Участники голодовки у парламента Грузии осудили действия силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вмешательство силовиков в протестную акцию на проспекте Руставели 6 ноября и заявление прокуратуры о преследовании лидеров оппозиции показали необходимость консолидации усилий по продолжению борьбы против "Грузинской мечты", заявил Гедеван Попхадзе, который 11-й день продолжает голодовку у парламента.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября к голодовке, которую проводят оппозиционные политики у парламента Грузии, присоединилась еще одна женщина, и число участников акции достигло шести. 4 ноября еще два человека присоединились к голодовке, которую проводят оппозиционеры в знак протеста против преследования демонстрантов, общее число участников достигло восьми. 6 ноября участникам голодовки понадобилась медпомощь.

28 октября один из лидеров "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе, активистка "Единого национального движения" Дареджан Цхвитария и еще несколько человек объявили голодовку в знак протеста против ежедневных арестов демонстрантов за перекрытие проспекта Руставели. Акция проводится у здания парламента Грузии, где ежедневно собираются протестующие.

Голодовка у здания парламента продолжается одиннадцатый день. Участники голодовки заявили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока им позволит состояние здоровья, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели".

Один из участников акции, политик Гедеван Попхадзе отреагировал на события, произошедшие 6 ноября на проспекте Руставели, когда участникам непрерывной протестной акции в центре Тбилиси впервые с 28 ноября 2024 года не удалось перекрыть движение по проспекту Руставели. Он заявил, что так продолжаться не может, и борьба с "мечтой" должна продолжаться совместными усилиями.

"Прокуратура заявила, что в этой стране не будет демократии, закона и правосудия. В этом и заключалась основная мысль их брифинга: число политзаключённых увеличилось, и страну ждёт полная изоляция. Всё это укрепляет нашу веру в правильность нашего протеста, и я считаю, что форма голодовки также правильная. Пока мы чувствуем себя сильными, мы чувствуем себя бодро, но наша главная забота - не здоровье или жизнь. Главное беспокойство - это то, что происходит в Грузии, и всему этому необходимо положить конец совместными усилиями", - сказал Гедеван Попхадзе.

Начато расследование уголовного дела о преступлениях против государства, в числе подозреваемых прокуратура 6 ноября назвала третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и семь лидеров оппозиции. В числе обвинений - организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии, призывы к свержению власти.

В настоящее время участники голодовки чувствуют себя удовлетворительно, хотя и ослаблены после 11 дней голодовки. Несмотря на то, что их состояние может ухудшиться, они заявляют, что не намерены прекращать борьбу, уточнила телекомпания.

В середине октября парламент Грузии принял поправки в закон, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели. Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

После принятия поправок в законы, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглось более тысячи человек.