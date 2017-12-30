30 декабря 2017, 10:47

Азербайджан заявил о готовности дать широкую автономию Нагорному Карабаху

Помощник президента Азербайджана Али Гасанов заявил о готовности предоставить Нагорному Карабаху широкую автономию в случае его возвращения в состав Азербайджана. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи скептически отнеслись к возможности реализовать это предложение.

Баку готов к компромиссу в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил Али Гасанов.

"Основным путем устойчивого, продуктивного и справедливого урегулирования конфликта является предоставление нагорно-карабахскому региону более широкой автономии в составе Азербайджана и гарантия полного обеспечения гражданских, социально-экономических и культурных прав проживающему там армянскому населению в соответствии", - цитировала 28 декабря слова помощника азербайджанского президента The Jerusalem Post.

Политолог Зардушт Ализаде считает, что заявление Гасанова не более, чем риторика. "Наивно полагать, что армянская сторона, в свое время силой оружия оккупировавшая азербайджанские территории при помощи России, возьмет и просто согласится с вариантом статуса автономии Нагорного Карабаха в составе Азербайджана", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ализаде считает, что мировое сообщество поддержит предложения Баку по урегулированию конфликта только тогда, когда Азербайджан станет привлекательной для жизни страной. "Правительство Азербайджана должно доказать привлекательность условий жизни в стране, искоренить коррупцию, обеспечить демократические свободы, высокий уровень благосостояния населения. Пока же сами жители Азербайджана в поисках лучшей жизни стремятся уезжать в европейские страны", - отметил политолог.

Азербайджан и ранее выражал готовность предоставить Нагорному Карабаху статус широкой автономии, отметил корреспонденту "Кавказского узла" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы. "Об этом говорил и покойный Гейдар Алиев. Нынешний президент Ильхам Алиев с самого начала избрания на пост главы государства неоднократно заявлял о готовности Баку гарантировать Нагорному Карабаху высокий статус автономии", - напомнил Джуварлы.

По его словам, в середине нулевых годов Азербайджан предлагал рассмотреть для Нагорного Карабаха различные модели уже существующих в мире автономий. "В частности, указывались примеры статусов Татарстана и Башкирии в составе РФ или модели европейских автономий – Южного Тироля в составе Италии, Аландских островов в Финляндии и другие. Однако все это наталкивалось на неприятие армянской стороны. В итоге переговорный процесс стал затухать и, соответственно, стала нарастать напряженность на линии соприкосновения войск, вылившаяся в конечном итоге в апрельскую войну в 2016 году", - сказал Джуварлы.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострялась со 2 апреля по 5 апреля 2016 года. Стороны конфликта заключили перемирие, однако обстрелы в зоне конфликта не прекращаются ни на сутки, следует из опубликованной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны". Так, сегодня Азербайджан обвинил Армению в 146 обстрелах своих позиций за сутки.

Возвращение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана с получением широкой автономии оптимально совмещало бы принципы территориальной целостности страны и права наций на самоопределение, считает Тогрул Джуварлы.

"Реализация такой модели урегулирования возможна только при активных дипломатических усилиях ведущих мировых центров силы. Но они заняты другими проблемами в мире. Сейчас позиции сторон по статусу настолько противоположны, что в нынешней ситуации его определение представляется нереальным. Поэтому сейчас можно говорить о возможности поэтапного урегулирования конфликта. Речь идет о возвращении Баку территорий вокруг Нагорного Карабаха, возвращении переселенцев, восстановлении транспортных коммуникаций, предоставлении Нагорному Карабаху временного статуса и международных гарантий безопасности с отсрочкой вопроса об окончательном статусе на перспективу", - считает Джуварлы.

Поддержка территориальной целостности Азербайджана выражена в резолюциях СБ ООН, отметил он.

В связи с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции. Совбез ООН подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и границ", также заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

Джуварлы добавил, что события в Каталонии и поддержка Европейским союзом и США территориальной целостности Испании подтверждают справедливость позиции Азербайджана в карабахском конфликте.

1 октября в Каталонии прошел референдум, более 90% участников которого поддержали идею независимости региона. 27 октября парламент Каталонии провозгласил создание независимой республики, в связи с чем сенат Испании одобрил первое в истории применение 155-й статьи Конституции с целью ограничить самоуправление Каталонии. Нагорный Карабах поддержал требования каталонцев о независимости. При этом жители Нагорного Карабаха, опрошенные "Кавказским узлом", усомнились, что испанские события скажутся тем или иным образом на международно-правовом статусе их республики.

Разрешению карабахского конфликта препятствует позиция России, считает глава Центра политических и экономических исследований FAR Centre Хикмет Гаджизаде. "Если исходить из норм международного права, то решение армяно-азербайджанского конфликта - в предоставлении Нагорному Карабаху автономии в составе Азербайджана. Однако армянская сторона категорически отказывается от этого, поскольку опирается на поддержку России. С другой стороны, Армения сильно зависит от Москвы. Интерес же России заключается в таком урегулировании, чтобы обе стороны зависели бы от нее, и она разместила бы здесь миротворческие силы. Этот вопрос Россия ставила еще с 1992 года, когда я сам был вовлечен в переговорный процесс", - сказал "Кавказскому узлу" Гаджизаде, который в 1992-1993 годах был послом Азербайджана в России.

Предложение о предоставлении Нагорному Карабаху автономии утратило свое актуальность, считает бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров. "Конфликт уже перешел в другую плоскость и называется армяно-азербайджанским", - сказал он, отметив, что Азербайджан должен открыто заявить, что находится в состоянии войны с Арменией и намерен восстановить свою территориальную целостность. Предложения о статусе Нагорного Карабаха, по его мнению, могут обсуждаться только после того, как азербайджанские территории покинут вооруженные силы Армении.

"Однако условие должно быть таково: если Армения согласится вернуть 200 тысяч изгнанных в 1988 году азербайджанцев и предоставит им права, то и мы выразим готовность предоставить те же права (армянам Нагорного Карабаха. - прим. "Кавказского узла"). В противном случае, речи об автономии не может быть", - цитирует Зульфугарова Meydan.tv.

Президенты Ильхам Алиев и Серж Саргсян дважды проводили переговоры по карабахскому конфликту: 16 мая 2016 года состоялась их встреча в Вене, а 20 июня того же года - в Санкт-Петербурге. 16 октября провели встречу в Женеве, по итогам которой они договорились принять дополнительные шаги для снижения напряженности вдоль линии соприкосновения войск и активизации переговоров по Нагорному Карабаху.

Независимым государством Нагорный Карабах признали Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика в свою очередь признает независимость Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. Совет безопасности ООН, Генеральная ассамблея ООН, Совет Европы и ряд других международных организаций не признают самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику и не раз высказывались в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Эта позиция закреплена в соответствующих резолюциях, отмечается в опубликованном на "Кавказском узле" справочном материале “"Кто же все-таки признал Карабах?".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"