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19:55, 26 июня 2026

Сторонники оппозиции вышли на митинг к Конституционному суду Армении

Участники акции протеста у Конституционного суда Армении. Кадр трансляции Yerevan Today Live / YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конституционный суд Армении приступил к рассмотрению дела об оспаривании результатов парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Решение будет вынесено не позднее 4 июля, следующее заседание назначено на субботу, 27 июня. 

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд объединил все жалобы в одно производство и назначил первое заседание по ним на 26 июня. 

Заявления подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Крылья единства", "Демократия, закон и дисциплина", "Процветающая Армения" и "Новая сила", а также блок "Альянс защитников демократии во имя Республики". Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание, согласно которому партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29.

Решение по жалобам оппозиционных политических сил на итоги выборов должно быть принято не позднее 4 июля - это последний, установленный законом день, заявил в ходе начавшихся сегодня слушаний председатель КС Арман Диланян. Он отметил, что у Конституционного суда "осталось мало времени", поэтому предложил провести заседание в предстоящий нерабочий день, 27 июня. 

“Сегодня мы можем работать до 19.00 или 19.30. Мы также проведем заседание в субботу, после чего решим, проводить  заседание в воскресенье или нет. Но, пожалуйста, ни в коем случае не исключайте возможность проведения заседания в воскресенье. Оно начнется в 11.00 и может продлиться до 21.00, 22.00, 24.00. Я ничего не исключаю”, - цитирует его слова Armenpress.

Из процесса были исключены двое судей КС, Владимир Варданян и Артак Зейналян. Суд признал их потенциально предвзятыми, поскольку Варданян - бывший член "Гражданского договора", а Зейналян - партии "Республика". Блок "Армения" дополнительно ходатайствовал об отстранении судьи Седы Сафарян, ссылаясь на ее участие в выборах 2021 года в едином списке с представителем партии "Во имя Республики" - одной из сторон нынешнего процесса. Это ходатайство ни один из судей не поддержал, и оно не рассматривалось, сообщает "Ереван Первый”. 

Главным ответчиком по делу является Центризбирком, соответчики - прокуратура, МВД и Антикоррупционный комитет. В качестве третьей стороны суд привлек правящую партию "Гражданский договор", сообщает News.am.

Представитель блока "Сильная Армения", адвокат Арам Вардеванян перед началом заседания заявил, что "Конституционный суд имеет очень серьезные упущения в вопросах нейтралитета, независимости, непредвзятости". "У Конституционного суда в этом смысле есть одна миссия - отреагировать и зафиксировать те массовые нарушения, которые произошли перед нашими глазами во время избирательных процессов", - приводит слова Вардеваняна "АрмИнфо".

Полицейские у здания Конституционного суда Армении. Кадр трансляции Yerevan Today Live / YouTubeВ ходе заседания Вардеванян представил позицию блока: "Сильная Армения" настаивает, что Центризбирком превысил свои полномочия во время выборов, когда аннулировал по собственной инициативе результаты голосования на двух участках, не назначив там повторное голосование. Он также заявил, что избирательный процесс не соответствовал принципам свободных и равных выборов, поскольку во время кампании применялся административный ресурс, а против представителей оппозиции возбуждались уголовные дела, информирует Armenia Today. 

Акция протеста у здания Конституционного суда

Оппозиционные силы, оспаривающие итоги выборов, заранее анонсировали акцию протеста у Конституционного суда на 17.00 (16.00 мск) сегодня. К этому времени к зданию КС были стянуты силы полиции. В акции участвуют представители и сторонники блоков "Сильная Армения" и "Армения", ее также поддержали представители партии "Процветающая Армения" и участники инициативы "Аякве".

Анонс "митинга в защиту голосов граждан", в частности, распространила армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД), входящая в блок "Армения". Ее руководитель Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция объявит о своем участии или неучастии в работе парламента только после решения Конституционного суда. 

"После решения Конституционного суда мы представим нашу позицию - берем или не берем мандаты, если берем, то с какой повесткой, если идем в парламент, то какую минимум дорожную карту себе представляем, с какой повесткой, с какими шагами, в каком режиме, что будем делать, а если не пойдем - что будем делать? К окончательному заключению мы придем после решения Конституционного суда", - цитирует его слова "Голос Армении".

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". Партию "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна аналитики назвали наиболее пророссийскими силами среди участников выборов. 

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Автор: "Кавказский узел"

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