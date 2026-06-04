Оппозиция призывает граждан Армении на избирательные участки

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Три крупнейшие оппозиционные партии Армении в своей предвыборной агитации 4 июня призвали граждан страны поучаствовать в выборах, напомнив о важности каждого голоса. Правящая партия попыталась минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня предвыборная риторика основных политических сил в Армении строилась вокруг отношений страны с ближайшими соседями. Правящая партия ставила себе в заслугу нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией, а оппозиция критиковала власти за действия в ущерб национальным интересам и экономическую войну с Россией.

Правящая партия “Гражданский договор” в своей агитации 4 июня вновь обратилась к теме современного вооружения и успокаивала сельхозпроизводителей обещаниями субсидий. “Процветающая Армения” также активно использовала в своей агитации экономические и социальные обещания, а Роберт Кочарян и Самвел Карапетян прибегли к одинаковому предвыборному ходу, опубликовав агитационные ролики с участием своих дочерей, следует из публикаций партий в Facebook*.

"Гражданский договор" пообещал субсидии аграриям

Никол Пашинян 4 июня посетил военно-промышленную выставку в ереванском комплексе имени Карена Демирчяна, и одновременно тема модернизации армии заняла центральное место в выступлениях его соратников. “Ваш образ - это оружие 80-х, наш образ - это новейшее вооружение, представленное на площади Республики 28 мая”, - заявил, в частности, представитель партии Сурен Карапетян.

Параллельно партия прорекламировала государственные субсидии для экспортеров сельхозпродукции на рынки ЕС, Великобритании и Канады: 770 драмов за килограмм клубники, 275 - за килограмм томатов, 400 - за килограмм перца, 37 - за цветок. Программой могут воспользоваться физические лица, индивидуальные предприниматели и компании, которые будут экспортировать продукцию с территории Армении с 1 июня по 1 июля.

"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению «Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Кроме того, в своих выступлениях представители “Гражданского договора” активно защищали проект транспортного коридора TRIPP: комментируя опасения общества относительно возможных внешнеполитических уступок, они подчеркивали, что Армения “сохраняет суверенитет и юрисдикцию над всеми зонами проекта”.

“Сильная Армения” отказала в доверии Пашиняну и Алиеву

Кандидат в депутаты от “Сильной Армении” Нарек Карапетян сформулировал ключевой тезис партии: “Мы никому из них не верим, ни Пашиняну, ни Алиеву. Мы должны быть сильными”.

Тема защиты национальной идентичности и территорий от внешней угрозы оставалась центральной на митингах партии. На странице политической силы в соцсети опубликовано видео с высказываниями граждан, пришедших на митинг. “Это наша земля, наша Родина. Ни один азербайджанец не может купить здесь землю”, - заявил один из сторонников “Сильной Армении”.

Представительница блока Арега Овсепян отреагировала на новые аресты соратников и призвала граждан Армении прийти на избирательные участки 7 июня.

“Вы до сих пор не можете понять, что запугать нас бесполезно. Ваши обыски, аресты и запугивания, начавшиеся сегодня утром, напрасны. Сильная Армения грядет”, - написала она на своей странице, обращаясь к властям.

“Альянс Армения” сослался на опыт Кочаряна

Второй президент Армении Роберт Кочарян в новом агитационном ролике прибегнул к признанию “ошибок прошлого”, чтобы вновь сослаться на свой опыт как на ключевое преимущество.

“Мир значительно изменился, мы тоже изменились, (...) Однако мы сохранили самое важное: ответственность, связи и способность принимать взвешенные решения. Мы извлекли уроки как из успехов, так и из ошибок прошлого, поэтому сегодня мы идем на выборы не только с опытом наших достижений, но и с осознанием допущенных ошибок”, - заявил он. В публикациях на странице политической силы Кочарян представляется как “профессионал, показавший себя в периоды кризисов”.

В вину действующему правительству и лично Николу Пашиняну “Альянс Армения” поставил горе “тысяч матерей, обнимающих холодные могилы сыновей”. Депутат от блока Агнеса Хамоян на митинге в Севане провозгласила, что “Севан не станет Гёйчей” (азербайджанское название Севана - прим. “Кавказского узла”), и что “Зангезурского коридора не будет”. Ишхан Сагателян, в свою очередь, обвинил Пашиняна в стремлении “установить в стране диктатуру одного человека”.

Чтобы мобилизовать избирателей в день голосования, блок напомнил гражданам о важности волеизъявления. “Правительство будет сформировано вашей волей”, - заявил представитель альянса.

"Процветающая Армения" пообещала кредитную амнистию и снижение налогов

Партия Гагика Царукяна напомнила о социально-экономических пунктах своей программы: снижение налога на имущество вдвое, повышение минимальной зарплаты и пенсий, кредитная амнистия для долгов до 3 миллионов драмов, бесплатное образование и здравоохранение.

Был сделан акцент также на региональных проблемах: в одном из новых агитационных роликов партия провозгласила, что “развитие Гюмри - это развитие Армении”.

“Процветающая Армения” 4 июня провела в Ереване шествие и заключительный предвыборный митинг на площади Свободы. Лично Царукян поговорил с избирателями в столичном районе Нор Норк и призвал их внести свой вклад в осуществление “позитивных перемен”, придя на выборы 7 июня.

“7 июня каждый гражданин имеет возможность выбрать, какую страну он хочет видеть завтра: развивающуюся и конструктивную, мирную и единую или страну с продолжающимися разделительными линиями и полную нетерпимости”, - говорится в публикации на странице партии.