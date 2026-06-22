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07:54, 22 июня 2026

Пользователи Telegram напомнили Кондратьеву о сравнении анапского песка с таиландским

Водоросли на одном из пляжей Анапы. Кадр из видео https://t.me/tipichkras/80252

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из отдыхающих снял на видео полосу водорослей на пляже Анапы. Пользователи Telegram, комментируя этот ролик, вспомнили о том, как губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сравнил анапский песок с таиландским.

Как информировал "Кавказский узел", ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил песок на пляжах Анапы и Таиланда, а заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сравнил пляжи Анапы и Лазурного побережья.

21 июня в Telegram-канал "Туподар Краснодар" опубликовал ролик, на кадрах которого показан один из пляжей Анапы. На берегу видна широкая полоса водорослей. "В Анапе все стабильно. Вот бы ещё камка (водоросли) мазут научилась побеждать - цены бы ей не было", - сказано в описании видео.

Этот пост в Telegram-канале "Туподар Краснодар", на который подписано более 55,7 тысячи пользователей, на 07.50 мск 22 июня набрал около 4,9 тысячи просмотров и 15 комментариев.

"Не пойму, а что не так?" - спросила Ann.

"Так ваш губернатор заявил, что пляжи в Анапе лучше, чем в Тайланде", - ответила ей Helen.

"В прошлом сезоне камка кстати сильно помогла. Сухие водоросли в мазуте было проще вывозить, чем фильтровать песок", - написал пользователь с ником Турбо Патриот.

Пост с видео, на котором показаны водоросли на пляже Анапы также был опубликован в Telegram-канале "Славянск-на-Кубани", на который подписано более 26,1 тысячи пользователей. На 07.50 мск 22 июня эта запись набрала около 7,1 тысячи просмотров и восемь комментариев.

"Как говорил наш губернатор (или кто там из чиновников), пляжи чище чем на Мальдивах. А ведь раньше, давно правда, такого не было", - отметил пользователь с ником Fox.

"Этот же губернатор как раз-таки сказал, что мазут там был всегда, просто сейчас (ну и в целом - всегда) "его видят те, кто хочет видеть". "Красота в глазах смотрящего", наша версия", - сыронизировала Екатерина.

Некоторые из комментаторов сочли, что автор видео выбрал неудачный участок пляжа. "Ну да. И для съемки выбрал самый заиленный участок берега. Объективненько так… чтобы больше страха нагнать", - считает Irina.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал летний отпускной сезон, заявив, что мазут на пляжах "всегда был", в том числе и во время его детства. По мнению губернатора, разные люди по-разному воспринимают мазут на пляжах Кубани. Некоторые видят небольшие объемы нефтепродуктов и считают, что мазута много, хотя на самом деле его не так уж много, отметил Кондратьев.

"Кавказский узел" также писал, что ранее активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, отметили они. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Напомним, курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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