороже на 6 тетри (2 цента) и составит 32,9 тетри (12 центов). Фиксированный тариф для тех тбилисцев, у кого водомерных счетчиков нет, вырастет с 3,14 до 3,89 лари (1,51 доллара) в месяц, то есть подорожает на 30 американских центов. В целом вода подорожает на 20-24%.

Увеличение тарифа на воду также связано с инвестициями на реабилитацию сетей, сообщила Милорава по завершении сегодняшнего заседания в эфире "Имеди".

18 июля 2017 года после того, как в Национальную регулирующую комиссию по энергетике и водоснабжению обратились компании из Азербайджана и Казахстана, в Тбилиси были на 1,2% повышены тарифы на газ.

Экономисты прогнозируют рост цен после повышения тарифов

Повышение тарифов на электроэнергию обоснованно, считает бывший председатель комиссии Давид Мирцхулава. Вырученные за счет этого деньги позволят повысить надежность электросетей, отметил он. "Эти инвестиции необходимы компаниям, а население получит хорошие и качественные услуги, за которые надо дополнительно платить. Все упирается в это", - пояснил Мирцхулава корреспонденту "Кавказского узла". Он обратил внимание, что комиссия в течение трех месяцев рассматривала требование электрораспределительных компаний о повышении тарифа.

Тариф на электроэнергию повысился по недосмотру властей, считает бывший член совета Нацбанка Грузии, доктор экономических наук Михаил Токмазишвили. Причинами удорожания электроэнергии стали девальвация лари и повышение властями стоимости акциза на энергоресурсы, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Подорожание цен на электроэнергию вызвало то, что электроэнергия зависит от газа, так как многие гидроэлектростанции работают на газе, повышение расценок на газ, который Грузия покупает за границей", - добавил Токмазишвили.

Он указал на то, что в долгосрочной перспективе после повышения тарифов ощутимо вырастут цены на товары, а это скажется на бедном слое населения. При этом жители со средним и высоким доходом подорожания не ощутят, отметил Михаил Токмазишвили.

Повышение цен на товары начнется сразу же после вступления в силу новых тарифов на электроэнергию, то есть после Нового года, считает президент "Новой экономической школы" Паата Шешелидзе. Он считает, что рост цен будет болезненным для всех слоев населения.

При этом рост цен будет разным в зависимости от товара, добавил он "Кавказскому узлу". "При увеличении тарифов на электроэнергию предприятия и магазин захотят вернуть потраченные деньги, и это будет переложено на покупателей. Все зависит от спроса на товары: при большом спросе цена возрастет, при низком - нет", - пояснил Паата Шешелидзе. Так, по его мнению, поднимутся цены на хлеб низкого качества, а на дорогой они могут остаться прежними.

Он также прогнозирует, что большинство населения после повышения тарифов на электроэнергию начнет ее экономить, особенно зимой, поскольку в Грузии нет системы центрального отопления. По его расчетам, те, кто обогревает свои квартиры посредством электричества, будут платить зимой на 30-60 лари больше (11,63 - 23,26 доллара).

Небольшие частные продуктовые магазины, расположенные в центре Тбилиси, не готовятся поднимать цены, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" их владельцы и продавцы.

Жители Тбилиси назвали действующие тарифы высокими

"Те тарифы, которые были до сих пор, также были неподъемными для населения. Дело даже не в тарифах. Беда в том, что нет работы, нет достойной социальной защиты", - сказал "Кавказскому узлу" бывший экономический советник Бидзины Иванишвили Гия Хухашвили. При этом он усомнился в возможности "социального взрыва" после повышения тарифов. "Для взрыва нужен консолидирующий лидер, а такого пока не видно. Пока все обсуждается на кухне", - считает Гия Хухашвили.

Жительница Тбилиси Анна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сейчас ее семья, в которой двое малолетних детей, платит за электроэнергию 25-35 лари (9,7- 13,6 доллара) при умеренной экономии электроэнергии. Женщина заявила, что рост тарифа ударит по семейному бюджету. Другая жительница Тбилиси, Ирина, особенно обеспокоена возможным ростом цен на продукты. Сам по себе рост тарифов вряд ли будет чувствительным, поскольку днем члены семьи находятся на работе, пояснила женщина "Кавказскому узлу".

65-летняя жительница Тбилиси Тамара Вольных сказала корреспонденту "Кавказского узла", что оплачивать коммунальные счета ей помогает работа няней. "Но зимой прошу родственников из Москвы оплачивать расходы на газ. Я собиралась в будущем году оставить работу, но теперь буду продолжать работу", - добавила она.

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"