30 декабря 2017, 06:48

Азербайджанские активисты отметили усиление репрессий в 2017 году

Власти Азербайджана в 2017 году усилили наступление на права человека, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты и политологи. Они указали на суровый приговор по "Нардаранскому делу" и усиление давления на независимых журналистов.

Власти продолжили репрессии в отношении своих критиков и оппонентов - журналистов, активистов и блогеров, заявил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Центра защиты политзаключенных на 20 ноября 2017 года, в Азербайджане число людей, осужденных или арестованных по политическим мотивам составляло 159 человек.

"Более двух третей из политзаключенных - верующие. Год ознаменовался суровыми приговорами активистам и сторонникам движения "Мусульманское единство" во главе с его лидером Талехом Багирзаде", - сказал Гасанов.

Он отметил, что в последние годы число политзаключенных стабильно превышает 150 человек.

За первым приговором по "Нардаранскому делу" последовали еще два - 6 и 28 декабря. 24 сторонника "Мусульманского единства" были приговорены к длительным срокам заключения, напомнил правозащитник.

Приговор Талеху Багирзаде и 17 его сторонникам был вынесен 25 января. Багирзаде и его помощник Аббас Гусейнов получили по 20 лет тюремного заключения по обвинению в организации беспорядков в Нардаране. Подсудимые, заявлявшие ранее о пытках, не признали вину. На "Кавказском узле" опубликована справка о поселке Нардаран и конфликтах местных жителей с властями.

"Обвиняемых по делу о нардаранских событиях 2015 года было много, поэтому их судили группами. Эти процессы показали, что мишенью репрессий теперь становятся верующие, выступающие в защиту своих гражданских и религиозных прав. Раньше объектом давления была оппозиция, потом журналисты, далее активисты неправительственных организаций... Если законы не работают, любой может столкнуться с произволом", - сказал Гасанов.

Гасанов отметил, что "в 1990-е годы противникам режима также выносили суровые приговоры, но тогда речь шла в основном о представителях вооруженной оппозиции".

Ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане в уходящем году отметил и политолог Насими Мамедли. "Судебная система не обеспечивает законности и справедливости - по надуманным обвинениям журналиста, блогера, религиозного активиста могут приговорить к 10 годам лишения свободы, а расхитители бюджета, переводящие миллионы за границу, могут оставаться в стороне от ответственности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Мамедли, важным событием 2017 года стал международный скандал, вызванный публикацией "Азербайджанский ландромат".

Расследование о подкупе Азербайджаном лоббистов в Европе опубликовал 4 сентября Центр по исследованию коррупции (OCCRP). По данным этой организации, представители азербайджанской правящей элиты с 2012 по 2014 год через фиктивные компании оплачивали лоббирование интересов Азербайджана в ЕС. Пресс-служба главы Азербайджана отвергла причастность Ильхама Алиева и его семьи к отмыванию денег и взяткам.

"Против некоторых иностранных фигурантов этого скандала в их государствах были начаты расследования, а правоохранительные органы Азербайджана сделали вид, что ничего не произошло. Азербайджанская оппозиция провела в сентябре–октябре три митинга с требованием расследования вывода и отмывания бюджетных денег, но эти акции не переросли в протестное общественное движение против коррупции", - констатировал политолог.

Митинги против коррупции не получили развития из-за того, что "население запугано арестами несогласных, а оппозиционные организации разрозненны", предположил Мамедли.

Власти в 2017 году усилили наступление на свободу выражения мнений и свободу прессы, считает исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов.

"Аресты журналистов и блогеров были и в прошлом, новое - блокировка властями сайтов. Были заблокированы ведущие оппозиционные и независимые сайты, даже ресурс азербайджанской службы "Радио "Свобода", - напомнил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Суд по требованию Центра электронной безопасности (ЦЭБ) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана вынес решение о блокировке ряда оппозиционных ресурсов: сайт газеты "Азадлыг", сайт азербайджанской службы "Радио "Свобода", Meydan.TV, сайт azerbaycansaati.com и сайты, где размещаются телепрограммы канала TuranTV Azərbaycan saatı ("Азербайджанский час"). 19 декабря Бакинский апелляционный суд оставил в силе это решение.

Международному сообществу не следует оставаться равнодушным к нарушениям прав человека и подавлению свободных медиа в Азербайджане, подчеркнул Гусейнов.

"История с уголовным делом против агентства Turan и арестом его директора Мехмана Алиева показала, что под угрозой санкций власти могут отменять реакционные решения. После того, как американский сенатор Дик Дурбин представил законопроект о санкциях против азербайджанских чиновников, Мехман Алиев был освобожден, а дело вскоре вовсе закрыли. Кстати, тогда же был помилован и блогер Александр Лапшин, чей арест тоже вызвал международный резонанс", - отметил он.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев был задержан 24 августа по обвинению в незаконном предпринимательстве и уклонении от налогов. Суд арестовал его на три месяца. Преследование Мехмана Алиева осудили международные организации Human Rights House Foundation (Фонд домов прав человека) и "Репортеры без границ". Арест Мехмана Алиева раскритиковал Совет Европы и Госдеп США. 11 сентября суд изменил меру пресечения Алиеву на надзор полиции. 2 ноября дело было прекращено.

Эмин Гусейнов также обратил внимание на запуск Комитетом министров Совета Европы разбирательства в связи с неисполнением властями Азербайджана решения Страсбургского суда по делу Ильгара Мамедова.

"Этот процесс также может обернуться введением санкций в отношении азербайджанских властей. Международные организации должны последовательно добиваться освобождения всех, кто был арестован за реализацию своих свобод", - заключил правозащитник.

В мае 2014 года ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить лидеру движения ReAl Ильгару Мамедову 22 тысячи евро по его жалобе на незаконный арест. 16 ноября ЕСПЧ признал нарушение права оппозиционера на справедливый суд и постановил выплатить ему 10 тысяч евро. Совет Европы призывал власти Азербайджана освободить оппозиционера до 26 ноября и избежать санкций, а до 29 ноября - "представить свое мнение в письменной форме". Азербайджанская сторона настаивает на том, что решение Страсбургского суда не содержит прямого требования освободить Мамедова.

Власти Азербайджана отрицают преследования граждан по политическим мотивам. На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"