08:28, 9 сентября 2025

Две активистки оштрафованы в Тбилиси после участия в протестах

Акция протеста в Тбилиси. 2 сентября 2025 г. Кадр видео Lorena Beria https://t.me/Tbilisi_life/41742

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил к штрафам Русудан и Нуцу Маградзе, признав их виновными в неподчинении силовикам и хулиганстве на месте акции протеста 2 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября не менее 23 человек были задержаны на месте акции протеста, проходившей на проспекте Руставели во время пленарного заседания парламента Грузии, где было представлено заключение временной следственной комиссии о предпосылках Пятидневной войны. 4 сентября трое задержанных были оштрафованы на 5000 лари (около 1850 долларов).

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия решила доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии.

Суд в Тбилиси признал виновными в правонарушениях активисток Русудан и Нуцу Маградзе, задержанных на месте акции протеста на проспекте Руставели 2 сентября, сообщает "Грузия Online".

Русудан и Нуца Маградзе, как и другие задержанные 2 сентября, были обвинены в сопротивлении сотрудникам полиции и мелком хулиганстве. Судья Лела Цагареишвили приговорила обеих к штрафу в 4000 лари (около 1490 долларов), пишет "Интерпрессньюс".

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для
12:18 05.09.2025
Главное о преследовании участников протестов в Грузии
По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Напомним, акции протеста проходят в Тбилиси с 28 ноября 2024 года. Активисты ежедневно выходят к парламенту Грузии и перекрывают проспект Руставели. Они требуют освободить арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

8 сентября, на 285-й день непрерывных протестов, традиционной акции у здания парламента предшествовало собрание оппозиционеров у избирательного штаба "Грузинской мечты" и ее кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. На протестующих и журналистов на проспекте Меликишвили напали сторонники правящей партии. Были избиты журналисты и активисты, полиция отчиталась о начале расследования.

Отметим, что в июне-июле за отказ прийти на заседания парламентской комиссии были приговорены к тюремным срокам восемь оппозиционеров . Лидеры правящей "Грузинской мечты" связали тюремное заключение оппозиционных политиков с их отказом признать легитимность парламента.

Ранее восемь оппозиционных партий заявили о бойкоте муниципальных выборов, намеченных на 4 октября. В июле президент Михаил Кавелашвили сообщил, что готов помиловать лидеров оппозиции, осужденных за неявку на заседания парламентской комиссии, в обмен на их участие в муниципальных выборах. После этого коалиция "Лело - Сильная Грузия" отказалась от бойкота выборов.

5 сентября Кавелашвили помиловал лидеров "Лело" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, объяснив это желанием "не оставить ни у кого повода говорить об ограниченной конкурентности" на октябрьских выборах. В тот же день Хазарадзе и Джапаридзе освободились из тюрьмы. Представители других оппозиционных партий призвали их отменить выгодное властям решение об участии в муниципальных выборах.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Автор: "Кавказский узел"

